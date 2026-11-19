Um físico de Ottawa argumenta que o universo é duas vezes mais antigo: o que ele propõe e por que é tão controverso
Um modelo cosmológico desenvolvido por um pesquisador da Universidade de Ottawa propõe que o Universo tenha 26,7 bilhões de anos, quase o dobro da idade atualmente aceita. A hipótese considera uma variação de constantes físicas e dispensa a necessidade de matéria escura e energia escura.
Um físico da Universidade de Ottawa propôs um novo modelo cosmológico no qual o Universo tem aproximadamente 26,7 bilhões de anos. Isso é quase o dobro dos 13,8 bilhões estimados pelo modelo cosmológico padrão. A hipótese combina a variação de constantes fundamentais e o mecanismo conhecido como luz cansada.
A proposta usa um modelo chamado de modelo CCC+TL e a ideia é explicar observações astronômicas sem recorrer à matéria escura e à energia escura. O estudo argumenta que essa abordagem pode oferecer uma outra interpretação para a formação de galáxias massivas observadas pelo telescópio James Webb.
Entretanto, a hipótese permanece controversa porque o modelo cosmológico padrão descreve com precisão diferentes observações independentes. Além disso, explicações baseadas em luz cansada enfrentam dificuldades para reproduzir fenômenos como a dilatação temporal observada em supernovas.
A idade do Universo segundo a cosmologia
A idade do Universo é estimada em aproximadamente 13,8 bilhões de anos, segundo o modelo cosmológico padrão, conhecido como ΛCDM. Esse valor é obtido a partir da combinação de observações da radiação cósmica de fundo, da taxa de expansão cósmica e da distribuição de matéria em grandes escalas.
O modelo ΛCDM considera que o Universo contém matéria comum, matéria escura fria e energia escura, responsável pela aceleração da expansão cósmica. A combinação dessas componentes permite reproduzir observações como as oscilações acústicas bariônicas e a radiação cósmica de fundo.
A hipótese de um Universo com 26,7 bilhões de anos
O físico Rajendra Gupta, da Universidade de Ottawa, propõe que o Universo possa ter aproximadamente 26,7 bilhões de anos. Sua hipótese parte da possibilidade de que determinadas constantes fundamentais da física tenham variado ao longo do tempo cósmico.
Uma das motivações para essa proposta envolve observações do telescópio James Webb que identificou galáxias luminosas e evoluídas em épocas muito próximas ao Big Bang. Um Universo mais antigo poderia oferecer mais tempo para a formação dessas estruturas, respondendo algumas das questões em aberto.
O modelo e a luz cansada
A primeira hipótese do modelo CCC+TL propõe que parâmetros fundamentais associados às interações físicas possam variar ao longo da evolução cósmica, modificando a dinâmica gravitacional e a expansão do Universo. A segunda considera que parte do desvio da luz de galáxias distantes vem de mecanismos adicionais à expansão do espaço.
Em uma das análises, o estudo avaliou curvas de rotação de 175 galáxias e relataram resultados compatíveis com as velocidades observadas sem introduzir matéria escura. A proposta também foi aplicada ao Aglomerado da Bala que é uma das observações mais importantes a favor da matéria escura.
Por que a nova teoria é controversa
No entanto, a proposta é controversa porque modifica princípios usados para interpretar a expansão cósmica e dispensa matéria escura e energia escura. Os efeitos dessas componentes são sustentados por medições independentes da dinâmica galáctica e da estrutura em grande escala do Universo.
Outro desafio envolve a radiação cósmica de fundo, uma análise completa da radiação cósmica de fundo com esse modelo ainda não foi publicada. Até que a hipótese reproduza de forma consistente as evidências cosmológicas, a idade de 13,8 bilhões de anos permanece como a estimativa mais bem estabelecida.
Referência da notícia
Gupta and Samaras. (2026). A Big Bang Nucleosynthesis Consistency Test of the CCC+TL Cosmology.