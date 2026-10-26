Morte do Sol: o que poderá acontecer à Terra daqui a cinco mil milhões de anos

O Sol acabará por se transformar numa gigante vermelha, processo que deverá levar ao desaparecimento de Mercúrio e Vênus. Mas o destino da Terra permanece incerto. O nosso planeta poderia, no final de contas, escapar a um destino cataclísmico, embora se torne inabitável muito antes disso.

O Sol iniciará a sua transição para gigante vermelha daqui a 5 mil milhões de anos, engolindo vários planetas no processo.

O Sol, nascido há cerca de 4,6 mil milhões de anos, encontra-se hoje a meio da sua vida. No entanto, daqui a quase cinco mil milhões de anos, a nossa estrela se transformará numa gigante vermelha, alterando profundamente o sistema solar.

Será, então, a Terra engolida pelo Sol, ou poderá escapar a esse destino?

O Sol, uma estrela com 4,6 mil milhões de anos

O Sol e os planetas do nosso sistema solar formaram-se há cerca de 4,6 mil milhões de anos a partir de uma vasta nuvem de gás e poeira. Sob o efeito da gravidade, uma parte desta matéria colapsou gradualmente sobre si própria, concentrando-se no centro para dar origem ao jovem Sol. À sua volta, os restantes materiais organizaram-se num disco de matéria em rotação.

Com o passar do tempo, as partículas de poeira presentes neste disco aglomeraram-se para formar corpos cada vez maiores, dando origem aos planetas, asteroides e outros objetos que constituem o sistema solar. A formação da Terra e dos restantes planetas estendeu-se, portanto, por várias dezenas de milhões de anos, através de colisões e da acumulação de matéria. Há cerca de 4,5 mil milhões de anos, o nosso planeta foi adquirindo, gradualmente, a sua forma atual.

Atualmente, o Sol é uma estrela de tipo espectral G2V, vulgarmente designada por anã amarela. Composto principalmente por hidrogénio e hélio, gera a sua energia através da fusão nuclear que ocorre no seu núcleo, onde o hidrogénio se transforma progressivamente em hélio. Este processo liberta a energia que nos chega sob a forma de luz e calor, permitindo que a nossa estrela brilhe há milhares de milhões de anos.

Atualmente, o Sol encontra-se numa fase relativamente estável da sua existência, denominada sequência principal. Mas esta estabilidade não será eterna. À medida que as reservas de hidrogénio no seu núcleo se esgotam, este contrairá e aquecerá, enquanto as camadas exteriores do Sol se expandirão gradualmente. A nossa estrela tornar-se-á, então, uma gigante vermelha — uma evolução que transformará profundamente o sistema solar tal como o conhecemos hoje.

O Sol devorará a Terra?

Esta transformação terá consequências importantes para os planetas mais próximos do Sol. Durante a sua conversão em gigante vermelha, o diâmetro do Sol aumentará consideravelmente, chegando a atingir uma dimensão potencialmente comparável à distância atual entre o Sol e a Terra. Esta expansão fará, provavelmente, com que Mercúrio e Vênus sejam engolidos, mas o destino do nosso planeta continua a ser, por enquanto, mais incerto.

Até há pouco tempo, os cientistas consideravam que a Terra tinha poucas hipóteses de escapar à expansão do Sol, tal como Mercúrio e Vénus. Ao expandirem-se, as camadas exteriores do Sol poderiam chegar a atingir a órbita terrestre, enquanto as interações de maré entre ambos os corpos celestes tenderiam a aproximar o nosso planeta do Sol. Portanto, este cenário parecia, até agora, o mais provável, embora a evolução da órbita terrestre ainda estivesse sujeita a certas incertezas.

No entanto, um estudo publicado em junho de 2026 na revista Astronomy & Astrophysics veio questionar esta hipótese. Ao refinar os modelos sobre a perda de massa do Sol e os efeitos das interações de maré, os investigadores demonstraram que a Terra poderia, afinal, evitar um fim catastrófico.

A Terra poderá permanecer, em grande medida, fora da superfície do Sol durante a transição deste para gigante vermelha, mas as condições necessárias para a manutenção da vida já terão desaparecido da sua superfície há muito tempo.

Ao perder massa, o Sol exercerá uma menor atração gravitacional, o que poderá permitir que a órbita terrestre se amplie e, portanto, que o nosso planeta se afaste o suficiente da superfície da nossa estrela para sobreviver à sua transição para uma gigante vermelha. No entanto, este cenário permanece incerto e dependerá, em grande medida, da quantidade de matéria que a nossa estrela perder no final da sua vida.

Seja como for, é muito provável que a Terra tenha perdido toda a forma de vida à sua superfície muito antes desta transformação. O aumento progressivo da luminosidade solar poderá tornar o nosso planeta um lugar inabitável dentro de cerca de mil milhões de anos, ao alterar o seu ciclo da água e propiciar, a longo prazo, o desaparecimento dos oceanos. Consequentemente, embora a Terra consiga evitar ser engolida — podendo, assim, continuar a existir daqui a 5 mil milhões de anos —, tornar-se-ia um mundo estéril, orbitando um Sol transformado em anã branca.