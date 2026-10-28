Chuvas de até 100 mm atingem as 5 regiões e vários estados nos últimos dias de outubro
As instabilidades se espalham pelo Brasil nos últimos dias de outubro. O aumento do teor de umidade permite a formação de nuvens carregadas e chuvas de até 100 mm atingem as 5 regiões.
O mês de outubro está se encerrando, mas as chuvas estão apenas começando. Isso porque até o final deste mês o volume de precipitação acumulada pode alcançar os 100 mm nas 5 regiões e afetar diversos estados. Além disso, os volumes elevados em áreas que já estão sendo afetadas geram novos alertas e aumentam o potencial para transtornos.
Sul: alerta para chuvas fortes
As instabilidades voltam a afetar a Região Sul do Brasil, em especial áreas do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. O tempo fechado em boa parte da região marca os dias entre a quinta-feira (29) e o sábado (31).
A partir da tarde de quinta (29), as chuvas ganham força na região, com a previsão do tempo apontando precipitações fortes ao longo do estado catarinense. No Paraná e no norte do Rio Grande do Sul, as chuvas terão intensidade moderada, mas em áreas pontuais a previsão mostra forte intensidade.
O cenário é muito parecido com o que está previsto para a sexta-feira (30), com as chuvas mais concentradas em Santa Catarina, mas também afetando áreas pontuais do estado gaúcho e paranaense. No último dia de outubro, sábado (31), as chuvas se concentram na faixa leste da Região Sul, também com alertas para chuvas fortes no leste catarinense.
Os maiores volumes de chuva se concentram no interior catarinense, onde variam entre 50 mm e 90 mm. No norte gaúcho, o acumulado de chuva previsto chega aos 40 mm nas próximas 72 horas, repetindo o mesmo volume de 40 mm no sul do estado paranaense.
Sudeste e Centro-Oeste: tempestades e grandes acumulados
A presença de um cavado sobre o Sudeste do Brasil permite a organização do transporte de umidade de várias áreas do país em direção ao Sul e Sudeste. Neste trajeto, o Centro-Oeste também é afetado pelo alto teor de umidade, gerando nuvens carregadas.
Entre quinta-feira (29) e sábado (31), as duas regiões estão sob alerta para tempestades e chuvas intensas. Nesta quinta (29), a atenção se volta para o oeste e o sul do Mato Grosso, todo o estado de Goiás, o leste do Mato Grosso do Sul, o Triângulo Mineiro e o noroeste de São Paulo.
Ao longo da madrugada e da manhã de sexta-feira (30), as chuvas se intensificam na Zona da Mata Mineira e na Região Serrana do Rio de Janeiro, gerando alertas para grandes acumulados. Outras áreas entram em alerta em relação às tempestades, como o norte do Mato Grosso, o leste do Mato Grosso do Sul e Goiás, espalhando-se por Minas Gerais e norte de São Paulo.
No decorrer do sábado (31), a faixa entre o oeste do Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo fica em alerta para temporais e chuvas intensas. A população deve redobrar a atenção para transtornos, com potencial para alagamentos e deslizamentos de terra.
Até o final de outubro, os maiores acumulados previstos encontram-se no leste mineiro, podendo chegar aos 117 mm. O destaque também vale para os municípios entre o litoral de São Paulo e o do Rio de Janeiro, estendendo-se ao leste do Mato Grosso, com previsão de volumes acumulados entre 40 mm e 95 mm.
Norte e Nordeste: nuvens carregadas e temporais localizados
A frente fria que influenciou o tempo no Nordeste do Brasil segue perdendo força, mas ainda provocará chuva intensa e volumosa em áreas próximas a Salvador (BA) nesta quinta-feira (29). Áreas de instabilidade também atuam sobre o interior do Maranhão e o sul do Piauí. Do outro lado do país, as chuvas fortes afetam o oeste do Amazonas e o Acre, com potencial para transtornos.
A sexta-feira (30) terá chuvas pontuais no Nordeste, em especial no sudoeste da Bahia e no sul do Maranhão. Na Região Norte, o modelo ECMWF mostra chances de temporais localizados no sul do Pará e de Rondônia, além de precipitações mais espalhadas sobre o oeste do Amazonas e boa parte do Acre.
O sábado (31) será de tempo firme no Nordeste, com pouca chance de chuva. Diferente da Região Norte, as instabilidades continuam, mantendo alertas para chuvas intensas e temporais em Rondônia e no Amazonas.
Os maiores acumulados previstos concentram-se no extremo sul de Rondônia, chegando aos 86 mm, no oeste do Amazonas, próximo de 80 mm, e no litoral da Bahia, variando entre 8 mm e 74 mm.