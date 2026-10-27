Chuvas se espalham atingem várias regiões produtoras com mais de 100 mm até o fim do mês

Até sábado, 31 de outubro, a chuva alcança áreas agrícolas do Brasil e pode superar 100 mm em pontos do Sudeste, enquanto melhora a umidade para implantação e desenvolvimento inicial das lavouras no Centro-Oeste e no Matopiba.

Entre esta terça-feira (27) e sábado (31), as chuvas alcançam importantes regiões produtoras e podem superar 100 mm em pontos do norte paulista e de Minas Gerais. O reforço de umidade favorece a implantação das lavouras de verão onde o solo ainda precisa de água, com atenção especial ao Matopiba.

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As pancadas começam mais concentradas no Centro-Norte e ganham abrangência no Centro-Oeste e no Sudeste entre quarta (28) e sexta-feira (30). Para a soja recém-semeada, a reposição hídrica ajuda a germinação e a emergência. O benefício depende da infiltração e da drenagem: acumulado elevado, sozinho, não garante boas condições agrícolas.

Matopiba: chuva ajuda a preparar o solo para a soja

No Matopiba, formado por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a chuva alcança áreas produtoras já nesta terça (27) e quarta-feira (28). Tocantins, sul maranhense, centro-sul piauiense e oeste baiano estão entre os setores com pancadas. Nas propriedades que aguardam umidade para semear, essa água pode ajudar a preparar o solo, respeitando o calendário de plantio.

Previsão de chuva acumulada até sábado (31).

A melhora é especialmente relevante nas áreas de sequeiro, mas a distribuição permanece desigual e as pancadas tendem a perder abrangência em parte da região a partir de quinta-feira (29). Por isso, não se deve estender a previsão de mais de 100 mm a todo o Matopiba. Os principais efeitos esperados são:

Reposição de água na camada onde as sementes serão depositadas.

Melhores condições para germinação e emergência nas áreas já semeadas.

Apoio ao crescimento inicial, onde as pancadas mantiverem umidade suficiente.

Centro-Oeste: umidade sustenta o início da safra

Em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, as pancadas continuam nos próximos dias. A partir de quarta-feira (28), também alcançam áreas de Mato Grosso do Sul, com maior organização das instabilidades na quinta (29) e sexta (30). Nas lavouras implantadas em solos bem drenados, a continuidade da oferta de água favorece o estabelecimento das plantas e reduz a exposição a períodos secos.

Previsão de probabilidade de chuva para quinta-feira (29) as 15 horas.

A resposta varia entre propriedades. O acompanhamento agrícola de outubro registra benefícios da umidade para a soja em Mato Grosso e Goiás, mas também suspensão de semeadura por excesso de água em setores sul-mato-grossenses. Assim, a chuva pode sustentar o desenvolvimento sem necessariamente permitir máquinas trabalhando todos os dias.

Norte: Rondônia e sul do Pará recebem novas pancadas

Em Rondônia e no sul do Pará, as chuvas seguem presentes entre terça (27) e sexta-feira (30), enquanto o oeste do Amazonas também permanece na faixa mais instável. Para áreas agrícolas com pouca água armazenada, as pancadas podem recompor a umidade e melhorar as condições para instalação das lavouras, conforme o calendário de cada localidade.

Previsão de precipitação para a tarde de sexta-feira, 30 de outubro.

A perspectiva beneficia principalmente os talhões onde a falta de chuva limita o começo dos trabalhos. Entretanto, o padrão não alcança igualmente toda a região: Roraima, Amapá e norte do Pará apresentam menores volumes no panorama semanal.

Sudeste e Sul: maiores volumes exigem distinguir as culturas

No norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais, a intensificação das pancadas entre quarta (28) e sexta-feira (30) pode levar os acumulados pontuais acima de 100 mm. Essa água pode favorecer lavouras de verão em implantação, mas a repetição da chuva também reduz janelas para semeadura e pulverização. No Sul, culturas de inverno em maturação ou colheita têm resposta diferente.

Previsão de probabilidade de chuva para quinta-feira (29).

Na sexta (30), as fontes divergem sobre a intensidade da chuva em São Paulo; para sábado (31), permanece a tendência de novas pancadas no estado e em áreas do Centro-Oeste e de Minas Gerais. Outubro termina, portanto, com continuidade da oferta de água nessas regiões produtoras, enquanto parte do Matopiba passa a receber chuva menos abrangente.