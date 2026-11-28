Localizada no município de Bombinhas, esta praia com águas cristalinas esverdeadas é uma ótima opção para quem curte um local tranquilo e paradisíaco em meio à Mata Atlântica.

Esta praia de águas cristalinas é um verdadeiro refúgio para quem quer natureza e tranquilidade. Crédito: Divulgação/Setur-Bombinhas.

O litoral de Santa Catarina é perfeito para todo tipo de turista, com suas milhares de praias, desde as mais calmas e desertas até às mais agitadas. E hoje falaremos de uma que é mais preservada, um refúgio muito buscado por quem curte a natureza e lugares tranquilos.

Ela está localizada no município de Bombinhas, litoral norte catarinense. Estamos falando da Praia da Tainha, com aproximadamente 200 metros de areia fina, rochedos e águas cristalinas em tons de azul e verde, um verdadeiro paraíso em meio à mata e aos costões.

Conheça abaixo mais sobre as características da praia e o que fazer por lá.

Um refúgio no litoral norte de SC

A Praia da Tainha tem cerca de 200 metros de extensão e é conhecida por suas águas azul-esverdeadas cristalinas, pela ampla faixa de areia fina e pelo ambiente bem familiar, ideal para famílias e para quem busca tranquilidade.

Ela é uma praia de tombo e mar aberto, o que significa que as condições do oceano podem variar bastante. Em alguns dias, o mar é bem calmo, com águas convidativas para banho; em outros, as ondas ficam mais agitadas. Contudo, o canto esquerdo da praia costuma ter um mar mais tranquilo, ideal para crianças e banho.

Curiosidade: a praia recebe este nome por ser um lugar propício para a pesca artesanal da tainha, um peixe muito popular em todo o litoral catarinense.

É cercada por morros de mata Atlântica nativa e costões rochosos, e este belo visual, aliado ao sossego, a torna um refúgio para quem quer fugir das praias mais urbanizadas e movimentadas de Bombinhas.

A praia oferece uma infraestrutura completa, com restaurantes e bares à beira-mar, banheiros públicos, estacionamento, atendimento à pé na areia e segurança e organização.

A Praia da Tainha fica localizada no bairro de Canto Grande, no extremo sul da península de Bombinhas. Crédito: Divulgação/Setur-Bombinhas.

Entre as atividades que você pode fazer por lá, estão a prática de mergulho com snorkel para observar peixinhos, passeios de barco e alugar caiaques, equipamentos para praticar stand up paddle e até pedalinhos.

Inclusive, a praia é um bom local para o avistamento de golfinhos e baleias, encantando os turistas quando isso é possível.

Para chegar à ela, tem-se duas opções de acesso. A primeira é através de carro (tem estacionamento em rua de terra bem ao lado da praia) por uma estrada de terra, um trajeto tranquilo, por onde você pode até fazer uma pausa na estrada e tirar uma foto no Mirante Eco 360º, o ponto mais alto da cidade.

O Mirante Eco 360º é um ponto estratégico para apreciar a vista panorâmica da região antes de descer até a praia da Tainha. Do alto, é possível contemplar toda a beleza da costa. Crédito: Divulgação/Setur-Bombinhas.

A segunda opção de acesso é através de trilha a pé, um percurso de dificuldade média que passa por dentro do Parque Natural Morro do Macaco e tem cerca de 2 km de extensão. O trajeto tem início no Pórtico de Entrada do Morro do Macaco, na Rua Jequitibá, próximo ao Trapiche da Praia de Canto Grande Mar de Dentro.

Certificação internacional

A Praia da Tainha está novamente certificada com o prestigiado selo internacional ‘Bandeira Azul’ (‘Blue Flag’) para a temporada 2026/2027, que tem validade até 1º de novembro de 2027, marcando o segundo ano consecutivo da praia com a certificação.

Este selo é uma certificação internacional concedida a praias, marinas e embarcações de turismo que promovem a sustentabilidade e a gestão ambiental. Ele é concedido pela Foundation for Environmental Education (FEE), e exige o cumprimento de cerca de 38 critérios divididos em quatro eixos, os quais: qualidade da água, gestão ambiental, educação e informação ambiental, e segurança e serviços.