A 2.450 metros abaixo do Mediterrâneo, o telescópio KM3NeT/ORCA analisou milhares de neutrinos sem detectar anomalias, mas estabeleceu novos limites para as teorias que desafiam a relatividade de Einstein.

Visualização de um evento simulado no detector KM3NeT/ORCA. Crédito: KM3NeT

Mais de 100 anos após a sua publicação, os cientistas continuam refletindo e realizando experimentos para testar todas as implicações da Teoria Geral da Relatividade de Einstein.

O experimento mais recente, em ordem cronológica, foi realizado no leito marinho do Mediterrâneo, utilizando as propriedades dos neutrinos. Desta vez, Einstein passou no teste mais uma vez!

Os neutrinos, entre as partículas mais esquivas do Universo



Os neutrinos são partículas elementais quase impossíveis de capturar. Sua massa extremamente pequena — pelo menos um milhão de vezes menor que a do elétron — e a ausência de carga elétrica permitem que percorram enormes distâncias cósmicas praticamente sem obstáculos.

Os neutrinos são partículas elementares que atravessam a matéria quase sem serem afetados. Para detectá-los, os cientistas buscam os sinais luminosos extremamente fracos que suas raras interações produzem.

A Terra, e também os nossos próprios corpos, são atravessados de forma contínua e imperceptível por um fluxo constante de neutrinos provenientes do espaço. É justamente essa extrema dificuldade de detectá-los que impediu que compreendêssemos a sua natureza durante décadas.

Com uma massa pelo menos um milhão de vezes menor que a do elétron e sem carga, os neutrinos são partículas elementais difíceis de capturar.

Os neutrinos chegam à Terra a partir de diversas fontes: a atmosfera, o Sol, as supernovas e as regiões próximas a buracos negros. Alguns provêm, inclusive, do Big Bang. Durante sua viagem, eles podem se transformar entre três tipos ou sabores — eletrônico, muônico e tauônico —, dependendo de sua energia e da distância percorrida.

Como capturar neutrinos

Os neutrinos interagem com a matéria com tão pouca frequência que são extremamente difíceis de detectar. Quando um neutrino interage ocasionalmente com a matéria, ele produz lampejos de luz conhecidos como radiação Cherenkov, que podem ser observados com detectores ópticos adequados.

O Sol visto por meio dos neutrinos: imagem obtida pelo Super-Kamiokande ao longo de cerca de 500 dias. Créditos: R. Svoboda, K. Gordan / Colaboração Super-Kamiokande.

Quando um neutrino interage com a matéria, ele gera partículas carregadas, como elétrons ou múons. Se estas superarem a velocidade da luz na água, produzem radiação Cherenkov — um tênue clarão azul ou ultravioleta que é detectado pelos sensores do telescópio.

A localização dos telescópios Cherenkov é fundamental; eles são instalados em grandes profundidades, onde enormes massas de água favorecem a detecção de neutrinos e bloqueiam partículas provenientes dos raios cósmicos.

O principal problema para detectar a luz Cherenkov produzida pelos neutrinos é a contaminação por outras partículas, principalmente raios cósmicos. Estes também produzem lampejos de luz e sinais falsos nos detectores.

No entanto, alguns múons conseguem atravessar essa barreira, razão pela qual são necessárias técnicas avançadas para distinguir os sinais. Nos Laboratórios Nacionais de Gran Sasso, utiliza-se um princípio de blindagem semelhante, no qual a montanha situada acima reduz drasticamente o fluxo de partículas cósmicas.

O KM3NeT é um dos maiores observatórios submarinos de neutrinos. Ele conta com dois telescópios: o ORCA, localizado a 2.450 metros de profundidade em frente a Toulon, na França, e o ARCA, situado a cerca de 3.500 metros sob o Mediterrâneo, perto da Sicília, na Itália.

Módulo óptico do observatório submarino de neutrinos KM3NeT. Crédito: KM3NeT

O ORCA estuda neutrinos atmosféricos de menor energia, enquanto o ARCA detecta neutrinos cósmicos mais energéticos. Ambos utilizam sensores ópticos submarinos que registram lampejos de luz Cherenkov, permitindo determinar a energia, a direção e a possível origem dessas partículas que atravessam o universo.

O que a ORCA nos revela sobre a relatividade de Einstein

Os resultados deste experimento, baseados em dados coletados ao longo de quase um ano e meio, não apresentam evidências de violações da invariância de Lorentz, um dos princípios fundamentais nos quais se sustentam a teoria da relatividade de Einstein e o Modelo Padrão da física de partículas.

A invariância de Lorentz é um princípio da relatividade que estabelece que as leis físicas são iguais para todos os observadores inerciais, independentemente de seu movimento uniforme.

Trata-se de um princípio que foi comprovado experimentalmente com uma precisão extraordinária. No entanto, algumas teorias que tentam conciliar a relatividade geral com a mecânica quântica sugerem que, em condições extremas, essa simetria poderia sofrer violações muito pequenas.

Parede curva de um detector de física de partículas, revestida com tubos fotomultiplicadores esféricos banhados a ouro.

Os cientistas do KM3NeT utilizam neutrinos para buscar violações da invariância de Lorentz.

Qualquer violação da invariância de Lorentz poderia alterar a probabilidade de detectar um sabor em detrimento de outro, o que levaria a discrepâncias em relação às previsões da física conhecida.

A partir de 5828 eventos candidatos a neutrinos atmosféricos, utilizando aproximadamente 1,4 anos de observação, não foi detectada nenhuma violação; ou, mais precisamente, se tais violações existirem, devem ser menores do que a precisão com a qual é atualmente possível realizar essas medições.

Por ora, as previsões da física conhecida continuam resistindo aos testes experimentais. Mas a própria capacidade de buscar desvios cada vez menores — possível quando todos os detectores estiverem operacionais — representa um dos caminhos mais promissores rumo a uma nova compreensão do Universo.