Nível do principal rio do estado caiu mais de 30 centímetros em um mês na capital. Imagens registradas entre maio e novembro de 2026 mostram a mudança da paisagem e a dimensão da estiagem.

Rio Branco, em Boa Vista (RR), em novembro de 2026. Crédito: Raquel Maia/Rede Amazônica RR

Trechos do rio Branco, principal curso d’água de Roraima, apresentam uma paisagem bastante diferente da registrada meses atrás. Em Boa Vista, a redução do volume de água deixou extensos bancos de areia expostos, transformando partes do rio em um cenário que lembra um “tapete de areia”. A mudança foi registrada em fotografias feitas entre maio e novembro de 2026.

A queda no nível do rio foi expressiva ao longo de outubro e novembro. Na capital, a medição baixou mais de 30 centímetros em um mês e chegou a apenas 15 centímetros na quinta-feira, 19 de novembro, conforme a régua de monitoramento. Em Caracaraí, no sul do estado, o nível passou de 93 centímetros, em 19 de outubro, para 59 centímetros no mesmo período de novembro.

As imagens mostram o contraste entre os diferentes momentos do ano. Em maio, durante o período de chuvas, o rio apresentava um volume de água muito superior. Cinco meses depois, bancos de areia e grandes extensões de terra passaram a ocupar trechos antes cobertos pela água.

Do período de cheia à exposição dos bancos de areia

A transformação chama atenção especialmente quando comparada ao cenário registrado no primeiro semestre. Há cerca de cinco meses, o rio Branco ultrapassou os nove metros e atingiu a cota de inundação em Caracaraí, além de entrar em nível de alerta em Boa Vista.

Vista aérea da Ponte dos Macuxis, sobre o rio Branco, durante chuvas em maio de 2026. Crédito: Jonathas Oliveira/PMBV

Na capital, a elevação chegou a aproximar a água das escadarias do Parque do Rio Branco, um dos principais pontos turísticos da cidade. Fotografias de maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro permitem acompanhar a redução gradual do nível do rio e a mudança na paisagem ao longo do ano.

A situação atual está relacionada ao período de estiagem que atinge tradicionalmente Roraima entre outubro e março. Como boa parte do território estadual está localizada no Hemisfério Norte, o calendário climático apresenta características próprias, com o chamado verão amazônico: uma época marcada pela diminuição das chuvas e pelo aumento das temperaturas.

Roraima está em situação de emergência

Desde setembro, o estado está em situação de emergência em razão da estiagem. A medida, válida até março de 2027, foi adotada preventivamente diante das previsões de um período seco de forte intensidade. O decreto permite mobilizar órgãos estaduais para ações de monitoramento, prevenção, assistência humanitária e recuperação das áreas afetadas.

Os dados da plataforma Alerta Secas, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), indicam que 11 dos 15 municípios de Roraima estavam em situação de alerta para secas em novembro. Apenas Pacaraima, São Luiz, São João da Baliza e Caroebe apareciam na categoria de atenção.

Outro sinal da gravidade do cenário veio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Em 10 de novembro, a agência declarou, pela primeira vez, situação crítica de escassez hídrica nos rios Maú e Tacutu, afluentes do rio Branco. A medida permanece válida até abril de 2027, quando termina o período seco e começa a estação chuvosa no estado.

A sequência de imagens do rio Branco revela, assim, os efeitos de um ciclo de estiagem que vai além da mudança visual da paisagem. A redução dos níveis dos rios e o avanço da escassez hídrica reforçam a necessidade de monitoramento e de medidas de prevenção para os municípios e as populações que dependem desses mananciais.