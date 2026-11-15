Construindo no espaço o que não cabe em um foguete: um robô monta uma estrutura em órbita pela primeira vez

Pesquisadores da Caltech demonstraram pela primeira vez a montagem robótica automatizada de uma estrutura no espaço com o sistema ASTRA. O equipamento conseguiu construir em órbita uma seção da de uma antena refletora de 1,4 metro de diâmetro.

Robô desenvolvido pelo Caltech realizou com sucesso a montagem automatizada de uma estrutura espacial diretamente em órbita. Crédito: Caltech

A Caltech realizou um experimento, em órbita terrestre, ao construir uma seção de uma antena refletora de 1,4 metro de diâmetro, sem intervenção de astronautas. A demonstração representa um avanço para a fabricação e montagem de componentes diretamente no espaço.

O ASTRA usa mecanismos robóticos de posicionamento e montagem para conectar estruturas em condições de microgravidade. Durante o experimento, o sistema executou uma sequência automatizada de operações para formar parte da estrutura de uma antena, demonstrando a capacidade de manipular componentes em órbita.

A montagem robótica em órbita é importante para futuras infraestruturas espaciais, especialmente sistemas com grandes estruturas. Antenas de maior abertura podem melhorar a capacidade de comunicação, enquanto telescópios maiores podem ampliar a resolução e a sensibilidade das observações.

ASTRA: o robô que constrói no espaço

O ASTRA é um sistema robótico desenvolvido por pesquisadores da Caltech para realizar montagem automatizada de estruturas diretamente no ambiente espacial. A tecnologia busca superar a necessidade de transportar equipamentos inteiramente montados ou dobrados dentro dos foguetes.

A ideia é que componentes estruturais podem ser lançados separadamente e conectados após chegarem ao espaço.

O sistema foi projetado para manipular e conectar elementos estruturais com precisão, executando sequências de montagem. Em microgravidade, essas operações exigem controle dos movimentos, pois pequenas forças podem alterar a posição e a orientação dos componentes.

Como funciona a montagem automatizada

A montagem automatizada em órbita consiste em transportar componentes estruturais compactos e usar mecanismos robóticos para posicioná-los e conectá-los no espaço. Diferentemente de antenas dobráveis, esse processo envolve a formação de uma estrutura por meio da união de peças individuais.

O ASTRA construiu o terceiro módulo de uma estrutura treliçada em órbita, em uma demonstração financiada pela DARPA por meio do programa NOM4D. Crédito: Caltech

Um dos principais desafios é realizar movimentos precisos em microgravidade, onde não existe uma superfície fixa que ofereça apoio. Além disso, as conexões precisam resistir às variações térmicas, vibrações e demais condições do ambiente espacial. A automação dessas etapas pode tornar a construção orbital mais eficiente.

O primeiro teste realizado em órbita

O ASTRA foi lançado em 30 de março de 2026, a bordo da missão Transporter-16, da SpaceX. O equipamento ocupava aproximadamente um metro cúbico e transportava dois módulos previamente montados. Após alcançar a órbita, o sistema estendeu os dois módulos e iniciou a construção de uma terceira seção.

Ilustração conceitual mostra como grandes estruturas espaciais poderão ser construídas e implantadas utilizando tecnologias desenvolvidas pelo programa NOM4D. Crédito: Caltech

O robô conseguiu montar a terceira seção da estrutura de sustentação de uma antena refletora projetada para medir 1,4 metro de diâmetro. A construção foi acompanhada por engenheiros na Terra, que analisaram fotografias transmitidas pelo equipamento e ajustaram os comandos quando surgiram problemas.

O futuro da construção espacial

A construção automatizada em órbita poderá permitir o desenvolvimento de estruturas espaciais muito maiores do que os foguetes conseguem transportar. Entre as aplicações previstas estão antenas de comunicação de grande abertura, refletores para telescópios espaciais e sistemas de geração de energia solar.

O ASTRA integra o programa NOM4D, financiado pela agência norte-americana DARPA, que investiga tecnologias para construir estruturas com centenas de metros ou até quilômetros de extensão no espaço.