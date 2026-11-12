Um peixe recém-descoberto na Amazônia pode já estar em perigo de extinção

Mede menos de três centímetros, tem manchas alaranjadas e apareceu onde seus descobridores não esperavam encontrar nada novo. Agora, pedem medidas urgentes para protegê-lo.

Imagem do peixe recém-descoberto.

Imagine um peixe menor que um dedo mindinho, cinza-claro e com manchas alaranjadas tão intensas que é difícil acreditar que a ciência não o conhecesse. Uma equipe de pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos o descobriu no norte do Brasil e o batizou de Laimosemion laranja. O que mais preocupa é onde ele vive: apenas três poças.

Uma descoberta quase por acaso

Os cientistas trabalhavam na bacia do rio Cajari, no sul do estado do Amapá, na Região Norte do Brasil. Eles estudavam como as estratégias de vida dos peixes da família Rivulidae — conhecidos como killis — mudam de acordo com o ambiente em que vivem. Em alguns pequenos riachos, chamados na região de “igarapés”, surgiu um peixe colorido que ninguém havia registrado até então.

O peixe é encontrado apenas em três locais, que ainda possuem alta poluição.

O pesquisador e autor principal do estudo, Yuri Abrantes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, contou que a coloração de machos e fêmeas os surpreendeu desde o primeiro momento. Os machos apresentam fileiras de manchas alaranjadas na metade anterior do corpo e desenhos em formato de V perto da cauda.

O 'Laranja' de seu nome é devido à cor do peixe e também a Laranjal do Jari, o município onde ele foi encontrado. Abrantes explicou que buscavam um nome que fizesse com que os habitantes da região sentissem a descoberta como algo seu.

Mas uma cor chamativa não é suficiente para declarar uma nova espécie. A equipe mediu as proporções do corpo, contou as escamas, analisou o esqueleto e comparou o DNA com o de parentes próximos. Os resultados confirmaram que se tratava de uma nova espécie distinta.

Um ciclo de vida que surpreende

Alguns killis vivem em poças que secam todos os anos. Os adultos morrem, mas os embriões interrompem seu desenvolvimento e permanecem enterrados na lama úmida até que as chuvas voltem a encher as poças. Esse gênero representa uma das cinco origens independentes desse ciclo anual em toda a família. Por isso, o novo peixe pode ajudar a entender como essa estratégia de sobrevivência evoluiu.

Ele foi encontrado apenas em três lagoas na floresta, perto de Laranjal do Jari, em uma área estimada de 25 quilômetros quadrados — cerca de um oitavo da cidade de Buenos Aires. Nos três locais, há sinais de degradação. Uma das lagoas fica próxima a águas contaminadas por sedimentos de mineração, e outra situa-se dentro da cidade, onde plásticos poluem o ambiente. A isso somam-se o desmatamento e o avanço urbano.

Com tão pouco espaço e tantas ameaças, os pesquisadores consideram que a espécie preenche os critérios para ser classificada como “Em Perigo” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), a entidade que mantém a Lista Vermelha de espécies ameaçadas.

O que os pesquisadores propõem

A equipe recomenda ampliar os limites da vizinha Reserva Extrativista do Rio Cajari para que incluam as lagoas onde o peixe vive. Sem essa proteção, alertam, espécies como esta podem desaparecer antes que seja possível estudá-las a fundo.

O caso revela algo que vale a pena ter em mente. A Amazônia ainda abriga espécies desconhecidas, e muitas vivem em locais tão pequenos que um único projeto de mineração ou uma obra podem apagá-las do mapa. O estudo foi publicado na revista científica Zoosystematics and Evolution.