Flores ‘despertam’ após sete meses de seca e mudam paisagem na Bahia
Embora apresente atrativo visual para fins ornamentais, especialistas alertam que a vegetação nativa pode conter substâncias tóxicas, exigindo cautela quanto ao manuseio e desaconselhando qualquer aplicação doméstica de caráter medicinal.
A volta das chuvas transformou a paisagem do povoado Brejo da Caatinga, situado na zona rural de Campo Formoso, no norte baiano. Após cerca de sete meses de estiagem ininterrupta, centenas de flores desabrocharam em tons de rosa, branco e alaranjado sobre a vegetação nativa.
O registro visual do evento chamou a atenção do público e alcançou mais de 6,6 milhões de visualizações na internet. Conhecida popularmente como cebola-brava, a planta integra a vegetação adaptada aos ciclos severos do semiárido brasileiro.
Estratégia biológica garante sobrevivência à seca
O surgimento repentino das pétalas é fruto de um mecanismo natural de defesa e preservação. Durante o período seco, toda a estrutura aérea da vegetação seca e desaparece, reduzindo ao máximo a perda de água acumulada.
No subsolo, contudo, permanece enterrado um bulbo nutritivo, comparável ao formato da cebola e do alho comuns. Essa reserva mantém a planta viva até que as primeiras precipitações estimulem a emissão de novas hastes florais diretamente da terra.
Por conta dessa peculiaridade temporal, a espécie herbácea também recebe nomes populares como lírio-de-chuva, lírio-da-caatinga, cebola-de-calango e açucena. Além disso, ela ocorre com frequência em áreas abertas e com pouca concorrência de outras espécies, a exemplo de terrenos abandonados e antigos campos.
Ciclo breve e papel no ecossistema regional
Apesar do forte impacto visual que cobriu o terreno, a permanência das flores abertas é bastante curta. As estruturas florais duram entre três e quatro dias, enquanto o ciclo reprodutivo completo estende-se por aproximadamente uma semana.
Logo após esse intervalo, as flores iniciam o processo natural de fechamento. A abundância verificada neste período repetiu a intensidade observada no ano de 2025, apresentando mesclas de cores que vão do rosa suave e branco até o tom alaranjado.
Pesquisadores apontam que a espécie tem potencial ornamental, porém advertem contra o consumo doméstico, pois plantas dessa família botânica podem apresentar compostos tóxicos. A rápida transformação comprova a capacidade de adaptação da biodiversidade presente no sertão diante das adversidades climáticas.
Referência da notícia
Rafaela Paixão. (2026). Cebola-brava: flores que 'dormem' durante a seca e despertam com a chuva transformam paisagem da Caatinga na Bahia.