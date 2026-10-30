Chuva acompanha avanço do plantio da soja e ameaça qualidade do trigo no fim de outubro

A soja avança, mas a umidade excessiva ainda limita operações e compromete cereais de inverno. Com novas chuvas até Finados, produtores precisam avaliar o solo, o estágio das plantas e as oportunidades locais de plantio e colheita.

Lavouras na reta final de outubro: soja chega a 62% de plantio no Paraná antes de novas chuvas

A chuva prevista entre 29 de outubro e 2 de novembro encontra soja e milho em implantação em Mato Grosso, Goiás e Paraná, enquanto o trigo enfrenta perdas de qualidade no Sul. No acompanhamento divulgado em 26 de outubro, a soja alcançava 42,8% de semeadura no país, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

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O efeito da nova precipitação depende da situação de cada talhão. Onde faltava água, pode ajudar a germinação e o estabelecimento das plantas; em áreas encharcadas, pode prolongar paralisações. Para cereais maduros, a prioridade continua sendo aproveitar oportunidades de colheita, evitando confundir recuperação da umidade com benefício para todas as culturas.

Soja avança em Mato Grosso, mas Goiás ainda depende da distribuição da chuva

O monitoramento de 26 de outubro registra impulso da semeadura em todas as macrorregiões de Mato Grosso. Em Goiás, estiagem e temperaturas elevadas chegaram a interromper trabalhos, antes do retorno localizado das chuvas. Em Mato Grosso do Sul, intervalos mais secos permitiram acelerar operações.

Nacionalmente, o milho de primeira safra estava 40% semeado, mostrando que a implantação das culturas ainda exige acompanhamento diário.

A situação também varia no Paraná: o boletim do Departamento de Economia Rural (Deral), publicado em 29 de outubro, informa 62% da soja plantada e 88% das lavouras em boas condições. São indicadores favoráveis, apesar dos problemas localizados.

Previsão de umidade do solo entre 30 de outubro e 1º de novembro, com maior saturação no oeste amazônico e Sudeste e condições mais secas no Nordeste.

Em Mato Grosso, Goiás e Paraná, a chuva dos próximos dias deve ser avaliada pela infiltração e pela continuidade da umidade na camada de semeadura, especialmente nas áreas recém-implantadas, sem assumir distribuição uniforme.

Paraná revisa o trigo, enquanto Santa Catarina e Rio Grande do Sul colhem

No Paraná, a atualização divulgada nesta quinta-feira reduziu a produção esperada de trigo para 1,9 milhão de toneladas, 34% abaixo de 2025. A comparação inclui redução de área e produtividade, portanto não representa perda causada exclusivamente pela chuva.

Previsão de probabilidade de chuva para sexta-feira (30) as 15 horas.

A colheita alcançou 88%. Em Santa Catarina, o acompanhamento nacional aponta limitações por umidade; no Rio Grande do Sul, dias secos recentes permitiram acelerar a retirada dos grãos.

A cevada paranaense estava 54% colhida, com produção estimada em 492 mil toneladas.

Já o trigo catarinense mais tardio permanece entre enchimento e maturação nos planaltos e na Serra. Para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, novas precipitações podem dificultar a secagem no campo e prolongar a exposição dos grãos maduros. As perdas já registradas devem ser separadas dos riscos futuros, cuja intensidade dependerá da chuva efetivamente recebida.

Até Finados, decisões dependem da chuva recebida e da condição do solo

Para 29 e 30 de outubro, há previsão de instabilidade no Centro-Oeste, Sudeste e parte do Sul, com possibilidade de acumulados superiores a 50 mm em 24 horas em pontos da faixa chuvosa.

Previsão de chuva acumulada até sábado (31).

Em Goiás, Minas Gerais e São Paulo, esse potencial exige acompanhar a intensidade local. Até 2 de novembro, a tendência mantém pancadas em parte do interior, sem garantir chuva contínua ou volumes iguais entre propriedades.

O planejamento deve combinar previsão atualizada, observação das plantas e avaliação do terreno. No Paraná, Santa Catarina e Goiás, a presença de água na superfície não informa, sozinha, a condição das raízes.