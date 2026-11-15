Amazônia em chamas ameaça a saúde e a economia de todo o Brasil, alerta pesquisadora

Bióloga Erika Berenguer destaca a relação entre mudanças climáticas, desmatamento e avanço dos incêndios florestais. Estudos apontam perdas ambientais que podem levar séculos para serem revertidas.

Onde um leigo enxerga floresta queimada, Berenguer enxerga outras dimensões, como a quantidade de gases de efeito estufa emitidos e a perda irremediável de biodiversidade. Crédito: Marizilda Cruppe

A intensificação dos incêndios na Amazônia representa uma ameaça que ultrapassa os limites da floresta e afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros. Os impactos chegam à saúde da população, ao regime de chuvas, à produtividade agrícola e ao preço dos alimentos. O alerta é da bióloga Erika Berenguer, pesquisadora das universidades de Oxford e Lancaster, no Reino Unido, e uma das coordenadoras da Rede Amazônia Sustentável.

Há 16 anos, Berenguer acompanha os efeitos das queimadas em áreas da Floresta Nacional do Tapajós, no Pará. O trabalho envolve o monitoramento de aproximadamente 30 áreas em diferentes condições de conservação, com o objetivo de compreender como os incêndios alteram a estrutura da floresta e seus processos ecológicos.

A pesquisadora esteve na região no fim de outubro, quando a fumaça dos incêndios encobria o céu de Santarém. Naquele mês, o número de queimadas na Amazônia havia aumentado 140% em comparação com outubro de 2025. Para Berenguer, a repetição de episódios extremos demonstra a necessidade de transformar o combate ao fogo em uma política permanente, com investimentos em prevenção, equipes e equipamentos.

Mudanças climáticas ampliam o risco de incêndios

A pesquisadora acompanha seu terceiro episódio de El Niño na Amazônia, depois dos fenômenos registrados em 2015 e 2023. O evento climático, que começou a se estabelecer em junho de 2026, tende a elevar as temperaturas e reduzir as chuvas na região, criando condições favoráveis à propagação do fogo.

Segundo Berenguer, os efeitos do atual fenômeno ainda não são tão graves quanto os incêndios registrados em 2023 e 2024 ou em 2015 e 2016. Mesmo assim, a combinação entre aquecimento global, degradação florestal e períodos de seca prolongada aumenta a vulnerabilidade da vegetação.

Em outubro, o Pará registrou 12.457 focos de fogo, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Foi o maior número para o mês desde o início da série histórica, em 1998, e o estado mais atingido por incêndios no país. Para a cientista, atribuir o avanço das queimadas apenas a ações criminosas não explica a dimensão do problema: as condições ambientais estão tornando a floresta cada vez mais inflamável.

Desmatamento e degradação alimentam o fogo

A relação entre desmatamento e incêndios é central para compreender o cenário atual. A abertura de clareiras permite a entrada de mais sol e vento na floresta, reduzindo a umidade da vegetação e do solo. O aquecimento global e a diminuição das chuvas nas áreas próximas a grandes extensões desmatadas agravam esse processo.

Bióloga defende que prevenção ao fogo seja um trabalho contínuo, e não apenas emergencial. Crédito: Arquivo pessoal

A Amazônia é um bioma que historicamente não evoluiu com a presença frequente do fogo. Sua umidade funcionava como uma barreira natural, impedindo que as chamas avançassem da vegetação manejada para o interior da floresta. Esse mecanismo, no entanto, vem perdendo eficiência.

Um dos elementos fundamentais para essa proteção é a serrapilheira, camada de folhas, galhos e matéria orgânica que cobre o solo. Além de conservar a umidade, ela abriga pequenos organismos e participa da reciclagem de nutrientes. Com o ressecamento provocado pelas mudanças climáticas e pela degradação florestal, essa camada deixa de funcionar como proteção e passa a servir de combustível para os incêndios.

O uso do fogo em atividades rurais, como o manejo de roçados e pastagens, também representa um risco crescente. Segundo Berenguer, chamas que antes ficavam restritas às áreas abertas conseguem escapar e alcançar a floresta, onde encontram condições cada vez mais favoráveis à propagação.

Prevenção precisa ser permanente

Para enfrentar esse cenário, a pesquisadora defende que o combate aos incêndios não seja tratado apenas como uma resposta emergencial durante os períodos de seca. Ela reconhece o trabalho de brigadistas e voluntários de comunidades tradicionais e destaca a mobilização federal prevista de 4.410 profissionais do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A bióloga carioca Erika Berenguer diz que 'sempre soube' que trabalharia com a Amazônia. Crédito: Arquivo pessoal

Apesar dos investimentos recordes realizados em 2026, Berenguer considera que os recursos ainda são insuficientes diante da dimensão do desafio. A preparação deve incluir formação contínua de equipes, aquisição de equipamentos e fortalecimento das estruturas locais de prevenção e resposta.

A cientista também avalia que a redução do desmatamento contribuiu para evitar um cenário ainda mais grave. Dados do Inpe mostram que, entre agosto de 2025 e julho de 2026, a Amazônia Legal registrou 3.335 quilômetros quadrados desmatados, uma redução de 41,8% em relação ao período anterior e o menor índice desde o início da série histórica, em 1988.

Na comparação entre o último ano do governo Jair Bolsonaro e o último ano do atual governo Lula, a queda acumulada nas taxas de desmatamento ultrapassou 70%, segundo a pesquisadora. Para ela, a diminuição da área desmatada reduz também as condições que favorecem o avanço do fogo.

Incêndios deixam marcas por décadas

Além dos danos imediatos, os incêndios provocam alterações profundas que podem persistir por séculos. Pesquisas acompanhadas por Berenguer indicam que, mesmo 30 anos depois de um incêndio, as florestas apresentam estoque de carbono 25% menor e biodiversidade significativamente diferente daquela encontrada antes da queimada.

A recuperação é lenta porque muitas espécies de árvores amazônicas crescem muito devagar. Algumas levam centenas de anos para atingir dimensões expressivas. Esse processo se torna ainda mais difícil diante da continuidade das mudanças climáticas e da possibilidade de novos incêndios atingirem áreas em regeneração.

Apesar das perdas, a pesquisadora ressalta que florestas degradadas continuam tendo um papel fundamental na conservação ambiental. Mesmo depois de sofrerem incêndios, elas armazenam mais carbono e abrigam mais biodiversidade do que áreas convertidas em pastagens ou plantações agrícolas.

Berenguer também chama atenção para a distância entre a percepção de quem vive fora da Amazônia e os impactos concretos da destruição florestal. A conservação do bioma não é apenas uma questão regional ou ambiental: influencia o equilíbrio climático, a disponibilidade de água e a produção de alimentos em diferentes partes do país.