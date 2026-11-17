Chuva de mais de 200 mm e temporais ameaçam o Sul; veja os alertas para Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba

Um ciclone extratropical e uma frente fria favorecem a formação de tempestades, levando o INMET a emitir alertas de chuva de até 100 mm por dia, rajadas de vento de 100 km/h e possibilidade de granizo. Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba estão entre as capitais que podem registrar pancadas de chuva e transtornos.

Ao longo desta terça-feira (17), um ciclone está se formando na altura da Argentina, e impulsionando uma frente fria em direção ao Brasil. No rastro desse sistema, uma região de baixa pressão (cavado) vai manter a atmosfera instável e formar chuvas sobre a região Sul nos dias seguintes.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos de tempestade para boa parte da região Sul, onde há risco de chuvas fortes de até 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo nesta quarta-feira (18).

Essas tempestades trazem riscos de corte no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos, especialmente nas áreas urbanas. Vamos, portanto, conferir com maior detalhamento o que está sendo previsto para as capitais.

Tempestades atingem as três capitais na quarta-feira

Nesta quarta-feira (18), pancadas de chuva moderadas podem se formar durante a tarde em todas as três capitais - Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, devido à atuação destes sistemas, como é possível observar na imagem abaixo. Embora as pancadas de chuva não sejam extremas, elas podem causar transtornos pontuais para a população.

Previsão de nebulosidade e chuva nesta quarta-feira mostra pancadas de chuva moderadas se formando nas três capitais da região Sul: Porto Alegre, oeste de Florianópolis e Curitiba.

As chuvas podem se mostrar particularmente persistentes sobre Porto Alegre, continuando durante a noite e também durante a madrugada e a manhã da quinta-feira (19), o que pode ocasionar alagamentos mais intensos, transbordamentos de rios e pequenos deslizamentos de terra.

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Na quinta-feira (19) durante a tarde e a noite, as chuvas se deslocam e passam a se concentrar principalmente numa região que envolve os arredores da região metropolitana de Florianópolis, causando os mesmos problemas nessa região. Essa situação pode ser observada na imagem abaixo.

Previsão de probabilidade de chuvas na quarta de noite (esquerda) e quinta de tarde (direita) mostra que há probabilidade significativa de que as chuvas persistam sobre essas capitais.

Ao total, no entanto, as chuvas não serão extremas, com acumulados que giram em torno dos 50 mm nas capitais. Boa parte da região Sul registrará tempo firme ao longo da quinta-feira, mas as tempestades tendem a retornar com força na sexta-feira.

Tempestades se intensificam na sexta-feira

Ao longo da sexta-feira (20), a região de baixa pressão (cavado) sobre a região Sul impulsionará a formação de pancadas de chuva especialmente sobre Santa Catarina, voltando a formar tempestades significativas sobre a região de Florianópolis. As chuvas também atingem o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná.

Previsão de nebulosidade e chuva ao longo da sexta-feira mostra tempestades se formando ao longo de Santa Catarina, trazendo acumulados significativos e transtornos para Florianópolis.

Embora os acumulados de chuva mais significativos sejam registrados em Florianópolis, pancadas de chuva de menor intensidade podem também atingir os arredores de Curitiba e de Porto Alegre ao longo do dia, e as previsões indicam que as pancadas de chuva podem continuar ainda ao longo do sábado (21) e do domingo (22).

Previsão de acumulados totais de chuva até o final da semana mostra que há risco de acumulados de até 200 mm em boa parte da região Sul, o que trará transtornos para a população.

Como é possível observar na imagem acima, os acumulados totais até o final da semana podem chegar a 200 mm entre o oeste de Santa Catarina, o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná - embora as capitais registrem acumulados totais menores, Florianópolis pode registrar mais de 100 mm totais até o final da semana.

Por isso, tome as devidas precauções e não deixe de acompanhar as atualizações da previsão ao longo dos próximos dias. Assim você evita ser pego de surpresa pelo mau tempo. E, caso uma tempestade atinja sua localidade, lembre-se de NUNCA tentar enfrentar enxurradas e nem permanecer em locais onde há possibilidade de deslizamentos de terra.