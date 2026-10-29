Flores ‘despertam’ após sete meses de seca e mudam paisagem na Bahia

Embora apresente atrativo visual para fins ornamentais, especialistas alertam que a vegetação nativa pode conter substâncias tóxicas, exigindo cautela quanto ao manuseio e desaconselhando qualquer aplicação doméstica de caráter medicinal.

Flores silvestres atraem abelhas e borboletas na zona rural baiana após o término de um período de estiagem que já durava desde março deste ano. Foto: Reprodução/Ciel do Sertão

A volta das chuvas transformou a paisagem do povoado Brejo da Caatinga, situado na zona rural de Campo Formoso, no norte baiano. Após cerca de sete meses de estiagem ininterrupta, centenas de flores desabrocharam em tons de rosa, branco e alaranjado sobre a vegetação nativa.

O registro visual do evento chamou a atenção do público e alcançou mais de 6,6 milhões de visualizações na internet. Conhecida popularmente como cebola-brava, a planta integra a vegetação adaptada aos ciclos severos do semiárido brasileiro.

Estratégia biológica garante sobrevivência à seca

O surgimento repentino das pétalas é fruto de um mecanismo natural de defesa e preservação. Durante o período seco, toda a estrutura aérea da vegetação seca e desaparece, reduzindo ao máximo a perda de água acumulada.

O despertar da cebola-brava no sertão nordestino revela a riqueza botânica de um bioma adaptado a suportar meses seguidos sem chuvas. Foto: Reprodução/Ciel do Sertão

No subsolo, contudo, permanece enterrado um bulbo nutritivo, comparável ao formato da cebola e do alho comuns. Essa reserva mantém a planta viva até que as primeiras precipitações estimulem a emissão de novas hastes florais diretamente da terra.

Em outubro, a chuva iniciada em um sábado continuou no domingo e, já na segunda-feira subsequente, os primeiros botões se abriram. O ciclo reprodutivo acompanha a umidade, ocorrendo logo após as precipitações, sem depender de um mês fixo do calendário anual.

Por conta dessa peculiaridade temporal, a espécie herbácea também recebe nomes populares como lírio-de-chuva, lírio-da-caatinga, cebola-de-calango e açucena. Além disso, ela ocorre com frequência em áreas abertas e com pouca concorrência de outras espécies, a exemplo de terrenos abandonados e antigos campos.

Ciclo breve e papel no ecossistema regional

Apesar do forte impacto visual que cobriu o terreno, a permanência das flores abertas é bastante curta. As estruturas florais duram entre três e quatro dias, enquanto o ciclo reprodutivo completo estende-se por aproximadamente uma semana.

Logo após esse intervalo, as flores iniciam o processo natural de fechamento. A abundância verificada neste período repetiu a intensidade observada no ano de 2025, apresentando mesclas de cores que vão do rosa suave e branco até o tom alaranjado.

Além da composição cênica, a floração exerce papel direto no equilíbrio ecológico local ao atrair insetos polinizadores. Borboletas e abelhas realizam a polinização, resultando na formação de frutos e sementes leves que o vento dispersa por toda a região.

Pesquisadores apontam que a espécie tem potencial ornamental, porém advertem contra o consumo doméstico, pois plantas dessa família botânica podem apresentar compostos tóxicos. A rápida transformação comprova a capacidade de adaptação da biodiversidade presente no sertão diante das adversidades climáticas.