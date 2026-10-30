ONU admite: "O mundo irá ultrapassar os 1,5°C de aquecimento e temos de ativar um “plano B” para encontrar uma solução"
O planeta está a caminho de ultrapassar os 1,5°C de aquecimento antes de 2030 e a ONU apresenta um plano B para limitar o excesso e tentar recuperar essa meta.
Durante anos, o objetivo climático internacional foi claro: "evitar que a temperatura média do planeta aumente mais de 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais", objetivo que foi estabelecido no Acordo de Paris.
No entanto, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece agora que já não será possível impedir que o mundo ultrapasse esse limiar. É o que consta do relatório sobre a Lacuna de Emissões de 2026, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA).
O novo objetivo da ONU: 1,8°C
O PNUMA propõe agora uma trajetória de ultrapassagem máxima seguida de descida. Por outras palavras, o planeta ultrapassaria os 1,5°C, atingiria um pico de aquecimento e depois tentaria regressar a esse nível ou situar-se abaixo dele por volta de 2100.
No cenário de menor ultrapassagem analisado pela organização, o aquecimento máximo situar-se-ia entre 1,7°C e 1,8°C por volta de meados do século.
Esta nova abordagem não considera inevitável que o planeta permaneça acima dos 1,5 ºC durante o resto do século, mas adverte que voltar a esse nível exigiria um esforço extraordinário, obrigando à adoção de algumas medidas impopulares.
As reduções de emissões exigidas pela ONU
A principal conclusão do relatório é que não basta estabilizar as emissões de gases com efeito de estufa, mas sim começar a reduzi-las rapidamente.
Tudo isto para seguir a trajetória que limita o aquecimento máximo a um valor entre 1,7 e 1,8 ºC, com as seguintes metas de redução:
- 18% até 2030.
- 45% até 2035.
- 69% até 2040.
O problema é que os compromissos climáticos apresentados pelos países não se aproximam desse ritmo.
Se os planos nacionais atuais fossem cumpridos na íntegra, as emissões mundiais apenas seriam reduzidas entre 5% e 8% até 2030, e entre 11% e 15% até 2035, em relação a 2025.
O plano B: retirar CO₂ da atmosfera
A nova estratégia não se limita a reduzir as emissões futuras, mas também prevê a remoção de parte do dióxido de carbono que já se acumulou na atmosfera e o seu armazenamento a longo prazo, com o objetivo de tentar reduzir a temperatura global a longo prazo.
O relatório estima que, mesmo no cenário de menor excedente, seria necessário remover e armazenar aproximadamente 320 gigatoneladas de CO2 ao longo deste século.
Trata-se de uma quantidade enorme que equivale, aproximadamente, a oito anos de emissões mundiais de dióxido de carbono, tal como as registadas ao longo de todo o ano de 2024.
Outra possibilidade são as tecnologias de captura e armazenamento de carbono. No entanto, a sua implementação numa escala tão grande suscita dúvidas quanto aos custos, à capacidade técnica, à durabilidade do armazenamento e aos possíveis riscos ambientais.
Referência da notícia
Olhoff, A. (chief ed.), Lamb, W., Kuramochi, T., Rogelj, J., Pelz, S., Khanna, T., Boehm, S., den Elzen, M., Jeffery, L., Minx, J., Muûls, M., Pachauri, S., Pathak, M., Riahi, K. and Sudharmma Vishwanathan, S. (eds). Nairobi. (2026). Emissions Gap Report 2026: The point of return – Urgent emissions cuts needed to come back from overshoot of 1.5°C..