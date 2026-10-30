A reserva natural onde você pode observar e fotografar 185 espécies de aves em seu habitat natural

Na província de San Luis, na Argentina, uma reserva natural privada protege a biodiversidade da região de Cuyo e permite aos visitantes observar aves e mamíferos a partir de abrigos para fotografia, com entrada gratuita e mediante reserva antecipada.

No norte de San Luis, a reserva privada Punta del Agua oferece a fotógrafos e amantes da natureza a oportunidade de passar um dia cercados por aves, sem custo algum. Foto: Instagram @cuyo.birding.3

Observar aves em seu habitat natural, aguardar pacientemente que se aproximem de um ponto de água e capturar uma fotografia sem interferir em seu comportamento natural pode ser uma experiência única para os amantes da natureza.

No norte de San Luis, na Argentina, um destino notável oferece todas essas oportunidades. A reserva privada Punta del Agua, uma propriedade de 10 hectares, tornou-se um refúgio para a biodiversidade e um local excepcional para a observação de aves e a fotografia da vida selvagem.

Até o momento, 185 espécies de aves foram identificadas na reserva, incluindo algumas registradas ali pela primeira vez. Um de seus grandes atrativos é que os visitantes podem explorar a propriedade gratuitamente, desde que entrem em contato com os administradores da reserva com antecedência para agendar a visita.

Um santuário natural para se reconectar com as aves

O projeto foi fundado por Martín Pérez, fotógrafo e guarda-parque de Mendoza, que adquiriu a propriedade com seu irmão em 2010. Com o passar dos anos, o local transformou-se em um projeto de conservação que une a natureza e a fotografia, duas de suas maiores paixões.

Um total de 185 espécies de aves diferentes foi registrado na reserva, incluindo várias que não haviam sido documentadas no local anteriormente. Foto: Instagram @cuyo.birding.3

Visitar Punta del Agua vai além de explorar uma paisagem natural. Exige também desacelerar e aprender a esperar.

A reserva conta com dois abrigos para fotografia, onde os visitantes podem observar os animais sem serem vistos.

Mediante reserva antecipada, os interessados podem desfrutar de uma experiência tranquila, em meio à natureza, sem custo algum. Foto: Instagram @cuyo.birding.3

Desses abrigos, os fotógrafos aguardam que as aves se aproximem dos bebedouros. O segredo é ter paciência, manter o silêncio e deixar que a natureza siga seu próprio ritmo.

Em questão de segundos, uma ave pode surgir da vegetação, pousar brevemente nas proximidades e oferecer a oportunidade perfeita para capturar uma fotografia única.

O gallito-de-crista, o joão-de-crista, o corujão-do-chaco, o canário-canela e o pica-pau-de-testa-branca estão entre as espécies de aves avistadas na reserva. Essa diversidade torna o local um destino atraente para fotógrafos interessados em dar os primeiros passos na observação de aves.

A reserva Punta del Agua é um destino dos sonhos para os entusiastas da observação de aves. Foto: Instagram @cuyo.birding.3

"A área é incrivelmente rica em biodiversidade. Ela também possui um enorme valor ecológico, uma vez que as terras ao redor estão sendo desmatadas, seja para a extração de madeira ou para a pecuária. É uma das poucas áreas que permanece intacta", disse Pérez à Meteored Argentina.

Global Big Day: um dia inteiro dedicado à observação de aves

No dia 10 de outubro mais uma edição do Global Big Day — um evento internacional de observação de aves — ocorreu ao redor do mundo. Durante o evento, Punta del Agua tornou-se um cenário que parecia ter saído de um livro de histórias.

O Global Big Day, um evento internacional de observação de aves, foi celebrado em todo o mundo no sábado, 10 de outubro. Foto: Instagram @cuyo.birding.3

Durante o evento, observadores de aves de todo o mundo dedicaram 24 horas a identificar e registrar aves em seu habitat natural. Na Argentina, 1.141 observadores participaram, registrando 757 espécies por meio da plataforma eBird.

A reserva Punta del Agua serviu como um excelente ponto de encontro para entusiastas da observação de aves, fotógrafos e pessoas interessadas em conservação.

Outros animais selvagens também podem ser vistos

Armadilhas fotográficas na reserva San Luis também registraram imagens de catetos, felinos selvagens, veados-catingueiros e raposas.

Além das aves, a reserva serve como um corredor ecológico que abriga diversas espécies de mamíferos. Foto: Instagram @cuyo.birding.3

Este método possibilita detectar animais que dificilmente apareceriam caso houvesse pessoas por perto.

Como visitar Punta del Agua de graça

Embora Punta del Agua seja uma reserva privada, seus administradores permitem que fotógrafos profissionais e amadores utilizem os abrigos para fotografia sem a cobrança de taxa de entrada. O único requisito é verificar a disponibilidade com antecedência.

Para agendar uma visita, entre em contato com a reserva por meio de sua conta no Instagram: @reservaprivada_puntadelagua. Os visitantes também podem conferir fotografias da propriedade e conhecer algumas das espécies que frequentam o local.

O entorno natural da reserva Punta del Agua faz dela um paraíso ecológico. Foto: Instagram @cuyo.birding.3

"Como não gosto de pagar para tirar fotos, também não gosto de cobrar dos outros", explicou Martín, com um sorriso.

A reserva fica na Rota 20, em direção a Quines, no norte de San Luis. Ela está localizada a aproximadamente 40 quilômetros de San Francisco del Monte de Oro e a 120 quilômetros do Parque Nacional Sierra de las Quijadas.