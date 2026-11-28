Em Mamirauá, gravadores submersos captaram mais de 50 mil sons de pirarucus e indicaram que os peixes começaram a voltar aos lagos logo após o pico da cheia.

Na cheia, os pirarucus encontram alimento e abrigo na floresta alagada. Em Mamirauá, os primeiros sinais de retorno aos lagos apareceram logo no início da vazante.

A água havia baixado cerca de 65 centímetros desde o pico da cheia quando os sons de pirarucus voltaram a se intensificar em três lagos da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no Amazonas. Em um estudo publicado na revista Scientific Reports, pesquisadores identificaram 50.273 sons produzidos pelos peixes ao subir para respirar. As gravações ajudaram a situar no calendário o início do retorno aos lagos.

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Pescadores da região conhecem bem esse som. Durante a seca, quando os pirarucus se concentram nos lagos, quem faz a contagem reconhece o peixe pelo que vê e escuta na superfície. Na cheia, a água alcança a floresta e os peixes têm mais espaço para se espalhar. Para acompanhar essa parte do ciclo, uma equipe do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e da Universidade Cornell instalou gravadores debaixo d’água.

A volta começa quando o nível da água ainda está alto

Na várzea, a cheia abre passagens entre lagos, canais e trechos de floresta. Os pirarucus podem então nadar entre as árvores, onde encontram alimento e abrigo para os filhotes. Quando a água recua, os lagos voltam a servir de refúgio.

Na contagem dos pirarucus, pescadores experientes observam e escutam cada subida à superfície para distinguir jovens de adultos e reconhecer peixes já contados.

Ao comparar as gravações com o nível da água, a equipe identificou quando os peixes começaram a voltar a cada lago.

No lago Samaumeirinha , os sons começaram a aumentar na última semana de junho de 2023, pouco depois do pico da cheia.

, os sons começaram a aumentar na última semana de junho de 2023, pouco depois do pico da cheia. Nos lagos Jurupari e Sarapião , o aumento veio na primeira semana de julho, quando a vazante ainda estava no início.

, o aumento veio na primeira semana de julho, quando a vazante ainda estava no início. Mesmo nos meses de águas altas, os gravadores continuaram a captar respirações nos lagos, indicando que os pirarucus ainda passavam por ali.

Entre outubro de 2022 e agosto de 2023, os aparelhos somaram 20.626 horas de gravação em três lagos e três trechos de floresta alagada. Os lagos concentraram 94% dos sons identificados.

Na mata, porém, os gravadores só foram instalados no fim de abril, semanas depois do início da inundação.



Essa diferença impede usar o percentual para calcular quanto tempo os peixes passaram em cada ambiente.

Os gravadores captaram mais respirações às 4h e às 20h

O pirarucu precisa respirar ar e costuma subir à superfície a cada 8 a 15 minutos. Quando rompe a água com força, produz um som que o microfone submerso capta. A equipe treinou um programa para reconhecer esse ruído e depois conferiu as detecções. Um mesmo peixe pode aparecer muitas vezes na gravação por dia.

O pirarucu sobe à superfície para respirar. Em Mamirauá, os gravadores captaram mais sons dessas subidas por volta das 4h e das 20h.

Nos lagos e na floresta alagada, os sons foram mais frequentes por volta das 4h e das 20h, no horário local. Entre 11h e meio-dia, chegaram ao mínimo. Uma possibilidade é que os pirarucus percorram distâncias maiores à noite. Outra é que subam mais vezes para respirar enquanto procuram alimento. As gravações, sozinhas, deixam as duas hipóteses em aberto.

O que os pescadores percebem quando o gravador fica em silêncio

Em agosto de 2024, a equipe comparou as gravações com contagens de pescadores em quatro lagos. Em geral, quanto mais sons o aparelho captava, mais pirarucus os pescadores contavam. Mas em cerca de 31% dos trechos onde eles viram peixes, o equipamento não registrou nenhuma respiração. Pirarucus que sobem devagar ou respiram junto à vegetação flutuante podem passar despercebidos pelo microfone.

Para as comunidades que manejam a pesca, os gravadores podem acompanhar a volta dos peixes entre contagens. Já os pescadores conseguem distinguir adultos de jovens e reconhecer quando o mesmo indivíduo reaparece. Para levar o método a outras áreas da Amazônia, inclusive fora do Brasil, é preciso comparar os sons locais com as observações de quem conhece aqueles lagos.