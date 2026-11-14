Empresa mais antiga do mundo mantém atividades após 1.400 anos de história
Fundada em 578 d.C., no Japão, a Kongo Gumi atravessou guerras, crises econômicas e transformações sociais. Especializada na construção de templos budistas, a companhia continua em atividade, preservando uma tradição familiar milenar.
Uma empresa fundada há quase 1.450 anos continua em funcionamento no Japão e carrega o título de companhia mais antiga do mundo. Trata-se da Kongo Gumi, especializada na construção e restauração de templos budistas, cuja trajetória começou em 578 d.C. Ao longo de mais de 14 séculos, o negócio atravessou diferentes períodos históricos, mudanças políticas e crises econômicas sem abandonar sua atividade original.
A história da companhia está ligada à construção de um dos mais importantes templos budistas do Japão. No século 6, o príncipe Shotoku convidou carpinteiros da Coreia para trabalhar na edificação do Shitenno-ji, localizado em Osaka. Entre os profissionais estava Shigetsu Kongo, cuja participação no projeto deu origem à tradição familiar que posteriormente se transformaria na Kongo Gumi.
Com o passar das gerações, a família Kongo consolidou sua especialização na arquitetura religiosa e na carpintaria tradicional japonesa. O conhecimento técnico foi transmitido entre os descendentes, permitindo que a empresa permanecesse ativa durante séculos, mesmo diante das transformações culturais e econômicas do país.
Uma tradição que atravessou gerações
A longevidade da Kongo Gumi está relacionada à capacidade de preservar técnicas tradicionais e, ao mesmo tempo, adaptar sua organização às necessidades de cada época. A construção de templos budistas exigia conhecimentos específicos sobre madeira, estruturas e técnicas arquitetônicas, habilidades que se tornaram a principal marca da companhia.
Outro aspecto importante foi a transmissão da liderança entre gerações. A administração da companhia permaneceu vinculada à família Kongo durante grande parte de sua história. A sucessão, entretanto, nem sempre seguiu uma linha direta de parentesco: em determinadas situações, a liderança foi assumida por genros ou outros integrantes incorporados à família, estratégia tradicional em empresas japonesas para assegurar a continuidade dos negócios.
Crise financeira e incorporação a um grupo empresarial
Apesar de ter superado séculos de dificuldades, a Kongo Gumi não ficou imune às transformações da economia contemporânea. A redução da demanda por novas construções religiosas e as dificuldades financeiras enfrentadas pelo setor imobiliário japonês afetaram os resultados da companhia.
A situação se agravou no início dos anos 2000, quando a empresa acumulou dívidas e enfrentou dificuldades para manter sua independência financeira. Em 2006, após aproximadamente 1.428 anos de funcionamento, a Kongo Gumi foi incorporada ao grupo Takamatsu Construction, encerrando sua trajetória como negócio familiar independente.
A aquisição, no entanto, não significou o fim das atividades da companhia. A Kongo Gumi continuou operando como subsidiária do grupo, mantendo sua especialização na construção, manutenção e restauração de templos budistas. Dessa forma, preservou parte importante de sua identidade e do conhecimento técnico acumulado ao longo dos séculos.
Patrimônio cultural e continuidade
A permanência da Kongo Gumi no mercado representa um caso singular de continuidade empresarial. Sua história demonstra como a especialização, a transmissão de conhecimentos e a capacidade de adaptação podem contribuir para a sobrevivência de um negócio por períodos extraordinariamente longos.
Além de ser uma empresa centenária, a companhia também participa da preservação de técnicas tradicionais da arquitetura japonesa. O trabalho de seus profissionais ajuda a manter estruturas religiosas que fazem parte da história e da identidade cultural do país.
Mesmo após perder sua independência administrativa, a Kongo Gumi segue ativa, conectando práticas artesanais desenvolvidas há mais de 1.400 anos às demandas atuais de conservação do patrimônio histórico japonês.
Referência da notícia
UOL Notícias. (2026). Empresa mais antiga do mundo está em funcionamento há 1.400 anos.