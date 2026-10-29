Chuva e ventos fortes causam enxurradas e estragos na Bahia e no Piauí

Avisos meteorológicos com volumes de até 50 mm diários entraram em vigor para municípios do Nordeste, que enfrentam falta de energia, queda de muros e transferências hospitalares.

O estado da Bahia contabilizou 11 municípios em emergência. Foto: Divulgação/Codesal

Fortes temporais atingiram os estados da Bahia e do Piauí entre terça-feira (27) e quarta-feira (28) de outubro. As precipitações volumosas vieram acompanhadas de rajadas de vento expressivas, alagamentos e danos estruturais em diversas cidades.

Enquanto municípios baianos enfrentam cheias de rios e desabamentos parciais de edificações, a capital piauiense registrou interrupção no fornecimento elétrico e quedas de árvores. Órgãos de monitoramento e de proteção civil emitiram notificações de risco à população.

Danos estruturais e cidades em emergência na Bahia

Na Bahia, o volume das águas levou a Superintendência de Proteção e Defesa Civil estadual a atualizar a lista de municípios em situação de emergência. Ao todo, 11 localidades integram essa condição: Pindobaçu, Eunápolis, Ilhéus, Itambé, Itaimbé, Lagedão, Medeiros Neto, Porto Seguro, Serrinha, Vereda e Jussiape.

Salvador tem alerta de temporais e risco de deslizamentos. Foto: Reprodução/TV Bahia

Em Salvador, a Defesa Civil registrou 100 ocorrências na quarta-feira (28), concentradas principalmente em ameaças de desabamento e deslizamento de terra, além do colapso parcial de um imóvel no bairro da Federação. No município de Queimadas, cinco pessoas precisaram ser resgatadas com cordas após uma ambulância ser arrastada pela correnteza de um riacho.

O interior baiano também contabilizou o desabamento do telhado do Hospital Municipal de Rio Real, provocando a transferência de pacientes para outro local. Além disso, houve registro de enxurrada e veículos arrastados em Macaúbas, vias alagadas em Araci e queda de muro em Boquira.

Alertas meteorológicos foram emitidos por órgãos técnicos. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou aviso amarelo para áreas do centro-sul, centro-norte, sul e região metropolitana, ao passo que o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos determinou alerta vermelho para Salvador e o Recôncavo Baiano.

Tempestades e rajadas de vento provocam transtornos no Piauí

No Piauí, um temporal iniciado por volta das 18h30 de quarta-feira (28) causou impactos diretos em Teresina. A precipitação gerou quedas de árvores na avenida João XXIII, nas zonas Leste e Norte, além de derrubar placas de publicidade e desativar semáforos.

Ventos de até 60 km/h e descargas elétricas atingiram Teresina. Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A tempestade esteve associada a rajadas de vento de 40 a 60 quilômetros por hora e descargas elétricas frequentes. As precipitações registradas no estado começaram em 25 de outubro, concentrando-se no sudoeste piauiense.

O volume projetado pelo INMET alcançou patamares entre 20 e 30 mm por hora, com possibilidade de atingir até 50 mm diários. O aviso abrangeu as quatro mesorregiões piauienses: Norte, Centro-Norte, Sudeste e Sudoeste.

Para minimizar acidentes, a Defesa Civil recomendou não transitar por áreas alagadas, evitar abrigo próximo a árvores ou torres de transmissão e desligar aparelhos elétricos durante temporais. A população conta com os canais 199 da Defesa Civil, 193 do Corpo de Bombeiros e 190 da Polícia Militar para atendimento de emergência.