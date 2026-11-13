Suco de laranja: estoques sobem 162% e chuvas em SP e MG entram na conta da próxima safra

Estoques maiores mudam o contexto do suco brasileiro, enquanto novas pancadas previstas alcançam o cinturão citrícola. A chuva pode favorecer frutos da próxima temporada, mas exige atenção às operações e não garante bebida mais barata no supermercado.

Estoques de suco crescem 162% e chuva exige atenção nos pomares de SP e MG

O mercado de suco de laranja recebeu uma atualização nesta semana: os estoques das empresas associadas à Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR) cresceram 161,9%. Entre 13 e 19 de novembro, a previsão indica novas pancadas em São Paulo (SP) e Minas Gerais (MG), incluindo o Triângulo Mineiro, com reflexos possíveis no desenvolvimento dos pomares.

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A combinação envolve dois momentos diferentes. O suco estocado ajuda a compor a oferta industrial, enquanto a chuva pode sustentar o crescimento dos frutos e dificultar operações nos talhões. Para quem acompanha o preço da bebida, porém, nem a recomposição das reservas nem uma semana chuvosa garantem redução imediata nas prateleiras.

Estoques maiores dão novo contexto à produção de SP e MG

O comunicado da CitrusBR, datado de 10 de novembro, informa 383,2 mil toneladas de suco brasileiro nos estoques globais das associadas em 30 de junho de 2026. Um ano antes, eram 146,3 mil toneladas. Os valores são expressos em equivalente de suco concentrado a 66 graus Brix, uma padronização que permite comparar volumes com diferentes concentrações.

Previsão de anomalia de precipitação entre 9 e 16 de novembro, com chuva acima da média em áreas de São Paulo e Minas Gerais.

Esse retrato antecede as chuvas de novembro. No cinturão de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro, que inclui regiões como Bebedouro e Matão, a safra 2026/27 estava estimada em 263,15 milhões de caixas de 40,8 kg na revisão de setembro do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus).

A próxima atualização está prevista para 10 de dezembro. Já os frutos destinados à temporada 2027/28 dependem das condições que se estabelecerem nos próximos meses, sem resposta definida por um único episódio de chuva.

Pancadas voltam a exigir atenção no cinturão citrícola

Entre sexta-feira (13) e sábado (14), a previsão indica chuva com trovoadas em áreas de São Paulo e Minas Gerais, incluindo o Triângulo Mineiro. Há potencial para acumulados pontuais superiores a 50 mm em 24 horas em setores do Sudeste e rajadas acima de 50 km/h. Esses valores representam núcleos localizados, sem indicar que todos os pomares receberão o mesmo volume.

Previsão de chuva acumulada até domingo (15).

No sábado, a chance de chuva diminui no oeste e sul paulista, enquanto persiste em áreas mineiras e no norte e leste de São Paulo. A tendência aponta nova intensificação das pancadas paulistas entre quarta (18) e quinta-feira (19). Para polos como Bebedouro, Matão e o Triângulo Mineiro, o planejamento deve acompanhar as atualizações locais: os intervalos entre pancadas podem permitir trabalhos, mas o solo encharcado e o vento podem limitar acesso, colheita e pulverização.

Próxima safra exige água e acompanhamento após as chuvas

Nos pomares de Bebedouro, Matão e do Triângulo Mineiro, a utilidade da chuva depende da fase das plantas e da água efetivamente armazenada no solo. A fixação dos frutos exige atenção hídrica até cerca de 60–80 dias após o florescimento. Assim, a reposição pode favorecer os novos frutos, enquanto o excesso e a dificuldade de realizar operações exigem avaliação por talhão.

Previsão de probabilidade de chuva para quarta-feira (18), às 18h, com maiores chances em Minas Gerais e distribuição irregular no interior de São Paulo.

O Fundecitrus encerrou os alertas diários de podridão floral em 22 de outubro, mantendo a consulta on-line. Isso desaconselha tratar todo o cinturão como se estivesse em plena florada.

Onde ainda houver flores, episódios repetidos de molhamento superiores a 48 horas podem elevar o risco da doença. Para atravessar a nova rodada de chuva, as decisões precisam considerar: