Estrelas mortas não sao só brancas: astrônomos confirmam que existem as verdes, rosas, amarelas e roxas

As anãs brancas poderiam apresentar cores muito diferentes daquelas que haviam sido imaginadas anteriormente. Um estudo da Universidade de Warwick mostra como a densidade e a composição química de suas atmosferas dão origem a surpreendentes tonalidades verdes, rosas e púrpuras.

Representação artística de WD J1330+6435, cuja atmosfera contém elementos provenientes de antigos corpos planetários. A absorção de luz pelo sódio contribui para o seu tom incomum amarelo-esverdeado. Imagem original: Warwick. Crédito: Mark A. Garlick.

Nós as chamamos de anãs brancas, mas algumas poderiam ser verdes, rosas, amarelas ou até mesmo roxas. Um estudo muito recente mostra que as condições físicas extremas presentes nas atmosferas desse tipo de objeto estelar podem gerar cores totalmente inesperadas. Uma anã branca em particular, se fosse observada de perto a olho nu, pareceria ter a cor verde.

1. Por que as estrelas têm cores diferentes?

Quem observa o céu noturno com atenção já deve ter notado que as estrelas costumam parecer brancas. No entanto, também existem estrelas vermelhas (por exemplo, Antares, na constelação de Escorpião) e azuis (como Betelgeuse, na constelação de Órion). Dadas as enormes distâncias em que as estrelas se encontram em relação à Terra, estas três cores — vermelho, branco e azul — são as únicas que podem ser percebidas a olho nu.

A variação na cor deve-se à temperatura superficial da estrela: o vermelho predomina nas estrelas mais frias (mais frias que o Sol; por exemplo, as anãs vermelhas), o branco caracteriza as estrelas quentes (muito mais quentes que o Sol) e o azul é encontrado em estrelas extremamente quentes.

A cor de um corpo quente que emite sua própria radiação depende de sua temperatura; no caso das estrelas, de sua temperatura superficial, visto que sua temperatura interna atinge milhões de graus.

Em nossa experiência cotidiana, sabemos que um bloco de ferro, ao ser aquecido, passa de um vermelho tênue (a cerca de 500–600°C) para um tom alaranjado (a cerca de 900°C), depois para o amarelo (a cerca de 1100°C) e, finalmente, para um branco deslumbrante ou um tom azulado, uma vez que ultrapassa os 1300–1500°C ou mais.

Um dado interessante: nas embalagens das lâmpadas, costuma ser indicada a temperatura na qual elas emitem luz; as temperaturas de cor mais baixas, na faixa de 2700–3000 K, produzem uma luz "quente" (que tende para o vermelho), enquanto as temperaturas mais altas, na faixa de 5000–6500 K, geram uma luz "fria" (que tende para o branco).

As estrelas anãs brancas recebem esse nome porque suas elevadas temperaturas superficiais, que chegam a até 100.000 K, conferem-lhes uma aparência branca. Essa terminologia as distingue das estrelas anãs vermelhas, que também são muito pequenas em comparação com o Sol, mas cujas temperaturas não ultrapassam 3.000 K.

A variedade cromática das anãs brancas, que abrange desde o azul até o amarelo, o rosa e o verde. A cor depende da temperatura e da composição da atmosfera. Crédito: Mark Hollands.

No entanto, as anãs brancas são objetos muito diferentes das estrelas comuns. Elas representam o estágio evolutivo final de estrelas como o Sol. Após passarem por uma fase de gigante vermelha, essas estrelas liberam suas camadas externas, enquanto seu núcleo entra em colapso, transformando-se em um objeto extremamente denso no qual não ocorrem mais reações de fusão nuclear. Seu destino final é um processo de resfriamento lento, porém inexorável.

Contudo, um grupo de astrônomos liderado por Mark Hollands, da Universidade de Warwick (Reino Unido), demonstrou que descrever as anãs brancas simplesmente como "brancas" nem sempre é preciso. Em algumas anãs brancas, a cor não depende apenas da temperatura, mas também de sua composição química específica e da imensa densidade de sua atmosfera.

2. Estrelas verdes e rosas: o segredo está em sua atmosfera

Nas anãs brancas, especialmente nas mais frias, a densidade do plasma na atmosfera pode ser tão elevada que se aproxima da densidade da água, o que a torna milhões de vezes maior do que a da atmosfera do Sol.

Sob essas condições extremas, a presença de elementos químicos específicos, como o sódio, o cálcio e o carbono, pode alterar a forma como a luz emitida pela superfície da estrela é absorvida por sua atmosfera.

Representação do sistema binário Sirius, composto pela brilhante Sirius A e sua companheira, Sirius B — uma anã branca com dimensões comparáveis às da Terra. Crédito: NASA, ESA, G. Bacon (STScI).

Esses elementos podem atuar como um filtro, bloqueando certas cores e permitindo a passagem de outras. O exemplo mais notável é a anã branca WD J1330+6435, que possui uma temperatura superficial de aproximadamente 4000 K.

Ao longo de sua evolução, essa estrela incorporou à sua atmosfera material rochoso rico em elementos como cálcio, lítio e sódio, o qual constitui um remanescente de seu próprio sistema planetário. Enquanto o sódio bloqueia as cores laranja e vermelha emitidas pela superfície, o cálcio absorve a luz violeta. Como resultado, a luz que consegue escapar da atmosfera apresenta uma tonalidade característica de cor amarelo-esverdeada.

Outras anãs brancas podem adquirir tons amarelos, lilases ou cianos, exibindo uma variedade cromática difícil de imaginar para objetos estelares que, tradicionalmente, são considerados brancos.

3. Como se determina a cor real de uma estrela?

Como mencionado, todas as estrelas —incluindo as anãs brancas— encontram-se tão distantes da Terra que é impossível observar diretamente a cor de suas atmosferas. Em vez disso, essa informação é obtida por meio de análise espectroscópica, o que permite reconstruir o espectro da estrela e, consequentemente, determinar qual cor o olho humano perceberia se pudesse observar o disco estelar a uma distância suficientemente próxima.

De um conjunto de aproximadamente 150 anãs brancas estudadas, descobriu-se que cinco apresentavam cores particularmente incomuns: duas eram amarelas e três, rosas.

Betelgeuse compared to our solar system https://t.co/mJQK5uN6lJ — Latest in space (@latestinspace) April 30, 2025

Com base nessas descobertas, os pesquisadores estimam que entre 3 e 4 de cada 100 anãs brancas poderiam apresentar cores que diferem significativamente do branco. Além disso, como a cor resultante depende da composição química da atmosfera, essas cores incomuns podem revelar, de forma indireta, a história passada de uma anã branca.

E talvez este seja o aspecto mais fascinante de todos: uma estrela que chegou ao fim de sua vida poderia conservar, na luz que emite, vestígios dos planetas que um dia orbitaram ao seu redor — planetas que não sobreviveram ilesos à fase de gigante vermelha.