Construindo no espaço o que não cabe em um foguete: um robô monta uma estrutura em órbita pela primeira vez
Pesquisadores da Caltech demonstraram pela primeira vez a montagem robótica automatizada de uma estrutura no espaço com o sistema ASTRA. O equipamento conseguiu construir em órbita uma seção da de uma antena refletora de 1,4 metro de diâmetro.
A Caltech realizou um experimento, em órbita terrestre, ao construir uma seção de uma antena refletora de 1,4 metro de diâmetro, sem intervenção de astronautas. A demonstração representa um avanço para a fabricação e montagem de componentes diretamente no espaço.
O ASTRA usa mecanismos robóticos de posicionamento e montagem para conectar estruturas em condições de microgravidade. Durante o experimento, o sistema executou uma sequência automatizada de operações para formar parte da estrutura de uma antena, demonstrando a capacidade de manipular componentes em órbita.
A montagem robótica em órbita é importante para futuras infraestruturas espaciais, especialmente sistemas com grandes estruturas. Antenas de maior abertura podem melhorar a capacidade de comunicação, enquanto telescópios maiores podem ampliar a resolução e a sensibilidade das observações.
ASTRA: o robô que constrói no espaço
O ASTRA é um sistema robótico desenvolvido por pesquisadores da Caltech para realizar montagem automatizada de estruturas diretamente no ambiente espacial. A tecnologia busca superar a necessidade de transportar equipamentos inteiramente montados ou dobrados dentro dos foguetes.
O sistema foi projetado para manipular e conectar elementos estruturais com precisão, executando sequências de montagem. Em microgravidade, essas operações exigem controle dos movimentos, pois pequenas forças podem alterar a posição e a orientação dos componentes.
Como funciona a montagem automatizada
A montagem automatizada em órbita consiste em transportar componentes estruturais compactos e usar mecanismos robóticos para posicioná-los e conectá-los no espaço. Diferentemente de antenas dobráveis, esse processo envolve a formação de uma estrutura por meio da união de peças individuais.
Um dos principais desafios é realizar movimentos precisos em microgravidade, onde não existe uma superfície fixa que ofereça apoio. Além disso, as conexões precisam resistir às variações térmicas, vibrações e demais condições do ambiente espacial. A automação dessas etapas pode tornar a construção orbital mais eficiente.
O primeiro teste realizado em órbita
O ASTRA foi lançado em 30 de março de 2026, a bordo da missão Transporter-16, da SpaceX. O equipamento ocupava aproximadamente um metro cúbico e transportava dois módulos previamente montados. Após alcançar a órbita, o sistema estendeu os dois módulos e iniciou a construção de uma terceira seção.
O robô conseguiu montar a terceira seção da estrutura de sustentação de uma antena refletora projetada para medir 1,4 metro de diâmetro. A construção foi acompanhada por engenheiros na Terra, que analisaram fotografias transmitidas pelo equipamento e ajustaram os comandos quando surgiram problemas.
O futuro da construção espacial
A construção automatizada em órbita poderá permitir o desenvolvimento de estruturas espaciais muito maiores do que os foguetes conseguem transportar. Entre as aplicações previstas estão antenas de comunicação de grande abertura, refletores para telescópios espaciais e sistemas de geração de energia solar.
O ASTRA integra o programa NOM4D, financiado pela agência norte-americana DARPA, que investiga tecnologias para construir estruturas com centenas de metros ou até quilômetros de extensão no espaço.
Referência da notícia
Caltech. (2026). Caltech Robotic Space Demo Successfully Builds in Space.