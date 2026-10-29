Chuvas e temporais atingem 14 estados nos próximos 5 dias; veja a previsão

A presença de uma área de baixa pressão deixa a atmosfera instável e traz ingredientes para a formação de nuvens carregadas. Grande parte do Brasil terá instabilidades e alertas para chuvas fortes e temporais que atingem 14 estados nos próximos 5 dias.

Uma das causas do aumento no potencial para chuvas fortes e temporais em parte do Brasil é o surgimento de uma área de baixa pressão nas proximidades da costa do Sudeste. O sistema será responsável por organizar um corredor de umidade que avança desde o oeste do Amazonas, passa pelo Centro-Oeste e alcança o leste da Região Sudeste.

Fim de semana será sob alerta de temporais em 14 estados

A baixa pressão estará formada na manhã desta sexta-feira (30). O sistema força a organização de um corredor úmido que deixa diversos estados em alerta por conta do potencial de chuvas intensas. Ainda pela manhã, o tempo fica encoberto em boa parte do Sul e Sudeste, enquanto o sol aparece entre nuvens em pontos do Norte e Centro-Oeste.

Teor de água disponível na atmosfera é destaque em áreas do Norte, Centro-Oeste e Sudeste nesta sexta (30). Além disso, baixa pressão se posiciona na costa leste do Brasil.

Desde as primeiras horas, pancadas de chuva forte estão previstas para o interior de Minas Gerais, avançando ao longo da tarde. Outros estados também entram em alerta para chuva intensa no decorrer de sexta (30), como os demais estados do Sudeste, o leste da Região Sul e grande parte do Centro-Oeste e do Norte do Brasil.

No último dia de outubro o cenário não será diferente. O sábado (31) tem previsão de chuvas fortes para o nordeste do Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina e leste do Paraná. Ao mesmo tempo, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e o sul e leste de Minas Gerais ficam sob alerta para tempestades.

A previsão de chuva para este sábado (31) mostra áreas com potencial para precipitação de forte intensidade em boa parte do país.

O corredor de umidade funciona como um suporte para as nuvens carregadas, pois a grande presença de vapor de água garante a manutenção da nebulosidade. Desta maneira, é favorecido o surgimento de tempestades esperadas para o estado de Goiás, interior de Mato Grosso e leste de Mato Grosso do Sul. No Norte, as precipitações atuam sobre Rondônia, Acre, Amazonas e o sul do Pará.

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Com a chegada do domingo (1), o corredor de umidade perde força, mas continua sustentando nuvens em grande parte do país. Desta vez, as precipitações mostram-se mais concentradas no Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

O mapa mostra que no domingo (1), boa parte do Brasil estará sob alerta para riscos de temporais.

Todos os estados do Sudeste, além de Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas, permanecem em alerta para temporais. Até mesmo o sul da Bahia será atingido por pancadas de chuva, embora com menor potencial para eventos severos.

Semana de feriado começa com tempo fechado

Quem esperava o Feriado de Finados e o início de semana com sol vai se decepcionar. O modelo ECMWF indica que as chuvas persistem nesta segunda-feira (2). O tempo fica fechado desde cedo, com chuva moderada atingindo o oeste paranaense e o sul de Mato Grosso do Sul.

Feriado de Finados terá chuva e tempo fechado em pelo menos 3 regiões do Brasil.

No decorrer da tarde e noite do feriado, as chuvas ganham intensidade e afetam diversos estados. A única região sem previsão de precipitação é o Nordeste, que terá tempo firme. Por outro lado, o risco de temporais com trovoadas é mais elevado em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Na terça-feira (3), mudanças devem ocorrer no padrão atmosférico. A tendência é de que as chuvas voltem com força para o Rio Grande do Sul, enquanto no Sudeste, Centro-Oeste e Norte a nebulosidade diminui e o sol pode aparecer pontualmente. Contudo, áreas de precipitação continuam previstas no leste mineiro, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Com os altos acumulados de chuva previstos para o período, há alertas ativos para transtornos , como deslizamentos de terra, elevação no nível dos rios e pontos de alagamento.