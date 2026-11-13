Canal de umidade causa temporais nas próximas 48 horas em 16 estados; saiba como será o fim de semana

Um canal de umidade vai auxiliar na formação de chuvas em grande parte do Brasil durante o fim de semana, com pancadas moderadas, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo. A partir de segunda-feira (16), porém, as tempestades podem ganhar força.

O final de semana será marcado pela atuação de vários sistemas meteorológicos sobre o Brasil, inclusive uma região de baixa pressão e um canal de umidade que impulsionam a formação de chuvas sobre grande parte do país. As pancadas de chuva ao longo do sábado (14) e do domingo (15) se formam especialmente durante a tarde e à noite.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) já emitiu avisos para uma região que compreende 16 estados. Há risco de pancadas de chuva moderadas, com acumulados de até 50 mm, rajadas de vento de até 60 km/h e possibilidade de granizo.

Embora as previsões não indiquem chuvas torrenciais, as tempestades ainda podem ser localmente intensas em alguns municípios, causando transtornos como cortes no fornecimento de energia elétrica, pequenos estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Sábado será marcado por chuvas localizadas

Ao longo deste sábado (14), uma região de baixa pressão causará pancadas de chuva sobre os estados da região Sul, em especial Santa Catarina e Paraná, trazendo acumulados moderados. Não há previsão de chuvas torrenciais neste dia.

Previsão de nebulosidade e chuva no sábado ilustra regiões que serão afetadas pelas pancadas, que se formam especialmente durante a tarde e a noite. Não há previsão de chuva torrencial.

Enquanto isso, pancadas de chuva esparsas e localizadas se formam em praticamente toda a extensão das regiões Sudeste e Centro-Oeste, assim como boa parte da região Norte e uma pequena área da região Nordeste (que compreende parte da Bahia), como é possível observar na imagem acima.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

A baixa pressão sobre a região Sul continuará se deslocando e se desenvolvendo, e ao longo do domingo, ajudará a organizar um canal de umidade que desempenhará papel fundamental na formação de chuvas sobre o país ao longo da semana que vem.

Domingo terá pancadas de chuva esparsas

Enquanto isso, as chuvas se intensificam ao longo do domingo (15), mas ainda atuam de maneira esparsa, atingindo municípios de praticamente todas as regiões do país - exceto algumas áreas específicas, como o norte do Pará e do Amazonas, o litoral norte da região Nordeste e o sul do Rio Grande do Sul.

Previsão de probabilidade de chuva ao longo do domingo ilustra regiões que serão afetadas pelas chuvas ao longo do dia. Pancadas isoladas se formam em grande parte do Brasil.

Embora não haja previsão de chuvas torrenciais ao longo deste final de semana, o rio atmosférico (canal de umidade) que começa a se formar no domingo vai se consolidar ao longo da segunda-feira (16), e começará a alimentar a formação de tempestades muito intensas, especialmente sobre a região Sudeste e Centro-Oeste, ao longo da semana que vem.

Previsão de rios atmosféricos na segunda-feira mostra um grande fluxo de umidade sendo transportado pelo Brasil, e este sistema impulsionará a formação de tempestades sobre o país.

Estados como Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso registrarão chuvas torrenciais com acumulados altíssimos, que excedem os 200 mm e podem chegar a até 300 mm totais na semana que vem. Isso trará riscos de uma série de transtornos, como alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra.

Como resultado da atuação desse canal de umidade, os acumulados totais de chuva permanecerão muito acima da média em grande parte do país entre os dias 16 e 23 de Novembro. No entanto, em parte da região Norte, as chuvas continuarão com volumes mais baixos do que o normal.