Chuvas de até 100 mm atingem as 5 regiões e vários estados nos últimos dias de outubro

As instabilidades se espalham pelo Brasil nos últimos dias de outubro. O aumento do teor de umidade permite a formação de nuvens carregadas e chuvas de até 100 mm atingem as 5 regiões.

O mês de outubro está se encerrando, mas as chuvas estão apenas começando. Isso porque até o final deste mês o volume de precipitação acumulada pode alcançar os 100 mm nas 5 regiões e afetar diversos estados. Além disso, os volumes elevados em áreas que já estão sendo afetadas geram novos alertas e aumentam o potencial para transtornos.

Sul: alerta para chuvas fortes

As instabilidades voltam a afetar a Região Sul do Brasil, em especial áreas do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. O tempo fechado em boa parte da região marca os dias entre a quinta-feira (29) e o sábado (31).

Precipitação para a tarde desta quinta-feira (29), na Região Sul.

A partir da tarde de quinta (29), as chuvas ganham força na região, com a previsão do tempo apontando precipitações fortes ao longo do estado catarinense. No Paraná e no norte do Rio Grande do Sul, as chuvas terão intensidade moderada, mas em áreas pontuais a previsão mostra forte intensidade.

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O cenário é muito parecido com o que está previsto para a sexta-feira (30), com as chuvas mais concentradas em Santa Catarina, mas também afetando áreas pontuais do estado gaúcho e paranaense. No último dia de outubro, sábado (31), as chuvas se concentram na faixa leste da Região Sul, também com alertas para chuvas fortes no leste catarinense.

Precipitação acumulada para o Sul do Brasil até este sábado (31).

Os maiores volumes de chuva se concentram no interior catarinense, onde variam entre 50 mm e 90 mm. No norte gaúcho, o acumulado de chuva previsto chega aos 40 mm nas próximas 72 horas, repetindo o mesmo volume de 40 mm no sul do estado paranaense.

Sudeste e Centro-Oeste: tempestades e grandes acumulados

A presença de um cavado sobre o Sudeste do Brasil permite a organização do transporte de umidade de várias áreas do país em direção ao Sul e Sudeste. Neste trajeto, o Centro-Oeste também é afetado pelo alto teor de umidade, gerando nuvens carregadas.

Entre quinta-feira (29) e sábado (31), as duas regiões estão sob alerta para tempestades e chuvas intensas. Nesta quinta (29), a atenção se volta para o oeste e o sul do Mato Grosso, todo o estado de Goiás, o leste do Mato Grosso do Sul, o Triângulo Mineiro e o noroeste de São Paulo.

Mapa de probabilidade de chuva para a tarde de sexta-feira (30) no Centro-Oeste e Sudeste.

Ao longo da madrugada e da manhã de sexta-feira (30), as chuvas se intensificam na Zona da Mata Mineira e na Região Serrana do Rio de Janeiro, gerando alertas para grandes acumulados. Outras áreas entram em alerta em relação às tempestades, como o norte do Mato Grosso, o leste do Mato Grosso do Sul e Goiás, espalhando-se por Minas Gerais e norte de São Paulo.

No decorrer do sábado (31), a faixa entre o oeste do Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo fica em alerta para temporais e chuvas intensas. A população deve redobrar a atenção para transtornos, com potencial para alagamentos e deslizamentos de terra.

Precipitação acumulada prevista até sábado (31), para o Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.

Até o final de outubro, os maiores acumulados previstos encontram-se no leste mineiro, podendo chegar aos 117 mm. O destaque também vale para os municípios entre o litoral de São Paulo e o do Rio de Janeiro, estendendo-se ao leste do Mato Grosso, com previsão de volumes acumulados entre 40 mm e 95 mm.

Norte e Nordeste: nuvens carregadas e temporais localizados

A frente fria que influenciou o tempo no Nordeste do Brasil segue perdendo força, mas ainda provocará chuva intensa e volumosa em áreas próximas a Salvador (BA) nesta quinta-feira (29). Áreas de instabilidade também atuam sobre o interior do Maranhão e o sul do Piauí. Do outro lado do país, as chuvas fortes afetam o oeste do Amazonas e o Acre, com potencial para transtornos.

Precipitação e nebulosidade prevista para a tarde de sábado (31), de acordo com o modelo ECMWF.

A sexta-feira (30) terá chuvas pontuais no Nordeste, em especial no sudoeste da Bahia e no sul do Maranhão. Na Região Norte, o modelo ECMWF mostra chances de temporais localizados no sul do Pará e de Rondônia, além de precipitações mais espalhadas sobre o oeste do Amazonas e boa parte do Acre.

O sábado (31) será de tempo firme no Nordeste, com pouca chance de chuva. Diferente da Região Norte, as instabilidades continuam, mantendo alertas para chuvas intensas e temporais em Rondônia e no Amazonas.

Precipitação acumulada para as regiões Norte e Nordeste do Brasil até o final do mês de outubro.

Os maiores acumulados previstos concentram-se no extremo sul de Rondônia, chegando aos 86 mm, no oeste do Amazonas, próximo de 80 mm, e no litoral da Bahia, variando entre 8 mm e 74 mm.