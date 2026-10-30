ONU admite: "O mundo irá ultrapassar os 1,5°C de aquecimento e temos de ativar um “plano B” para encontrar uma solução"

O planeta está a caminho de ultrapassar os 1,5°C de aquecimento antes de 2030 e a ONU apresenta um plano B para limitar o excesso e tentar recuperar essa meta.

A ONU define novos objetivos climáticos face ao fracasso em limitar o aumento da temperatura a 1,5°C até 2030.

Durante anos, o objetivo climático internacional foi claro: "evitar que a temperatura média do planeta aumente mais de 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais", objetivo que foi estabelecido no Acordo de Paris.

No entanto, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece agora que já não será possível impedir que o mundo ultrapasse esse limiar. É o que consta do relatório sobre a Lacuna de Emissões de 2026, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA).

O novo objetivo da ONU: 1,8°C

O PNUMA propõe agora uma trajetória de ultrapassagem máxima seguida de descida. Por outras palavras, o planeta ultrapassaria os 1,5°C, atingiria um pico de aquecimento e depois tentaria regressar a esse nível ou situar-se abaixo dele por volta de 2100.

No cenário de menor ultrapassagem analisado pela organização, o aquecimento máximo situar-se-ia entre 1,7°C e 1,8°C por volta de meados do século.

Superar los 1,5 °C ya es inevitable. Pero cuánto depende de nuestras emisiones. El #EmissionsGapReport 2026 muestra cuán profundas deben ser esas reducciones para limitar el calentamiento y lograr un regreso a 1,5 °C. Explora sus conclusiones: https://t.co/XfFkdYvsT5 https://t.co/PbF9nIuQzd — Programa ONU Medio Ambiente (@unep_espanol) October 24, 2026

Esta nova abordagem não considera inevitável que o planeta permaneça acima dos 1,5 ºC durante o resto do século, mas adverte que voltar a esse nível exigiria um esforço extraordinário, obrigando à adoção de algumas medidas impopulares.

As reduções de emissões exigidas pela ONU

A principal conclusão do relatório é que não basta estabilizar as emissões de gases com efeito de estufa, mas sim começar a reduzi-las rapidamente.

Tudo isto para seguir a trajetória que limita o aquecimento máximo a um valor entre 1,7 e 1,8 ºC, com as seguintes metas de redução:

18% até 2030 .

. 45% até 2035 .

. 69% até 2040.

O problema é que os compromissos climáticos apresentados pelos países não se aproximam desse ritmo.

Se os planos nacionais atuais fossem cumpridos na íntegra, as emissões mundiais apenas seriam reduzidas entre 5% e 8% até 2030, e entre 11% e 15% até 2035, em relação a 2025.

O plano B: retirar CO₂ da atmosfera

A nova estratégia não se limita a reduzir as emissões futuras, mas também prevê a remoção de parte do dióxido de carbono que já se acumulou na atmosfera e o seu armazenamento a longo prazo, com o objetivo de tentar reduzir a temperatura global a longo prazo.

O relatório estima que, mesmo no cenário de menor excedente, seria necessário remover e armazenar aproximadamente 320 gigatoneladas de CO2 ao longo deste século.

Os especialistas já admitem que será impossível não ultrapassar o limiar de 1,5 ºC.

Trata-se de uma quantidade enorme que equivale, aproximadamente, a oito anos de emissões mundiais de dióxido de carbono, tal como as registadas ao longo de todo o ano de 2024.

Outra possibilidade são as tecnologias de captura e armazenamento de carbono. No entanto, a sua implementação numa escala tão grande suscita dúvidas quanto aos custos, à capacidade técnica, à durabilidade do armazenamento e aos possíveis riscos ambientais.