Frio e chuvas intensas marcam SP nos últimos dias de outubro

A segunda metade desta semana será marcada pelo retorno das instabilidades em todo o estado de São Paulo. Além disso, também teremos uma queda nas temperaturas em parte da região. Veja aqui os detalhes.

Esta última semana do mês de outubro será marcada pelo retorno das instabilidades e pelo ingresso de uma massa de ar mais frio no estado de São Paulo.

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A partir de quarta-feira (28) uma área de baixa pressão favorece pancadas de chuva forte e temporais com rajadas de vento e eventual queda de granizo, com alerta para todas as áreas do estado. Além disso, as temperaturas terão uma breve queda em parte da região.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Pancadas de chuva e temporais retornam a SP nos próximos dias

A quarta-feira (28) começa com tempo mais firme no estado de São Paulo, mas a partir da tarde áreas de instabilidade ganham força e se formam especialmente na metade norte do estado, onde há risco de pancadas de chuva forte e trovoadas.

Mas o leste do estado também terá céu com bastante nebulosidade e pode registrar chuvas fracas e isoladas. A capital paulista, por exemplo, terá céu parcialmente encoberto e chance (mesmo que baixa) de chuviscos.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para quarta-feira (28) às 16h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Já na quinta-feira (29) as chuvas se espalham por todo o território paulista, desde a manhã com intensidade fraca a moderada, mas é à tarde que elas ganham força, com maior risco de temporais.

Dito isso, ao longo da tarde são esperadas pancadas de chuva moderada a forte e risco de temporais com chuva pontualmente volumosa, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Previsão de chuva (mm) para quinta-feira (29) às 14h à esquerda e sábado (31) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na capital paulista, a previsão é de céu nublado com chuva fraca a moderada ao longo do dia.

À noite ainda pode chover em boa parte do estado, mas as chuvas mais fortes devem se concentrar mais no norte.

Na sexta-feira (30) a nebulosidade e as instabilidades reduzem e são esperadas chuvas mais fracas e isoladas no território paulista entre a tarde e a noite. Na capital, sol entre algumas nuvens e pequena chance de chuviscos no período da tarde.

Previsão da densidade de raios para quarta-feira (28) às 16h à esquerda e para sábado (31) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Mas a tendência indica que para o fim de semana as pancadas de chuva que podem ser pontualmente fortes e os temporais retornam a todo o estado.

Frio derruba as temperaturas em SP

Uma massa de ar frio vai ingressar pelo estado já nos próximos dias, derrubando as temperaturas em parte da região, mas será por um breve período. A sensação de frio estará presente no início da manhã e durante a noite.

Entre esta terça (27) e a quinta-feira (29), as temperaturas mínimas ficam abaixo dos 20°C em praticamente todo o território, e chegando em torno dos 11°C-12°C em áreas elevadas do sul e do Vale do Paraíba, como por exemplo, em Apiaí (12°C) e Campos de Cunha (11°C).

Previsão da temperatura máxima do ar (°C) para quinta-feira (29), segundo o modelo europeu ECMWF.

Já no período da tarde, as temperaturas máximas vão ficar mais baixas no leste de São Paulo, onde várias localidades terão temperaturas entre 14°C e 19°C.

Na quinta-feira (29), áreas do centro do estado também podem registrar uma tarde mais amena, com temperaturas entre 18°C e 20°C, como Cerqueira César (18°C) e Jaú (19°C).

Na sexta-feira (30) as temperaturas já voltam a se elevar em todo o estado, com máximas ficando acima dos 24°C em toda a região.

Na capital paulista, as mínimas ao longo da semana vão variar entre 13°C e 15°C, enquanto as máximas ficam em torno dos 20°C na terça (27) e quarta-feira (28), 18°C na quinta (29) e 26°C na sexta-feira (30).