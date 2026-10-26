Frente fria e ar frio dividem o Brasil em alerta de chuvas intensas e frio intenso e tardio

O ar frio avança após passagem de frente fria que divide o Brasil. O sistema frontal deixa alerta de chuvas intensas, enquanto que o ar polar deixa as temperaturas baixas em pleno mês de outubro.

A última semana do mês de outubro contará com a presença de uma frente fria que deixará alertas de chuvas intensas no Norte e Nordeste e dividirá o país. Em sua retaguarda, o avanço de uma massa de ar frio provoca queda nas temperaturas, trazendo frio para áreas do Sul e partes do Sudeste e Centro-Oeste. Nestas mesmas regiões o tempo muda a partir de quarta-feira (28).

Semana começa com alertas de chuva e frio

No restante desta segunda-feira (26), alertas de chuvas intensas com potencial para transtornos estão vigentes para 4 regiões do país, exceção fica por conta da Região Sul.

A previsão mostra grande quantidade de vapor de água na área de atuação da frente fria.

A frente fria e afeta pelo menos 10 estados e a atenção deverá ser redobrada no estados do Espírito Santo, Pará, Aamazonas, Tocantins e áreas do norte de Minas Gerais, norte de Goiás e oeste da Bahia, onde as chances de tempestades são maiores.

A frente fria pouco avança durante a madrugada de terça-feira (27), aumentando o acumulado de precipitação sobre o sul da Bahia e o norte goiano. As chuvas terão intensidade moderada, mas em pontos isolados há previsão de chuva forte. Ao final da manhã, as áreas de instabilidade avançam para o interior baiano.

Mapa de precipitação para a tarde desta terça-feira (27).

A tarde de terça (27) seguirá com instabilidades provocadas pela frente fria no norte mineiro e em boa parte do território baiano e tocantinense. Além disso, a grande disponibilidade de vapor d’água sobre o norte de Mato Grosso, sul do Pará e parte do Amazonas fornece energia para a formação de nuvens carregadas e alertas para células convectivas.

O ar frio também marca presença entre segunda (26) e terça-feira (27). O Rio Grande do Sul e Santa Catarina registrarão máximas inferiores a 20°C em grande parte dos seus territórios na tarde desta segunda (26). No Paraná e em Mato Grosso do Sul, a temperatura fica amena, com máximas de até 25°C.

Ar polar avança na retaguarda de frente fria que divide o país.

O amanhecer de terça-feira (27) será gelado na Região Sul, principalmente nas áreas da Serra Gaúcha e Catarinense, onde as mínimas podem alcançar 3°C. O frio também afeta o restante do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte do Paraná, com termômetros marcando entre 8°C e 11°C.

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No Sudeste, o frio atinge São Paulo, com termômetros próximos dos 13°C, e varia entre 9°C e 15°C no centro, sul e leste de Minas Gerais. Nem mesmo Mato Grosso do Sul escapa da massa de ar polar, registrando temperaturas em torno dos 17°C.

Mínima prevista para o amanhecer de terça-feira (27).

Contudo, o ar frio não permanecerá por muito tempo. Já na tarde de terça (27), as temperaturas voltam a registrar valores acima de 20°C na Região Sul, com exceção da faixa litoral. O cenário será um pouco diferente em trechos do Sudeste e do Centro-Oeste, onde o ar polar avança gradativamente, mantendo as temperaturas levemente mais baixas.

Chuvas retornam ao Sudeste, Centro-Oeste e Sul a partir de quarta

A partir de quarta-feira (28), o tempo muda em diversos pontos do país. O aumento da umidade combinado à perda de força do ar frio colabora para a formação de nuvens carregadas, gerando alertas de chuvas intensas sobre o Sudeste e Centro-Oeste. Na Região Sul, o tempo volta a ficar encoberto, com chuvas concentradas no litoral.

Chuvas retornam ao Sul, Sudeste e Centro-Oeste a partir de quarta-feira (28). Na quinta-feira (29) previsão de chuvas espalhadas pelo Centro-Sul.

Na quinta-feira (29), as instabilidades se espalham por diversos estados brasileiros, com previsão de chuva do Sul ao Norte do país. No Sul, áreas pontuais do norte gaúcho ficam em alerta para precipitação intensa, o mesmo vale para o Sudeste.

Há alerta de chuvas intensas no Centro-Oeste. O destaque fica por conta de Goiás, com múltiplas áreas sob risco de tempestades, além do sul de Mato Grosso e leste de Mato Grosso do Sul.

Esse padrão se repete na sexta-feira (30), com precipitações ocorrendo no leste da Região Sul e em boa parte do Sudeste, exigindo atenção reforçada em Minas Gerais e Espírito Santo. No Centro-Oeste, o destaque vai para Mato Grosso e Goiás, com potencial para chuvas fortes e trovoadas.