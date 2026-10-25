Chuvas fortes deixam rastro de destruição em localidades dos estados SP, PR e RS; veja imagens
Dezenas de pessoas ficaram desabrigadas em municípios paranaenses e gaúchos devido a enxurradas, ao mesmo tempo em que rajadas de vento causaram destelhamentos e quedas de fiação elétrica no estado de São Paulo.
As fortes precipitações registradas entre sábado (24) e domingo (25) mobilizaram equipes de Defesa Civil em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Diversos municípios sofreram com transbordamento de rios, interrupções no trânsito, destelhamentos e quedas de árvores em áreas urbanas.
Diante do volume expressivo de água acumulada, órgãos públicos emitiram comunicados de alerta para mitigar danos às populações locais. Os transtornos envolveram desde a interdição de importantes eixos viários até o acolhimento emergencial de famílias desabrigadas.
Impactos e alagamentos no estado de São Paulo
No estado paulista, o temporal provocou bloqueios significativos e quedas de galhos ao longo deste domingo (25). Na capital, a Marginal Tietê registrou pontos críticos de alagamento intransitáveis no sentido Castello Branco, com bloqueio na altura das pontes das Bandeiras e Atílio Fontana.
Em cidades do interior paulista, como São Carlos, o temporal que atingiu a região na madrugada deste domingo causou destelhamentos e quedas de árvores. As fortes rajadas de vento e a chuva intensa derrubaram fiações elétricas, atingiram imóveis e deixaram bairros desabastecidos de energia.
Outros municípios do interior também enfrentaram problemas graves. Em Matão, ventos próximos de 80 km/h derrubaram postes e árvores, enquanto Rio Claro registrou 89,4 mm de precipitação e seis pontos de alagamento em importantes avenidas.
Danos estruturais e bloqueios no Paraná
No território paranaense, as precipitações ocorridas no sábado (24) afetaram 18 cidades e atingiram 7,4 mil moradores. Ao todo, 55 cidadãos ficaram desalojados e outros 22 precisaram ser levados para abrigos públicos, com Guaraqueçaba registrando o maior índice do estado, com 280 mm.
Em Curitiba, onde os índices pluviométricos variaram entre 96,8 mm e 106,6 mm no sábado, uma escola na Cidade Industrial acabou inundada. Essa situação obrigou a mudança do local de votação de 3,7 mil eleitores, enquanto vias estaduais como a PR-170, a PR-364, a PR-281 e a PR-466 sofreram interrupções por quedas de encostas.
Além da capital, municípios do interior apresentaram volumes históricos em outubro. Francisco Beltrão contabilizou 162,4 mm com a cheia do Rio Marrecas, enquanto Cruzeiro do Iguaçu atingiu 523,2 mm e Foz do Iguaçu alcançou a marca de 491 mm.
Elevação de rios e comunidades isoladas no Rio Grande do Sul
No Rio Grande do Sul, os temporais do sábado (24) atingiram quatro municípios do noroeste gaúcho e afetaram 163 moradores. Em Tucunduva, o acumulado atingiu 130 mm em 24 horas, forçando oito cidadãos a se abrigarem no salão comunitário de Ponte Pratos.
Na cidade de Crissiumal, o volume superou 150 mm e causou a interdição de travessias rurais nas localidades de Lajeado Grande e Mato Queimado. Em Taquaruçu do Sul, 150 moradores enfrentaram bloqueios viários, ao mesmo tempo em que São Francisco de Assis registrou avarias em estruturas públicas.
Os córregos e rios cheios também causaram o corte de estradas rurais e queda de fiação elétrica escolar em Três Passos. Por consequência das enxurradas, a circulação rodoviária entre Miraguaí e Três Passos foi totalmente interrompida após o Rio Turvo cobrir por completo a estrutura da ponte.
Referências da notícia
Giuliana Zanin. (2026). Chuvas causam alagamentos no estado de SP; capital teve estado e atenção.
Emerson Carniel, Ragnara Marchiori. (2026). Oito pessoas estão fora de casa devido à chuva intensa no noroeste do RS.
g1 PR. (2026). Chuva bloqueia rodovias, alaga ruas e deixa escola embaixo de água no Paraná.