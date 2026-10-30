Chuvas e temporais durante o feriadão do Dia de Finados deixam em alerta vários estados; confira

Um corredor de umidade e uma área de baixa pressão provocam tempestades e chuvas intensas em grande parte do Brasil durante o feriado de Finados. Há alertas vigentes para 11 estados, com risco de alagamentos, ventos fortes e queda de árvores.

Já nesta sexta-feira (30), estão atuando sobre o Brasil um intenso fluxo de umidade associado à circulação dos ventos que está sendo organizada por uma baixa pressão. Esses sistemas fazem com que pancadas de chuva se formem numa faixa que inclui as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou avisos para uma faixa de 11 estados que compreende norte e leste de SP, todo o RJ, ES, MG, norte do MS, todo o GO, DF, MT, RO, AC e AM. Há risco de chuvas moderadas a fortes e ventos intensos.

As pancadas de chuva nessa região podem continuar ao longo do final de semana, ocasionando cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, especialmente entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo - os estados mais atingidos.

Previsão de rios atmosféricos nesta sexta-feira mostram um intenso fluxo de umidade sobre a região Sudeste, que está alimentando a formação de tempestades em MG, RS, ES e parte de SP.

Vamos agora conferir o que as previsões indicam para cada um dos dias deste feriado prolongado, e quais são os estados com maior risco de tempestades e pancadas de chuva.

Chuvas fortes se formam neste sábado e domingo

Ao longo do final de semana, pancadas de chuva moderadas a fortes podem se formar em todos os estados mencionados, que incluem grande parte do Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. Esses temporais se formam especialmente durante a tarde e a noite, quando a convecção atmosférica ganha força devido ao aumento das temperaturas.

Previsão de probabilidade de chuva no sábado durante a tarde ilustra regiões que serão mais afetadas pelas chuvas ao longo do dia. Tempestades se formam de tarde e de noite.

Note, no sábado (31) que há também possibilidade de chuvas na região Sul, entre o extremo norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No entanto, os acumulados esperados para esses estados são menores, e as chuvas não devem causar grandes transtornos para a população.

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Previsões indicam que o cenário meteorológico não vai mudar muito ao longo do domingo (1), primeiro dia de Novembro. Há risco de pancadas de chuva exatamente nos mesmos estados e regiões que foram atingidos pelas chuvas no sábado, causando transtornos potenciais para a população como alagamentos e queda de galhos de árvores.

Previsão de nebulosidade e chuvas no domingo durante a tarde ilustra regiões que serão mais ou menos afetadas pela chuva ao longo do dia. As pancadas se formam de tarde e de noite.

No entanto, o padrão de chuvas pode mudar ligeiramente na segunda-feira (2).

Padrão muda na segunda-feira, dia de Finados

Na segunda-feira (2), dia de Finados, as pancadas de chuva perdem um pouco de intensidade sobre o Sudeste e o Centro-Oeste, embora ainda possam atingir muitos municípios dessas regiões, como é possível observar no mapa abaixo.

Previsão de chuvas e ventos na segunda-feira durante a tarde mostra que as pancadas de chuva perdem força sobre o Sudeste e o Centro-Oeste, mas ganham força no Sul do país.

No entanto, previsões indicam que haverá condições para formação de pancadas de chuva mais expressivas sobre Estados que estavam sendo menos atingidos pelas chuvas ao longo do final de semana. Na região Sul, tempestades mais significativas podem se formar no oeste do Rio Grande do Sul e em toda a área de Santa Catarina e Paraná.

Além disso, essa linha de tempestades também atingirá o Mato Grosso do Sul e São Paulo ao longo do dia, trazendo transtornos potenciais para a população e fazendo com que o feriado de Finados seja bastante chuvoso nestes estados.

Por fim, lembre-se de NUNCA enfrentar o mau tempo nem tentar transitar por vias alagadas. Mesmo camadas finas de água, com poucos centímetros, são capazes de arrastar carros e pessoas, resultando em fatalidades. Também nunca deixe de observar as encostas de passagem, evitando permanecer ou transitar por áreas propícias a deslizamentos de terra.