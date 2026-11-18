Nova onda de tempestades e chuva forte volta a ameaçar o Sul do Brasil

Entre a sexta (20) e o fim de semana as tempestades ganham força no Sul, com risco de tempo severo, especialmente no oeste da região, e de chuvas acima de 80 mm/dia.

Nos próximos dias, devido ao calor e umidade, ainda teremos condições para pancadas de chuva e tempestades isoladas a qualquer momento do dia na Região Sul do Brasil, mas é entre a sexta-feira (20) e o fim de semana que as chuvas ganham força, podendo pontualmente superar os 80 mm/dia, e com condições para tempo severo, especialmente no oeste da região.

Aompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Risco de tempestades severas aumenta a partir de sexta

O ar quente e úmido vai seguir atuando sobre a Região Sul do Brasil e, juntamente com uma área de baixa pressão no interior do continente, vai favorecer a formação de intensas áreas de instabilidade nos próximos dias.

Nesta quinta-feira (19) teremos condições para pancadas de chuva que podem ser fortes e vir acompanhadas por tempestades isoladas em todas as regiões de Santa Catarina e do Paraná entre a tarde e à noite; e no Oeste, Centro e metade Norte do Rio Grande do Sul principalmente a partir da noite. Vale destacar aqui que essas tempestades serão irregulares, vão ocorrer de forma mais pontual, não atingindo todas as localidades da mesma forma.

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E não se descarta a queda de granizo, rajadas de vento que podem pontualmente superar os 80 km/h e acumulados de até 50 mm no dia. Há potencial para transtornos como destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores e alagamentos pontuais.

Previsão de chuva para sexta-feira (20) às 9h à esquerda e para sábado (21) às 18h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

No feriado de sexta-feira (20) as tempestades ganham força na região e não se descartam episódios de tempo severo especialmente no oeste dos três estados.

Novamente teremos condições para chuva intensa, tempestades com muitos raios, rajadas de vento e queda de granizo já desde a manhã e até a noite em Santa Catarina, no Paraná e na metade norte do Rio Grande do Sul (incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre). Há alto potencial para transtornos como destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos e enxurradas.

Previsão de densidade de raios para sexta-feira (20) às 7h à esquerda e para sábado (21) às 17h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Porém, no oeste catarinense e paranaense e no noroeste gaúcho teremos as condições mais severas, com granizo que pode ser grande, rajadas de vento que podem ultrapassar os 90 km/h e acumulados pontuais acima dos 80 mm/dia.

No fim de semana continuam as condições para tempestades, com risco de tempo severo. Ao longo do sábado (21), já desde a manhã, são esperadas pancadas de chuva moderadas a fortes e tempestades isoladas com risco de vendavais, que podem superar os 80 km/h, e queda de granizo (que pode ser grande) no Paraná e em Santa Catarina, principalmente em áreas do oeste, e no noroeste e norte do Rio Grande do Sul. E atenção, pois ainda há riscos de transtornos.

No domingo (22), a tendência da previsão indica que ainda teremos alerta de tempestades intensas com chuva forte, raios, rajadas de vento e granizo já desde a madrugada em todo o Rio Grande do Sul. À medida que o dia avança, essas tempestades se deslocam para Santa Catarina e o Paraná, porém com menor intensidade, e o tempo vai abrindo no estado gaúcho a partir da tarde.

Os acumulados de precipitação previstos entre hoje (18) e a noite (21h) do domingo (22) serão mais elevados no norte do Rio Grande do Sul, onde variam de 100 a 200 mm, mas pontualmente podendo superar este valor, e no Meio Oeste e Planalto Sul Catarinentes, onde variam entre 100 e 160 mm.

Previsão do acumulado de precipitação (mm) entre hoje (18) e a noite (21h) do domingo (22), segundo o modelo europeu ECMWF.

Destaque para cidades como Chapecó (SC): 152 mm; Palmitos (SC): 166 mm; São Joaquim (SC): 109 mm; Frederico Westphalen (RS): 199 mm; Planalto (RS): 177 mm; Erval Seco (RS): 210 mm.