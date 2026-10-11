Entenda os neutrinos: a pesquisa que levou ao Nobel de Física de 2026

Os neutrinos são partículas que interagem muito pouco com a matéria e podem atravessar a Terra quase sem deixar rastros. A detecção de neutrinos de alta energia vindos do espaço, possibilitada pelo observatório IceCube, rendeu a Francis Halzen o Prêmio Nobel de Física de 2026.

O Nobel de Física de 2026 reconheceu o trabalho de Francis Halzen no desenvolvimento da astronomia de neutrinos e na investigação de partículas de alta energia vindas do cosmos. Crédito: Nobel Prize

Neutrinos são partículas subatômicas eletricamente neutras, com massa extremamente pequena e interação muito fraca com a matéria. Produzidos em processos nucleares e fenômenos astrofísicos de alta energia, atravessam grandes distâncias e transportam informações sobre ambientes extremos do Universo.

O IceCube é um observatório de neutrinos instalado próximo ao Polo Sul. O detector utiliza cerca de um quilômetro cúbico de gelo instrumentado com milhares de sensores ópticos para registrar a luz produzida quando neutrinos interagem com a matéria.

Em 2026, o Prêmio Nobel de Física foi concedido a Francis Halzen por suas contribuições para o desenvolvimento do IceCube e para a descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica. O trabalho consolidou a astronomia de neutrinos como uma nova forma de investigar o Universo.

O que são neutrinos?

Neutrinos são partículas elementares pertencentes à família dos léptons, assim como os elétrons, mas sem carga elétrica e com massa extremamente pequena. Eles interagem por meio da força nuclear fraca e da gravidade, o que torna muito baixa a probabilidade de colidirem com outras partículas.

Trilhões de neutrinos atravessam o corpo humano a cada segundo sem produzir efeitos perceptíveis. Essas propriedades permitem que percorram grandes distâncias pelo Universo sem serem absorvidos ou desviados.

Essas partículas são produzidas em processos como reações nucleares no interior das estrelas, decaimentos radioativos, explosões de supernovas e interações de raios cósmicos com a atmosfera. Existem três tipos, ou sabores, de neutrinos: eletrônico, muônico e tauônico.

Observatório IceCube

O IceCube Observatory é um detector de neutrinos instalado na Antártida que usa 1 quilômetro cúbico de gelo como meio de detecção. Sua estrutura reúne milhares de sensores ópticos capazes de registrar a luz produzida por partículas secundárias geradas quando um neutrino interage com o gelo.

Neutrinos são partículas que interagem muito pouco com a matéria. Por isso, podem atravessar enormes distâncias e trazer informações sobre fenômenos extremos do Universo. Crédito: IceCube Observatory

Detectar neutrinos é difícil porque essas partículas não possuem carga elétrica e interagem com a matéria por meio da força nuclear fraca. Quando um neutrino interage com um núcleo atômico no gelo, pode produzir partículas carregadas que emitem radiação Cherenkov, uma luz azulada registrada pelos sensores.

Como funciona o IceCube?

O observatório IceCube Observatory tem mais de 5 mil sensores instalados em 86 linhas verticais, a profundidades entre aproximadamente 1.450 e 2.450 metros. A interação com partículas pode produzir partículas carregadas. A luz azulada é captada pelos sensores que registram o tempo e a intensidade.

Com base na distribuição temporal e espacial da luz detectada, os pesquisadores reconstroem a trajetória das partículas secundárias e estimam a direção e a energia do neutrino original. O observatório também identifica cascatas de partículas produzidas por outros tipos de interação.

Prêmio Nobel de Física 2026

O Prêmio Nobel de Física de 2026 foi concedido ao físico Francis Halzen por suas contribuições ao observatório IceCube e para a descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica. Halzen foi fundamental no trabalho de transformar o gelo da Antártida em um detector.

O IceCube é um observatório instalado no gelo profundo da Antártida, com milhares de sensores que detectam a luz produzida quando neutrinos interagem com a matéria. Crédito: IceCube Observatory

Diferentemente das últimas décadas, em que o prêmio foi dividido entre dois ou três pesquisadores, Halzen foi o único laureado com o Nobel de Física em 2026. A premiação reconhece suas contribuições científicas, embora o IceCube seja resultado de uma colaboração internacional.