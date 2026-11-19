Depois de ter conseguido, pela primeira vez, capturar o estágio superior da Starship com os braços mecânicos da sua torre, a SpaceX já está a planear uma nova versão do mega foguete, que será mais alto, mais potente e capaz de transportar muito mais combustível.

O estágio superior da nave aterra na sua torre de lançamento, concluindo o voo n.º 15 da Starship, a 14 de novembro de 2026. Crédito: Space.com / Josh Dinner

A SpaceX acaba de alcançar um dos marcos mais importantes no desenvolvimento da Starship, mas Elon Musk já tem os olhos postos no próximo desafio.

A empresa aeroespacial norte-americana conseguiu recuperar, pela primeira vez, o estágio superior do seu mega foguete através dos braços mecânicos da torre de lançamento, uma manobra que aproxima consideravelmente o seu objetivo de reutilizar na totalidade e em prazos cada vez mais curtos os seus veículos espaciais.

O acontecimento teve lugar no sábado, 14 de novembro, no Texas, durante as operações posteriores ao décimo quinto voo de teste da Starship. Os enormes braços conhecidos como chopsticks conseguiram interceptar e segurar a nave enquanto esta regressava à plataforma, repetindo o procedimento que a SpaceX já tinha conseguido realizar com o propulsor Super Heavy em ocasiões anteriores.

No entanto, o sucesso desta operação não parece ter sido suficiente para se contentarem. Apenas um dia depois, Musk antecipou algumas das alterações que a próxima geração do veículo, a Starship V4, irá apresentar.

Don't Panic Riding on Starship 42 during final approach to catch https://t.co/EsRzsRiAbX — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2026

Através de uma publicação na sua rede social X, o empresário referiu que a nova versão terá aproximadamente 70 metros de comprimento, o que representa um aumento de cerca de 40% em relação à atual. Além disso, permitirá aumentar em mais de 60 % a capacidade de carga de propulsantes, um aspecto fundamental para melhorar o seu desempenho.

Starship V4: maior e com nove motores Raptor

As alterações não se limitarão às suas dimensões. Segundo explicou Musk, a futura nave contará com nove motores Raptor, mais três do que a configuração atual. Estes propulsores adicionais serão do modelo Raptor Vacuum, concebido especificamente para funcionar nas condições de vácuo do espaço, e corresponderão a uma versão V4 com maior impulso.

Elon Musk partilhou este gráfico que mostra a evolução dos veículos Starship da SpaceX, desde a versão V2 até à variante V4. Crédito: SpaceX/Elon Musk

Para se ter uma ideia da magnitude deste avanço tecnológico, a Starship V3 que realizou o último voo de teste tem uma altura de 52 metros no seu estágio superior e está equipada com seis motores Raptor V3. O conjunto completo, composto pela nave e pelo propulsor Super Heavy, atinge os 124 metros de altura, o que já o torna o foguete maior e mais potente construído até ao momento.

A futura V4 poderá ir ainda mais longe. Musk indicou que a sua altura total se aproximará provavelmente dos 150 metros, cerca de 26 metros a mais do que a configuração atual.

Uma comparação permite apreciar melhor estas dimensões: o estágio superior da nova Starship teria aproximadamente a mesma altura que um foguete Falcon 9 completamente montado, embora fosse consideravelmente mais largo. Enquanto a nave terá cerca de nove metros de diâmetro, a carenagem de carga do Falcon 9 mede aproximadamente 5,2 metros.

Um projeto com vista a 2027

A ideia de desenvolver uma Starship V4 não é nova. Em agosto de 2025, Musk já tinha partilhado uma ilustração com a evolução prevista do veículo, desde as versões V2 e V3 até à futura V4, cuja estreia estava prevista para 2027.

Na altura, os planos previam uma altura total de 142 metros, com um estágio superior de 61 metros. No entanto, as declarações mais recentes sugerem que o projeto poderá ter evoluído e que as dimensões finais serão ainda maiores.

Se as estimativas atuais se concretizarem, a Starship terá cerca de 150 metros de altura, uma escala que a levará a atingir quase os 500 pés.

O desafio de recuperar ambos os estágios

O décimo quinto voo também tinha sido concebido como uma oportunidade para concretizar outra manobra inédita: recuperar tanto o propulsor Super Heavy como a nave Starship utilizando os braços mecânicos da torre.

O plano previa que o Super Heavy regressasse apenas seis minutos e meio após a descolagem, enquanto o estágio superior completaria uma trajetória de aproximadamente 22 horas e meia à volta da Terra. Durante esse percurso, deveria lançar uma série de satélites Starlink V3, objetivo que acabou por conseguir cumprir.

Starship V4 will be ~70m long, which is roughly a 40% length increase and allows >60% more propellant load. Engine count will be raised to 9, with 3 more Raptor-Vacuum engines added, and these will be higher thrust V4 engines. — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2026

No entanto, o propulsor detetou um alerta de baixo nível de combustível e teve de abandonar a tentativa de captura, acabando por amerizar no Golfo do México.

A recuperação da nave, por outro lado, concretizou-se. E é aí que reside a verdadeira importância do acontecimento: ao contrário do Super Heavy, a Starship regressa de uma trajetória orbital, pelo que tem de suportar velocidades muito superiores e temperaturas extremas durante a sua reentrada na atmosfera.

"Capturámos uma Starship e agora tudo muda", resumiu Dan Huot, membro da equipa da SpaceX, durante a transmissão da operação. Uma frase que reflete a magnitude do avanço e antecipa a razão pela qual a empresa já está a pensar numa nave ainda mais ambiciosa.