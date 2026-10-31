NASA reorganiza Artemis para voltar à Lua em 2028: SpaceX e Blue Origin competem para levar astronautas

A NASA avaliará os sistemas de pouso lunar da SpaceX e da Blue Origin antes de escolher qual utilizará na missão Artemis IV. Ambas as empresas deverão demonstrar que suas tecnologias estão preparadas para levar humanos de volta à superfície lunar.

Embora a SpaceX e a Blue Origin compartilhem o objetivo de facilitar o retorno de humanos à Lua, seus projetos apresentam diferenças importantes.

A agência espacial americana NASA mantém em aberto as opções para o retorno dos astronautas à Lua. A agência testará os sistemas de pouso lunar desenvolvidos pela SpaceX e pela Blue Origin antes de decidir qual das duas empresas ficará encarregada de uma das etapas mais importantes da missão Artemis IV, que tem como objetivo levar seres humanos de volta à superfície lunar em 2028.

O cronograma previsto prevê que a SpaceX realize uma primeira demonstração sem tripulação no final de 2027, enquanto a Blue Origin planeja testar sua tecnologia durante 2028.

Os resultados serão determinantes para estabelecer se algum dos sistemas está pronto para participar de uma missão tripulada.

O anúncio foi feito durante uma apresentação de responsáveis pelo programa Artemis no Centro Espacial Kennedy. A decisão reflete a intenção da NASA de verificar o funcionamento de ambas as propostas antes de definir qual veículo utilizará para o pouso lunar.

A SpaceX aposta na Starship para chegar à superfície lunar

A empresa fundada por Elon Musk propõe utilizar uma versão de sua espaçonave Starship adaptada para pousar na Lua. O veículo deverá integrar-se às operações da cápsula Orion, na qual viajarão os astronautas, para realizar as manobras necessárias antes da descida.

A Starship, da SpaceX, é o sistema de lançamento mais potente e maior já construído pela humanidade. Crédito: REUTERS/Steve Nesius.

A SpaceX planeja realizar um teste de pouso na Lua sem tripulação no final de 2027. Caso consiga atingir os objetivos técnicos estabelecidos, a empresa buscará avançar para uma demonstração com astronautas durante o segundo semestre de 2028.

No entanto, antes de transportar pessoas, precisará demonstrar que seu sistema é capaz de executar, de forma segura, as operações previstas para alcançar a superfície lunar. O desenvolvimento da Starship é uma peça central nos planos da companhia para participar das próximas missões de exploração espacial.

Blue Origin prepara uma alternativa com o módulo Blue Moon

A proposta da Blue Origin, empresa impulsionada por Jeff Bezos, baseia-se no módulo lunar Blue Moon. Sua arquitetura prevê o uso de três veículos que atuariam como rebocadores para transportar o módulo tripulado até uma órbita polar ao redor da Lua.

Uma vez lá, o veículo deverá encontrar-se com os astronautas que tiverem chegado a bordo da cápsula Orion. A partir dessa manobra, serão realizadas as operações necessárias para prosseguir com a descida em direção à superfície.

O fundador da Blue Origin, Jeff Bezos, apresentou uma maquete do módulo lunar Blue Moon no dia 9 de maio de 2019. Crédito: Space.com

O cronograma da empresa prevê um primeiro teste de seu sistema de pouso não tripulado em 2028. Essa demonstração permitirá avaliar o seu funcionamento antes de considerar a sua utilização em futuras missões tripuladas.

Embora a SpaceX e a Blue Origin compartilhem o objetivo de facilitar o retorno dos seres humanos à Lua, seus projetos apresentam diferenças importantes. Por isso, os testes serão essenciais para comparar o desempenho de cada um e determinar se atendem aos requisitos de segurança e operação exigidos pela NASA.

A Artemis III mudará de rumo antes do retorno à Lua

A avaliação dos módulos lunares não será a única mudança nos planos norte-americanos. A NASA também modificará a abordagem da Artemis III, que deixará de ter como objetivo principal um pouso na Lua para se concentrar em testes em órbita terrestre.

A missão prevê levar quatro astronautas à órbita da Terra por aproximadamente 14 dias, no verão de 2027. Durante esse período, a tripulação realizará manobras de encontro e acoplagem entre a cápsula Orion e os protótipos dos veículos desenvolvidos pela SpaceX e pela Blue Origin.

Estes exercícios permitirão verificar procedimentos fundamentais para as futuras missões lunares e obter informações sobre o funcionamento conjunto das naves. A experiência também ajudará a detectar possíveis dificuldades antes que as operações sejam realizadas a centenas de milhares de quilômetros da Terra.

Uma decisão fundamental para a Artemis IV

A escolha do sistema de pouso na Lua para a Artemis IV dependerá dos resultados das demonstrações e da capacidade de cada empresa de cumprir os prazos previstos.

Além disso, a NASA busca se envolver de maneira mais direta no desenvolvimento tecnológico. Para isso, prevê que sua própria equipe trabalhe em conjunto com os fornecedores, com o objetivo de identificar e resolver possíveis problemas técnicos com maior rapidez.

O retorno de astronautas à superfície lunar dependerá, em grande medida, de que estas tecnologias sejam aprovadas nos testes previstos. A SpaceX e a Blue Origin mantêm suas propostas na disputa, mas precisarão demonstrar que seus sistemas estão preparados para enfrentar uma das operações mais complexas da exploração espacial moderna.

O objetivo é que a missão Artemis IV marque um novo capítulo na presença humana na Lua. Para alcançá-lo, será preciso, primeiramente, comprovar que os veículos projetados para o pouso conseguem atender às exigências de uma missão tripulada.