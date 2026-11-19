Um modelo cosmológico desenvolvido por um pesquisador da Universidade de Ottawa propõe que o Universo tenha 26,7 bilhões de anos, quase o dobro da idade atualmente aceita. A hipótese considera uma variação de constantes físicas e dispensa a necessidade de matéria escura e energia escura.

Uma hipótese proposta por um físico da Universidade de Ottawa sugere que o Universo tenha 26,7 bilhões de anos, quase o dobro da idade atualmente aceita. Crédito: JWST

Um físico da Universidade de Ottawa propôs um novo modelo cosmológico no qual o Universo tem aproximadamente 26,7 bilhões de anos. Isso é quase o dobro dos 13,8 bilhões estimados pelo modelo cosmológico padrão. A hipótese combina a variação de constantes fundamentais e o mecanismo conhecido como luz cansada.

A proposta usa um modelo chamado de modelo CCC+TL e a ideia é explicar observações astronômicas sem recorrer à matéria escura e à energia escura. O estudo argumenta que essa abordagem pode oferecer uma outra interpretação para a formação de galáxias massivas observadas pelo telescópio James Webb.

Entretanto, a hipótese permanece controversa porque o modelo cosmológico padrão descreve com precisão diferentes observações independentes. Além disso, explicações baseadas em luz cansada enfrentam dificuldades para reproduzir fenômenos como a dilatação temporal observada em supernovas.

A idade do Universo segundo a cosmologia

A idade do Universo é estimada em aproximadamente 13,8 bilhões de anos, segundo o modelo cosmológico padrão, conhecido como ΛCDM. Esse valor é obtido a partir da combinação de observações da radiação cósmica de fundo, da taxa de expansão cósmica e da distribuição de matéria em grandes escalas.

As medições realizadas pelo satélite Planck forneceram parâmetros cosmológicos que permitem reconstruir a evolução do Universo desde seus primeiros estágios.

O modelo ΛCDM considera que o Universo contém matéria comum, matéria escura fria e energia escura, responsável pela aceleração da expansão cósmica. A combinação dessas componentes permite reproduzir observações como as oscilações acústicas bariônicas e a radiação cósmica de fundo.

A hipótese de um Universo com 26,7 bilhões de anos

O físico Rajendra Gupta, da Universidade de Ottawa, propõe que o Universo possa ter aproximadamente 26,7 bilhões de anos. Sua hipótese parte da possibilidade de que determinadas constantes fundamentais da física tenham variado ao longo do tempo cósmico.

O modelo cosmológico padrão estima a idade do Universo em 13,8 bilhões de anos, com base na expansão cósmica e nas medições da radiação cósmica de fundo. Crédito: NASA

Uma das motivações para essa proposta envolve observações do telescópio James Webb que identificou galáxias luminosas e evoluídas em épocas muito próximas ao Big Bang. Um Universo mais antigo poderia oferecer mais tempo para a formação dessas estruturas, respondendo algumas das questões em aberto.

O modelo e a luz cansada

A primeira hipótese do modelo CCC+TL propõe que parâmetros fundamentais associados às interações físicas possam variar ao longo da evolução cósmica, modificando a dinâmica gravitacional e a expansão do Universo. A segunda considera que parte do desvio da luz de galáxias distantes vem de mecanismos adicionais à expansão do espaço.

Em uma das análises, o estudo avaliou curvas de rotação de 175 galáxias e relataram resultados compatíveis com as velocidades observadas sem introduzir matéria escura. A proposta também foi aplicada ao Aglomerado da Bala que é uma das observações mais importantes a favor da matéria escura.

Por que a nova teoria é controversa

No entanto, a proposta é controversa porque modifica princípios usados para interpretar a expansão cósmica e dispensa matéria escura e energia escura. Os efeitos dessas componentes são sustentados por medições independentes da dinâmica galáctica e da estrutura em grande escala do Universo.

A hipótese é controversa porque propõe explicações alternativas à matéria escura e à energia escura, desafiando previsões consolidadas da cosmologia moderna. Crédito: NASA

Outro desafio envolve a radiação cósmica de fundo, uma análise completa da radiação cósmica de fundo com esse modelo ainda não foi publicada. Até que a hipótese reproduza de forma consistente as evidências cosmológicas, a idade de 13,8 bilhões de anos permanece como a estimativa mais bem estabelecida.