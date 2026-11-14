Pendle Hill, a colina das "bruxas" de 1612: um percurso por um dos julgamentos de bruxaria mais trágicos de Inglaterra

No norte de Inglaterra, Pendle Hill guarda lendas sinistras. Em 1612, doze pessoas foram acusadas de bruxaria, o que culminou em dez execuções na sequência de uma traição familiar inesperada.

Imagem de inverno de Pendle Hill, no condado de Lancashire, Inglaterra, coberta de neve.

A silhueta de Pendle Hill ergue-se sobre os campos e as pequenas localidades do histórico condado de Lancashire, no noroeste de Inglaterra. As suas encostas verdes, os caminhos rurais que a atravessam e o nevoeiro que frequentemente envolve o seu cume compõem uma imagem de grande beleza. Uma paisagem que também guarda uma das histórias mais conhecidas e trágicas da perseguição por bruxaria em Inglaterra: os julgamentos de 1612.

Mais de quatro séculos depois, a colina e as aldeias circundantes continuam a atrair viajantes interessados na história e nas lendas sobrenaturais, além do senderismo. A visita à região permite percorrer os locais associados às pessoas acusadas e descobrir como um episódio de intolerância acabou por se tornar parte da identidade da região.

Doze pessoas acusadas de bruxaria

A história começou em março de 1612, durante o reinado de Jaime I de Inglaterra. O medo da bruxaria espalhava-se pelo país, alimentado pelas superstições do monarca e por uma legislação que punia estas práticas com a morte.

Em Lancashire, duas famílias rivais, lideradas pelas idosas Elizabeth Southerns — conhecida como Demdike — e Anne Whittle — apelidada de Chattox —, competiam pela sobrevivência, oferecendo remédios e curas populares. A rivalidade entre ambas transformou-se numa cadeia de acusações quando Alizon Device, neta de Demdike, foi apontada como responsável pela doença súbita de um vendedor ambulante a quem tinha pedido algumas agulhas.

A igreja de St Mary, em Newchurch, é uma histórica igreja paroquial anglicana, famosa pelas suas ligações aos julgamentos das bruxas de Pendle, em 1612.

O juiz Roger Nowell investigou o incidente e começou a interrogar as duas famílias. As acusações mútuas multiplicaram-se e uma reunião realizada na Malkin Tower, supostamente para ajudar as pessoas detidas, foi interpretada como uma conspiração de bruxas. Vários participantes acabaram por ser detidos. Também foi acusada Alice Nutter, uma viúva relativamente abastada, cujo envolvimento demonstra que o processo não afetou exclusivamente aqueles que viviam na pobreza.

A traição da pequena Jennet Device

O julgamento teve lugar em agosto de 1612 no castelo de Lancaster. Uma das provas mais relevantes foi o testemunho de Jennet Device, uma irmã de Alizon, de nove anos, que acusou a própria mãe, os irmãos e outros familiares de praticarem bruxaria.

O processo terminou com dez pessoas condenadas à morte, que foram enforcadas em Lancaster a 20 de agosto de 1612. Entre elas encontravam-se Chattox e vários membros da família Device. Demdike morreu na prisão antes de vir a ser julgada.

Placas informativas na Rota das Bruxas de Pendle, em Lancashire, Inglaterra.

O caso das bruxas de Pendle tornou-se assim um dos episódios mais conhecidos da perseguição às bruxas em Inglaterra. Hoje em dia, aquele trágico acontecimento tornou-se uma atração turística e milhares de pessoas visitam a colina na noite do Halloween, para recordar as vítimas da injustiça e da superstição do século XVII.

Um percurso entre aldeias, charnecas e lendas

Visitar Pendle Hill permite conhecer esta história sem deixar de desfrutar de uma das paisagens mais características do condado. A zona combina trilhos rurais, pequenos núcleos históricos e vistas panorâmicas sobre as colinas dos Peninos, uma formação montanhosa situada entre o sul da Escócia e o norte de Inglaterra. O cume atinge cerca de 557 metros de altitude e é um dos grandes marcos naturais de Lancashire.

No castelo de Lancaster realizou-se, em 1612, o julgamento das "bruxas de Pendle".

Uma das opções para explorar o território é o percurso Walking with Witches (caminhando com bruxas), um percurso circular que passa por locais ligados à memória das acusadas. O itinerário tem variantes, pelo que é aconselhável consultar o traçado antes de começar.

Entre os seus pontos de interesse contam-se Barley, Roughlee — onde se recorda especialmente Alice Nutter — e Newchurch, localidades onde a história das chamadas bruxas de Pendle continua presente no património e na tradição local.

O percurso permite também visitar a igreja de St Mary, em Newchurch e descobrir as histórias populares que se foram acumulando em torno destas aldeias. Algumas fazem parte do folclore local; outras estão relacionadas com os acontecimentos documentados de 1612. Distinguir entre ambas é fundamental para compreender a história sem transformar as vítimas em meras personagens de uma lenda.

Para compreender o desfecho do processo, é necessário deslocar-se até Lancaster, o local onde se realizaram os julgamentos. O castelo foi o local de detenção dos acusados e continua a ser uma paragem essencial para quem deseja aprofundar este episódio.