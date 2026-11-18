Calor de quase 40°C e temporais deixam SP em alerta nos próximos dias

O feriado prolongado será de calor em São Paulo, especialmente no interior onde as temperaturas podem chegar a 38°C, e há risco de pancadas de chuva forte e temporais isolados.

O feriado prolongado da Consciência Negra terá calor, umidade e uma área de baixa pressão aumentando as condições para pancadas de chuva forte e temporais em São Paulo, mesmo que de forma mais isolada.

O tempo fica abafado e com calor de mais de 30°C, especialmente no interior do estado, onde as temperaturas podem alcançar os 38°C. A seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Risco de temporais isolados em SP no feriadão

Esta quinta-feira (19) até tem alguma condição para pancadas de chuva e trovoadas em São Paulo, mas será de forma bem isolada e especialmente em áreas do leste e do norte do estado, entre a tarde e à noite.

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Mas a atenção aumenta na sexta-feira (20), quando os temporais devem ganhar força e se espalhar por todo o território paulista.

O dia até começa com tempo mais firme, quente e de sol entre algumas nuvens, porém já no fim da manhã podem ocorrer pancadas de chuva e temporais em áreas do sul do estado, próximas à divisa com o Paraná.

Previsão de precipitação (mm) e nebulosidade para: sexta-feira (20) às 16h à esquerda; e domingo (22) às 15h à direita.

Entre a tarde e início da noite, fortes temporais com muitos raios avançam por todo o estado, acompanhados por chuva moderada a pontualmente intensa e rajadas de vento. Não se descarta a chance de queda de granizo e o risco de transtornos.

A capital paulista tem previsão de sol entre algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante a tarde no feriado.

Previsão de densidade de raios para: sexta-feira (20) às 15h à esquerda; e domingo (22) às 15h à direita.

No sábado (21), o potencial para temporais diminui, porém, devido ao calor e umidade disponíveis na atmosfera, não se pode descartar alguma pancada de chuva mais isolada que pode vir com temporais isolados, especialmente no período da tarde.

A capital paulista terá mais um dia de sol com algumas nuvens e chance de chuva fraca e passageira à tarde.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para domingo (22) às 12h.

No domingo (22) teremos novamente aumento das chuvas em todo o estado entre a tarde e a noite, com riscos de pancadas pontuais intensas, temporais com muitos raios, rajadas de vento em torno dos 60 km/h e queda de granizo.

Na capital paulista, a previsão indica pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite.

Tempo abafado e calor de até 38°C

O calor ganha força e o tempo fica bem abafado no feriadão prolongado em São Paulo, especialmente em áreas do interior e oeste.

A sexta-feira (20) deve ser o dia de maior calor. Praticamente todo o território paulista terá temperaturas máximas acima dos 30°C e que chegam pontualmente aos 38°C na região de Presidente Prudente. A capital deve registrar calor de até 32°C.

Previsão da temperatura do ar (°C) para sexta-feira (20) às 15h.

No sábado (21) também teremos máximas passando facilmente dos 30°C na grande maioria das localidades, mas elas podem atingir o patamar de 36°C em áreas do oeste do estado. A capital paulista tem máxima prevista de 31°C.

No domingo (22) ainda fará calor de até 36°C/37°C (no oeste), porém, a diferença aqui é que a faixa leste do estado terá uma diminuição das temperaturas, que agora não devem passar dos 26°C.

A capital paulista ainda terá calor, com máxima em torno de 31°C.