Empresa mais antiga do mundo mantém atividades após 1.400 anos de história

Fundada em 578 d.C., no Japão, a Kongo Gumi atravessou guerras, crises econômicas e transformações sociais. Especializada na construção de templos budistas, a companhia continua em atividade, preservando uma tradição familiar milenar.

Funcionários da Kongo Gumi, empresa japonesa, no início do século 20. Crédito: Kong Gumi/Wikimedia Commons

Uma empresa fundada há quase 1.450 anos continua em funcionamento no Japão e carrega o título de companhia mais antiga do mundo. Trata-se da Kongo Gumi, especializada na construção e restauração de templos budistas, cuja trajetória começou em 578 d.C. Ao longo de mais de 14 séculos, o negócio atravessou diferentes períodos históricos, mudanças políticas e crises econômicas sem abandonar sua atividade original.

A história da companhia está ligada à construção de um dos mais importantes templos budistas do Japão. No século 6, o príncipe Shotoku convidou carpinteiros da Coreia para trabalhar na edificação do Shitenno-ji, localizado em Osaka. Entre os profissionais estava Shigetsu Kongo, cuja participação no projeto deu origem à tradição familiar que posteriormente se transformaria na Kongo Gumi.

Com o passar das gerações, a família Kongo consolidou sua especialização na arquitetura religiosa e na carpintaria tradicional japonesa. O conhecimento técnico foi transmitido entre os descendentes, permitindo que a empresa permanecesse ativa durante séculos, mesmo diante das transformações culturais e econômicas do país.

Uma tradição que atravessou gerações

A longevidade da Kongo Gumi está relacionada à capacidade de preservar técnicas tradicionais e, ao mesmo tempo, adaptar sua organização às necessidades de cada época. A construção de templos budistas exigia conhecimentos específicos sobre madeira, estruturas e técnicas arquitetônicas, habilidades que se tornaram a principal marca da companhia.

Durante sua trajetória, a empresa enfrentou diferentes períodos de instabilidade. Guerras, mudanças no cenário político japonês e dificuldades econômicas colocaram à prova a continuidade do negócio. Ainda assim, a especialização em construções religiosas garantiu oportunidades de trabalho e contribuiu para manter a tradição familiar.

Outro aspecto importante foi a transmissão da liderança entre gerações. A administração da companhia permaneceu vinculada à família Kongo durante grande parte de sua história. A sucessão, entretanto, nem sempre seguiu uma linha direta de parentesco: em determinadas situações, a liderança foi assumida por genros ou outros integrantes incorporados à família, estratégia tradicional em empresas japonesas para assegurar a continuidade dos negócios.

Crise financeira e incorporação a um grupo empresarial

Apesar de ter superado séculos de dificuldades, a Kongo Gumi não ficou imune às transformações da economia contemporânea. A redução da demanda por novas construções religiosas e as dificuldades financeiras enfrentadas pelo setor imobiliário japonês afetaram os resultados da companhia.

Shitenno-ji, o primeiro templo budista da história do Japão. Crédito: 663highland/Wikimedia Commons

A situação se agravou no início dos anos 2000, quando a empresa acumulou dívidas e enfrentou dificuldades para manter sua independência financeira. Em 2006, após aproximadamente 1.428 anos de funcionamento, a Kongo Gumi foi incorporada ao grupo Takamatsu Construction, encerrando sua trajetória como negócio familiar independente.

A aquisição, no entanto, não significou o fim das atividades da companhia. A Kongo Gumi continuou operando como subsidiária do grupo, mantendo sua especialização na construção, manutenção e restauração de templos budistas. Dessa forma, preservou parte importante de sua identidade e do conhecimento técnico acumulado ao longo dos séculos.

Patrimônio cultural e continuidade

A permanência da Kongo Gumi no mercado representa um caso singular de continuidade empresarial. Sua história demonstra como a especialização, a transmissão de conhecimentos e a capacidade de adaptação podem contribuir para a sobrevivência de um negócio por períodos extraordinariamente longos.

Além de ser uma empresa centenária, a companhia também participa da preservação de técnicas tradicionais da arquitetura japonesa. O trabalho de seus profissionais ajuda a manter estruturas religiosas que fazem parte da história e da identidade cultural do país.

Mesmo após perder sua independência administrativa, a Kongo Gumi segue ativa, conectando práticas artesanais desenvolvidas há mais de 1.400 anos às demandas atuais de conservação do patrimônio histórico japonês.