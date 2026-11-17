Inmet emite alerta de perigo para temporais em 19 estados; veja onde se esperam chuvas de até 170 mm

Umidade e calor são as combinações essenciais para a formação de nuvens carregadas, e este cenário atua no Brasil ao longo dos próximos dias. Dessa forma, o INMET emitiu alerta para 19 estados com riscos de chuvas intensas e temporais.

Nos próximos dias, o calor e a presença de umidade fazem com que a atmosfera permaneça instável. Diversos estados do Brasil têm previsão de chuvas e, para 19 deles, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alertas amarelo e laranja para perigo potencial de tempestades.

Os estados atingidos abrangem todos os territórios das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de Tocantins, sul do Amazonas, Rondônia e Pará, no Norte, e Bahia, Alagoas, oeste de Pernambuco, sul do Maranhão e centro-sul do Piauí, no Nordeste.

novo canal de Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nossoSiga-nos e ative as notificações!

Apesar da perda de intensidade do canal de umidade, áreas do Norte e Nordeste do Brasil seguem com teor suficiente para a formação de nuvens carregadas. Até o final da semana, os acumulados de chuva podem superar os 170 mm em áreas pontuais do país. Confira a previsão detalhada.

Quarta-feira: 19 estados ficam com riscos de tempestades

Na madrugada desta quarta-feira (18), a previsão indica tempo fechado em grande parte do Brasil, com exceção de áreas do litoral norte do Nordeste que se estendem até Roraima. Pancadas de chuva estão previstas e atingem municípios da Bahia, Piauí, sul do Maranhão, Tocantins, Pará e Rondônia.

Até o final da manhã, o cenário se repete com o tempo encoberto devido à presença de nuvens carregadas. Algumas áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul e do interior do Nordeste devem ter sol entre nuvens. Por outro lado, o oeste da Região Sul tem previsão de chuvas intensas e tempestades, enquanto áreas do Norte e Nordeste seguem com previsão de chuvas fortes, porém pontuais.

Mapa de precipitação e de pressão a nível médio do mar onde é possível observar a baixa pressão que ajuda a organizar o corredor de umidade.

A partir da tarde de quarta-feira (18), as chuvas ocorrem de forma generalizada, com alertas para chuvas intensas e tempestades espalhadas por 19 estados. Na Região Sul, há potencial para transtornos no Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e na faixa entre o oeste e o norte do Paraná.

Enquanto isso, no Sudeste, chuvas com intensidades variadas atuam na porção central e leste de São Paulo, no sul e sudoeste de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. No norte mineiro e no Espírito Santo, as chances de tempestades são maiores.

Mapa de chances de chuva para a tarde desta quarta-feira (18).

Os destaques e as maiores chances de tempestades e chuvas intensas são válidos para a faixa que se estende desde o leste da Bahia até o Amazonas, abrangendo também municípios do oeste de Pernambuco, Piauí, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Pará.

Quinta e sexta-feira: alertas para temporais continuam

Logo nas primeiras horas de quinta-feira (19), a previsão indica aumento nos riscos de chuvas intensas no interior de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso — precipitações que, ao longo da madrugada, se deslocam em direção à Bahia, ao Tocantins e ao sul do Pará.

Previsão de densidade de raios para a tarde de quinta-feira (19). Áreas do Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Norte seguem em atenção.

Entre o início da manhã e o período da tarde, as nuvens carregadas ganham intensidade gradualmente e, com as temperaturas atingindo seu ápice, as instabilidades ficam ainda mais fortes. Com isso, a umidade disponível entre o leste do Sudeste, o sul da Bahia e o Norte do Brasil gera áreas com potencial para chuvas intensas e tempestades que se estendem até o final da noite de quinta-feira (19).

Na sexta-feira (20), a Região Sul terá mudanças bruscas no tempo após uma quinta-feira de estabilidade em boa parte da região. O oeste gaúcho tem previsão de registrar chuvas intensas e tempestades com potencial para queda de granizo durante a madrugada.

Chuva e presença de nuvens que estão sendo prevsitas para a tarde de sexta-feira (20).

À medida que as horas avançam na sexta-feira (20), as nuvens de tempestade se deslocam e afetam áreas de Santa Catarina e do Paraná. Há potencial para danos severos e não está descartada a ocorrência de tornados pontuais.

No restante do Brasil, as chuvas previstas têm intensidade um pouco menor, mas ainda assim são capazes de gerar transtornos no interior de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Tocantins, sul de Rondônia e do Pará, além do noroeste do Amazonas.

Precipitação acumulada entre quarta (18) e sexta-feira (20). De acordo com o modelo ECMWF.

Entre quarta (18) e sexta-feira (20), os acumulados de precipitação disparam na Região Sul, em especial no noroeste gaúcho e oeste catarinense, podendo superar os 170 mm em áreas pontuais. Já o norte de Minas Gerais, o sudeste da Bahia, áreas do norte de Goiás e de Mato Grosso, além de municípios do Pará e Tocantins, têm previsão de acumulados que se aproximam dos 100 mm.