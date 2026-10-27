Chuvas e temporais atingem vários estados nas 5 regiões do Brasil; confira os alertas e a previsão

O aumento da umidade combinado às temperaturas elevadas fornece energia para a formação de nuvens carregadas pelo país. Diante disso, nesta semana há alertas de chuvas e temporais para diversos estados nas 5 regiões do Brasil.

A partir de quarta-feira (28), a previsão indica o surgimento de um cavado (área de baixa pressão alongada) que intensifica o transporte de umidade para áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, provocando mudanças no tempo e alertas de chuvas e temporais. No Norte e Nordeste, uma frente fria ainda influencia o tempo em vários estados. Confira a seguir os detalhes da previsão do tempo para os próximos dias.

Quarta-feira: chuvas aumentam e geram alertas pelo Brasil

Nesta quarta-feira (28), mudanças significativas no tempo são esperadas no Centro-Sul do Brasil. Esse cenário ocorrerá por conta da presença do cavado atmosférico, que gera fortes instabilidades. Desta maneira, o céu volta a ter grande presença de nuvens, aumentando as chances de chuvas e temporais.

Nebulosidade aumenta sobre Centro-Sul, mas chuvas se concentram em áreas pontuais do Sudeste e Centro-Oeste.

Ainda no Centro-Sul, esta quarta (28) terá tempo encoberto em áreas da Região Sul, em especial no Paraná. No Sudeste, a previsão aponta chuvas moderadas, com riscos de temporais isolados durante a tarde em pontos do Triângulo Mineiro e no noroeste de São Paulo.

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No Centro-Oeste do país, o destaque fica por conta de Mato Grosso. O modelo ECMWF apresenta instabilidades sobre o oeste do estado, elevando o potencial para tempestades. Goiás e Mato Grosso do Sul também ficam em atenção, com chuvas fortes e temporais pontuais afetando o sudoeste e a porção central sul-mato-grossense, além do nordeste goiano.

Água precipitável para a tarde desta quarta-feira (28). Níveis começam a aumentar sobre o Centro-Oeste e Sudeste do país.

Nas regiões Norte e Nordeste, a frente fria ainda garante a presença de umidade sobre áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, gerando instabilidades e pancadas de chuva, principalmente no período da tarde.

Quinta-feira: cavado gera instabilidade e alertas de temporais

Logo nas primeiras horas de quinta-feira (29), as chuvas ganham "corpo" e recebem reforço de umidade. A presença do cavado canaliza umidade para os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, favorecendo a formação de nuvens de tempestade. Durante todo o dia, a previsão mostra que pancadas de chuva devem ocorrer nas três regiões.

Chuva e pressão a nível médio do mar para a tarde de quinta (29).

A partir da tarde, as precipitações ganham intensidade, com alertas para chuva forte e riscos de temporais em áreas de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Localidades pontuais da Região Sul também têm previsão de chuva forte, como na divisa entre Santa Catarina e Paraná (região de Pato Branco), com elevado potencial para transtornos.

Sobre o Nordeste, as chuvas perdem força e diminuem de área, ficando concentradas em trechos menores do oeste da Bahia e sul do Maranhão, onde a intensidade varia entre fraca e moderada.

Mapa mostra as chanches de chuva nesta quinta (29). Destaque para o Sudeste do Brasil.

Na Região Norte, o cenário é um pouco diferente, as instabilidades permanecem sobre o Tocantins, e pancadas de chuva leve chegam ao sul do Pará. No Amazonas, a chuva se concentra na porção oeste, próxima à divisa com o Acre. O estado de Rondônia também entra na rota de alerta para temporais no período da tarde.

Sexta-feira: chuvas afetam as 5 regiões do Brasil

A sexta-feira (30) terá chuvas espalhadas por todas as 5 regiões do Brasil. No Sul, ventos úmidos vindos do oceano Atlântico reforçam a nebulosidade no nordeste do Rio Grande do Sul e no leste de Santa Catarina e do Paraná, provocando chuvas fortes e tempestades.

Chuva prevista para a tarde de sexta (30), de acordo com o modelo ECMWF.

O cavado segue atuando no Sudeste, gerando nuvens carregadas e alertas de temporais. Nesta sexta (30), as chuvas atingem boa parte de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Atenção redobrada para a região central de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro e o sul fluminense, onde há riscos elevados de alagamentos e enxurradas.

A atuação do cavado também influencia o tempo no Centro-Oeste. Com a organização de um canal de umidade, os rios atmosféricos avançam sobre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte de Goiás.

Com isso, o modelo ECMWF indica tempo fechado desde o noroeste mato-grossense até o leste de Goiás, afetando também o leste de Mato Grosso do Sul, com alertas para chuvas intensas. Na Região Norte, as precipitações mais fortes concentram-se no oeste do Amazonas, Acre, Rondônia e sul do Pará.

A previsão mostra grandes volumes de chuva para o Sudeste do Brasil, superando os 100 mm até o final da sexta-feira (30).

Até o final da sexta-feira (30), os maiores acumulados de chuva devem ocorrer no Sudeste, com destaque para o norte paulista, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro, onde os volumes previstos variam entre 60 mm e 110 mm.