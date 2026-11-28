Os Estados Unidos concederam à SpaceX autorização para lançar uma constelação de até um milhão de satélites destinados à construção de data centers espaciais. A iniciativa prevê o processamento de grandes volumes de dados em órbita usando energia solar e sistemas de comunicação a laser.

Os Estados Unidos autorizaram a SpaceX a implantar até um milhão de satélites destinados à criação de data centers no espaço.

A Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC) autorizou, em 25 de novembro de 2026, o lançamento de uma constelação de até um milhão de satélites destinados ao processamento de dados no espaço. Denominado Starmind, o projeto prevê a distribuição de módulos computacionais em órbita.

Um dos principais motivos do projeto é reduzir a dependência da infraestrutura energética usada pelos data centers terrestres. A SpaceX pretende aproveitar a disponibilidade de radiação solar em órbita para alimentar os equipamentos computacionais durante períodos prolongados.

Segundo as condições estabelecidas pela FCC, a SpaceX deverá iniciar a implantação da constelação até novembro de 2033, alcançar 100 mil satélites até 2035 e 500 mil até 2038. A aprovação provocou críticas da comunidade astronômica devido aos potenciais impactos sobre as observações científicas e ao risco de colisões.

Starmind: o projeto de um milhão de satélites da SpaceX

O projeto Starmind, da SpaceX, prevê a implantação de uma constelação de até um milhão de satélites equipados com sistemas de processamento computacional. A proposta envolve usar energia solar e laser entre satélites para estabelecer uma rede distribuída de processamento de dados.

Diferentemente da Starlink, cuja principal função é fornecer conectividade à internet, a nova infraestrutura pretende executar operações computacionais diretamente em órbita.

Um dos principais objetivos é atender à crescente demanda computacional dos sistemas de inteligência artificial (IA). O projeto dependerá da capacidade da redução dos custos de transporte de equipamentos para o espaço. Os foguetes reutilizáveis, como a Starship, poderão desempenhar um papel importante nesse projeto.

Como funcionariam os data centers no espaço

Os data centers orbitais utilizariam satélites equipados com processadores, sistemas de armazenamento e dispositivos de comunicação. A eletricidade necessária para alimentar esses componentes seria produzida por painéis solares.

A Starship, foguete da SpaceX projetado para ser totalmente reutilizável, poderá transportar os satélites dos data centers orbitais, reduzindo os custos de lançamento. Crédito: SpaceX

A ideia é que lasers permitiriam a transferência de informações entre diferentes satélites. Essa arquitetura possibilitaria distribuir determinadas tarefas computacionais entre múltiplos satélites. Os resultados do processamento seriam transmitidos para estações terrestres por sistemas de comunicação.

Processamento de inteligência artificial em órbita

A expansão dos modelos de IA aumentou a demanda por infraestrutura computacional, eletricidade e sistemas de refrigeração. A instalação de data centers em órbita poderia reduzir parte da pressão sobre as redes elétricas terrestres e o consumo de água associado à refrigeração.

No entanto, o treinamento de grandes modelos de IA exige comunicação de alta velocidade e baixa latência entre milhares de aceleradores computacionais, tornando sua distribuição entre satélites difícil complexa. A exposição à radiação ionizante também pode provocar erros de processamento e falhas nos sistemas.

Os impactos na Astronomia

Outro problema é que essa megaconstelação poderia impactar as observações astronômicas. A reflexão da luz solar pelas estruturas dos satélites pode produzir rastros luminosos em imagens obtidas por telescópios terrestres, comprometendo levantamentos científicos de grandes regiões do céu.

A expansão das constelações de satélites da SpaceX gera preocupações sobre o lixo espacial, o risco de colisões e a interferência nas observações astronômicas.

O aumento de objetos em órbita terrestre também representa um desafio para a segurança das atividades espaciais. Colisões entre satélites podem produzir fragmentos capazes de desencadear novos impactos. A reentrada de satélites na atmosfera poderia se tornar mais frequentes e perigosa dependendo das propriedades e configuração.