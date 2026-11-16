Frente fria atinge a Região Sul com chuva forte nas próximas horas

Uma nova frente fria vai avançar pelo Sul do Brasil nesta terça-feira (17), aumentando as condições para pancadas de chuva forte e temporais, principalmente no estado gaúcho. Veja aqui os detalhes.

Uma massa de ar quente e úmido está em atuação sobre a Região Sul do Brasil, o que por si só já é suficiente para a formação de nuvens carregadas que trazem aquelas pancadas de chuva, especialmente entre a tarde e início da noite.

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Contudo, nesta terça-feira (17) uma nova frente fria vai avançar pela região aumentando as condições para chuva forte e temporais com muitos raios, rajadas de vento e queda de granizo, principalmente no Rio Grande do Sul e no Oeste de Santa Catarina e do Paraná. A seguir mais detalhes de como fica o tempo na região amanhã.

Frente fria aumenta risco de temporais no Sul nesta terça

A massa de ar quente e úmido manterá as temperaturas elevadas e favorece a formação de áreas de instabilidade nesta terça-feira (17) no Sul do Brasil, e o sistema frontal que se aproxima da região aumentará ainda mais o combustível necessário para disparar temporais.

As áreas de maior risco e que merecem atenção nesta terça (17) são o Oeste de Santa Catarina e do Paraná e, principalmente, o estado gaúcho.

Previsão de chuva (mm) para esta terça-feira (17) às 6h à esquerda e para as 18h à direita.

Já na madrugada da terça-feira (17) a previsão indica chuva forte e temporais com muitas descargas elétricas no extremo oeste do Rio Grande do Sul.

Ao longo da manhã, pancadas de chuva moderadas a fortes e temporais isolados atuam no oeste e noroeste gaúcho, no extremo oeste catarinense e no oeste e noroeste do Paraná.

Previsão de densidade de raios para terça-feira (17) às 5h à esquerda e para as 17h à direita.

Durante a tarde, os temporais ganham força e se espalham por toda a metade centro-oeste do território gaúcho, pelo Grande Oeste catarinense e pelo sul e oeste do Paraná.

Ao longo do dia nessas áreas, os temporais podem trazer vendavais em torno dos 60 km/h (inclusive no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina), chuvas expressivas em um curto período de tempo e chance de queda de granizo.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para a terça-feira (17) às 17h.

E atenção, pois a chuva forte localizada pode trazer volumes pontuais elevados e riscos de transtornos como alagamentos e enxurradas, especialmente em regiões mais vulneráveis e em áreas urbanas.

A faixa litorânea do Paraná e de Santa Catarina também podem registrar aumento da nebulosidade e chuvas durante o dia devido à circulação marítima, mas nada que chame a atenção em relação ao volume de chuva.

No período da noite, ainda teremos condições para pancadas de chuva forte e temporais com muitos raios no norte, noroeste e leste gaúchos, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre. Aliás, na capital gaúcha a chuva deve chegar no período da noite e acompanhada por trovoadas.

Florianópolis terá sol entre algumas nuvens e chance de chuvas fracas e rápidas entre a manhã e a tarde. Já a capital Curitiba é sem expectativa de chuva ao longo do dia, apenas com temperaturas elevadas e presença de sol entre nuvens.