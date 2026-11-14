8 plantas para a sua casa que são seguras e não tóxicas para os seus animais de estimação

Sabia que algumas plantas e flores cultivadas em ambientes interiores são tóxicas ou até perigosas para os nossos companheiros de quatro patas? Felizmente, existem muitas outras que são totalmente seguras para eles!

Adora plantas? Adora animais? Eis plantas que podem conviver em segurança com os seus companheiros peludos!

Adora plantas de interior, mas tem receio que possam ser perigosas para o seu gato ou cão? Boas notícias! Existem muitas variedades que lhe permitem encher a sua casa ou apartamento de verde, sem colocar os seus companheiros peludos em risco. Conheça 8 plantas de interior seguras para animais de estimação, que são tão bonitas quanto fáceis de cuidar.

Uma planta resistente e de baixa manutenção: Chlorophytum

Também conhecida como planta aranha ou planta fita, Chlorophytum (Chlorophytum comosum) é ideal para quem não tem domínio verde. Com as suas folhas longas e graciosamente arqueadas, verdes e brancas, traz um toque fresco a qualquer divisão.

É fácil perceber porque é que a Chlorophytum também é chamada de planta-aranha.

É fácil de cuidar: prefere luz indireta e regas moderadas. O melhor de tudo é que não é tóxica para cães e gatos! Portanto, se apanhar o seu animal de estimação a mordiscar as folhas, não terá de sair a correr para o veterinário!

A planta-chinesa do dinheiro

Mais conhecida por Pilea ou Pilea peperomioides, esta planta é muito valorizada pelo seu aspeto peculiar. É facilmente reconhecida pelas suas folhas pequenas e arredondadas, que fazem lembrar moedas (daí o seu nome). Prefere ambientes bem iluminados, protegidos da luz solar direta intensa, e precisa de ser regada quando a superfície do solo começa a secar.

Além de não ser tóxica para gatos e cães, tem outra característica fascinante: produz, com frequência, pequenas mudas na sua base. Pode replantá-las para ampliar a sua coleção ou presenteá-las a alguém!

Adora estilos tropicais e exóticos?

Escolha uma Calathea! Graças às suas folhas com padrões espetaculares, a Calathea é uma verdadeira estrela na decoração de interiores. Algumas variedades apresentam riscas, enquanto outras exibem belos tons de verde e roxo.

Atenção! Com os devidos cuidados, a Calathea pode propagar-se rapidamente...

Esta planta tropical prefere locais bem iluminados — mas sem luz solar direta — e um ambiente relativamente úmido. Exige alguma atenção, mas a sua folhagem ornamental compensa todo o esforço! Por isso, é uma escolha ideal para quem tem "boa mão" para as plantas.

Na mesma linha: a palmeira-areca

Com as suas folhas longas, delicadas e elegantes, a palmeira-areca (Dypsis lutescens) confere, instantaneamente, um toque exótico a qualquer ambiente interior. Necessita de bastante luminosidade — sem exposição prolongada à luz solar direta — e de regas regulares, mas moderadas.

Plantas até para os mais pequenos espaços!

Se tem pouco espaço, a peperômia é perfeita para si! Esta planta, pequena e compacta, apresenta diversas variedades, com folhas que podem ser arredondadas, alongadas ou mesmo variegadas.

A Peperomia obtusifolia, em particular, não é tóxica para os animais de estimação. É uma planta de fácil manutenção: prefere a luz indireta e tolera melhor a falta ocasional de rega do que o excesso de água. É ideal para decorar uma prateleira ou uma mesa!

Ou talvez uma suculenta?

A Haworthia pode tornar-se a sua nova favorita! Esta pequena suculenta — algumas de cujas variedades apresentam belas riscas brancas — faz lembrar um Aloe vera em miniatura.

A Haworthia, de facto, parece-se um pouco com a Aloe vera.

No entanto, ao contrário da Aloe vera, as plantas do género Haworthia são consideradas não tóxicas para gatos e cães. Esta planta, de fácil cultivo, prefere locais bem iluminados e requer muito pouca água, sendo ideal para quem se está a iniciar na jardinagem.

Para dar um toque de cor ou de verde

Graças à sua folhagem exuberante e pendente, a samambaia-americana (Nephrolepis exaltata) é perfeita para vasos suspensos ou para dar volume a qualquer canto da casa.

Prefere ambientes úmidos e luz indireta, sendo uma excelente escolha para uma casa de banho bem iluminada. Tenha apenas cuidado para não a confundir com outras plantas vendidas sob o nome de "feto"!

E um toque delicado nas belas flores de uma orquídea

A orquídea Phalaenopsis, também conhecida como orquídea-borboleta, é uma escolha maravilhosa para conferir elegância a ambientes interiores. Com os cuidados adequados, as suas flores delicadas podem permanecer abertas durante várias semanas ou mesmo meses.

Requer luz indireta e regas pouco frequentes. Ao contrário de algumas plantas com flor que podem ser perigosas para os animais, a Phalaenopsis é considerada não tóxica para gatos e cães.