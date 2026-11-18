Telescópio a 2.450 metros sob o Mediterrâneo desafia Einstein: ainda não se sabe se o espaço-tempo é contínuo
A 2.450 metros abaixo do Mediterrâneo, o telescópio KM3NeT/ORCA analisou milhares de neutrinos sem detectar anomalias, mas estabeleceu novos limites para as teorias que desafiam a relatividade de Einstein.
Mais de 100 anos após a sua publicação, os cientistas continuam refletindo e realizando experimentos para testar todas as implicações da Teoria Geral da Relatividade de Einstein.
O experimento mais recente, em ordem cronológica, foi realizado no leito marinho do Mediterrâneo, utilizando as propriedades dos neutrinos. Desta vez, Einstein passou no teste mais uma vez!
Os neutrinos, entre as partículas mais esquivas do Universo
Os neutrinos são partículas elementais quase impossíveis de capturar. Sua massa extremamente pequena — pelo menos um milhão de vezes menor que a do elétron — e a ausência de carga elétrica permitem que percorram enormes distâncias cósmicas praticamente sem obstáculos.
A Terra, e também os nossos próprios corpos, são atravessados de forma contínua e imperceptível por um fluxo constante de neutrinos provenientes do espaço. É justamente essa extrema dificuldade de detectá-los que impediu que compreendêssemos a sua natureza durante décadas.
Os neutrinos chegam à Terra a partir de diversas fontes: a atmosfera, o Sol, as supernovas e as regiões próximas a buracos negros. Alguns provêm, inclusive, do Big Bang. Durante sua viagem, eles podem se transformar entre três tipos ou sabores — eletrônico, muônico e tauônico —, dependendo de sua energia e da distância percorrida.
Como capturar neutrinos
Os neutrinos interagem com a matéria com tão pouca frequência que são extremamente difíceis de detectar. Quando um neutrino interage ocasionalmente com a matéria, ele produz lampejos de luz conhecidos como radiação Cherenkov, que podem ser observados com detectores ópticos adequados.
Quando um neutrino interage com a matéria, ele gera partículas carregadas, como elétrons ou múons. Se estas superarem a velocidade da luz na água, produzem radiação Cherenkov — um tênue clarão azul ou ultravioleta que é detectado pelos sensores do telescópio.
A localização dos telescópios Cherenkov é fundamental; eles são instalados em grandes profundidades, onde enormes massas de água favorecem a detecção de neutrinos e bloqueiam partículas provenientes dos raios cósmicos.
No entanto, alguns múons conseguem atravessar essa barreira, razão pela qual são necessárias técnicas avançadas para distinguir os sinais. Nos Laboratórios Nacionais de Gran Sasso, utiliza-se um princípio de blindagem semelhante, no qual a montanha situada acima reduz drasticamente o fluxo de partículas cósmicas.
O KM3NeT é um dos maiores observatórios submarinos de neutrinos. Ele conta com dois telescópios: o ORCA, localizado a 2.450 metros de profundidade em frente a Toulon, na França, e o ARCA, situado a cerca de 3.500 metros sob o Mediterrâneo, perto da Sicília, na Itália.
O ORCA estuda neutrinos atmosféricos de menor energia, enquanto o ARCA detecta neutrinos cósmicos mais energéticos. Ambos utilizam sensores ópticos submarinos que registram lampejos de luz Cherenkov, permitindo determinar a energia, a direção e a possível origem dessas partículas que atravessam o universo.
O que a ORCA nos revela sobre a relatividade de Einstein
Os resultados deste experimento, baseados em dados coletados ao longo de quase um ano e meio, não apresentam evidências de violações da invariância de Lorentz, um dos princípios fundamentais nos quais se sustentam a teoria da relatividade de Einstein e o Modelo Padrão da física de partículas.
Trata-se de um princípio que foi comprovado experimentalmente com uma precisão extraordinária. No entanto, algumas teorias que tentam conciliar a relatividade geral com a mecânica quântica sugerem que, em condições extremas, essa simetria poderia sofrer violações muito pequenas.
Os cientistas do KM3NeT utilizam neutrinos para buscar violações da invariância de Lorentz.
A partir de 5828 eventos candidatos a neutrinos atmosféricos, utilizando aproximadamente 1,4 anos de observação, não foi detectada nenhuma violação; ou, mais precisamente, se tais violações existirem, devem ser menores do que a precisão com a qual é atualmente possível realizar essas medições.
Por ora, as previsões da física conhecida continuam resistindo aos testes experimentais. Mas a própria capacidade de buscar desvios cada vez menores — possível quando todos os detectores estiverem operacionais — representa um dos caminhos mais promissores rumo a uma nova compreensão do Universo.
Referência da notícia
Colaboración KM3NeT. (2026). Restricciones de neutrinos atmosféricos sobre la violación de la invariancia de Lorentz con las primeras seis unidades de detección de KM3NeT/ORCA .