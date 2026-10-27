Chuvas de furacão podem abrir crateras: o que acontece no subsolo antes de um desabamento

Uma cratera pode surgir em segundos, mesmo que o problema venha se desenvolvendo no subsolo há anos. As chuvas intensas de um furacão podem desencadear esse tipo de colapso. E é exatamente o que acontece.

A perda de sustentação abaixo da superfície pode causar subsidência, o que danifica vias, residências e outras estruturas.

Uma rua pode parecer sólida, enquanto o solo sob ela perde sustentação. Quando chegam as chuvas intensas de um furacão, a água pode acelerar a erosão dos materiais e provocar um colapso. O buraco surge repentinamente, embora o processo que o tornou possível possa ter começado muito antes.

Em junho de 2012, as chuvas da tempestade tropical Debby provocaram o surgimento de diversas crateras na Flórida, após um longo período de seca que reduziu o nível do lençol freático, o que levou à criação de um mapa estadual de vulnerabilidade.

O momento do colapso pode durar apenas alguns segundos. Uma rua se abre, revelando um buraco onde, antes, veículos trafegavam. Sob essa superfície, no entanto, pode ter existido uma cavidade que vinha crescendo há muito tempo. Chuvas fortes podem desencadear uma falha que já vinha se formando há algum tempo.

Um vazio que cresce sob a superfície



Para entender como isso acontece, precisamos olhar além da superfície. Em algumas regiões, rochas como o calcário dissolvem-se gradualmente ao entrar em contato com água levemente ácida. A água da chuva adquire essa acidez ao absorver dióxido de carbono do ar e do solo. À medida que se infiltra por meio de fendas, ela pode ampliá-las, criando canais e cavidades subterrâneas.

Em terrenos cársticos, a água dissolve lentamente a rocha, formando cavidades que, com o tempo, podem colapsar. Crédito da imagem: Florida Geological Survey.

Esse processo dá origem a paisagens cársticas. No México, um dos exemplos mais conhecidos é a Península de Yucatán, onde a circulação da água transformou o calcário e criou uma extensa rede subterrânea. Os cenotes oferecem um vislumbre de uma parte desse mundo que permanece oculta sob nossos pés.

Acima das cavidades, pode haver solo que cede lentamente para o interior dos vãos. Às vezes, a superfície afunda de forma gradual. Em outros casos, as camadas superiores permanecem unidas, formando uma espécie de teto, enquanto o solo continua sofrendo erosão na parte inferior. Quando essa cobertura já não consegue sustentar o próprio peso, ela desaba, deixando o vazio exposto.

O que muda quando um furacão chega?

Durante um episódio de chuvas intensas, a água que se infiltra pode favorecer o deslocamento de sedimentos em direção a aberturas no subsolo. Além disso, quando umedecidos, os materiais que revestem uma cavidade tornam-se mais pesados. Se o terreno já estivesse próximo ao seu limite de estabilidade, essa carga adicional pode contribuir para o seu colapso.

Uma dolina é um colapso localizado do terreno que deixa um buraco na superfície, devido à perda de sustentação subjacente. Essa perda de sustentação pode ser causada pela erosão do solo provocada pela água ou pelo colapso de cavidades subterrâneas.

A situação torna-se mais complexa após um período de seca ou de extração intensa de água subterrânea. À medida que o nível da água cai, algumas cavidades perdem parte do suporte que essa água proporcionava. A ocorrência de chuvas intensas pode saturar os materiais situados acima antes que as condições do aquífero sejam restabelecidas. Isso pode desencadear um colapso e a formação de dolinas.

Vazamentos em tubulações podem arrastar partículas do solo e promover a formação de cavidades subterrâneas que, por sua vez, favorecem o colapso.

Isso ocorreu na Flórida com a tempestade tropical Debby, em junho de 2012. Após vários anos de seca e baixos níveis de água subterrânea, as chuvas extraordinárias provocaram o surgimento de diversas dolinas. O evento foi tão significativo que levou à criação de um mapa para identificar as áreas do estado mais suscetíveis a esses fenômenos.

O solo também é perdido sob as cidades

No entanto, os buracos que surgem nas vias podem ter outras causas. Tubulações de água ou de drenagem danificadas permitem que a água flua por locais inesperados, provocando a erosão do material ao redor. Vazamentos podem fazer com que fissuras aumentem, resultando, por fim, na formação de um buraco no solo — ou na ampliação de um já existente. O afundamento do terreno também pode ocorrer em áreas de aterro mal compactado.

Por isso, é importante estar atento a pequenos buracos, ao surgimento de poças onde antes não existiam e à ocorrência frequente de rompimentos de tubulações. São sinais que justificam uma investigação. Para determinar o que está acontecendo, é necessário analisar o terreno e a infraestrutura. Um buraco que aparece após uma tempestade pode ser o resultado de processos subterrâneos que ocorreram muito antes.

Além disso, o colapso inicial pode ser apenas o começo. Uma vez aberto, o buraco pode continuar crescendo à medida que suas bordas desmoronam, e a chuva pode agravar ainda mais a instabilidade. Recomenda-se manter distância e notificar a Defesa Civil. Quando o solo finalmente se abre, o que vemos é o estágio final de uma perda de sustentação que ocorreu longe da nossa vista.