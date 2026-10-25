Chuvas fortes deixam rastro de destruição em localidades dos estados SP, PR e RS; veja imagens

Dezenas de pessoas ficaram desabrigadas em municípios paranaenses e gaúchos devido a enxurradas, ao mesmo tempo em que rajadas de vento causaram destelhamentos e quedas de fiação elétrica no estado de São Paulo.

Cidades do interior paulista registraram estragos neste domingo: São Carlos, São João da Boa Vista e Matão. Foto: Defesa Civil

As fortes precipitações registradas entre sábado (24) e domingo (25) mobilizaram equipes de Defesa Civil em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Diversos municípios sofreram com transbordamento de rios, interrupções no trânsito, destelhamentos e quedas de árvores em áreas urbanas.

Diante do volume expressivo de água acumulada, órgãos públicos emitiram comunicados de alerta para mitigar danos às populações locais. Os transtornos envolveram desde a interdição de importantes eixos viários até o acolhimento emergencial de famílias desabrigadas.

Impactos e alagamentos no estado de São Paulo

No estado paulista, o temporal provocou bloqueios significativos e quedas de galhos ao longo deste domingo (25). Na capital, a Marginal Tietê registrou pontos críticos de alagamento intransitáveis no sentido Castello Branco, com bloqueio na altura das pontes das Bandeiras e Atílio Fontana.

São João da Boa Vista registrou vários pontos de alagamentos. Foto: Defesa Civil

Em cidades do interior paulista, como São Carlos, o temporal que atingiu a região na madrugada deste domingo causou destelhamentos e quedas de árvores. As fortes rajadas de vento e a chuva intensa derrubaram fiações elétricas, atingiram imóveis e deixaram bairros desabastecidos de energia.

A chuva causou alagamento em uma escola no Jardim Antártica, em Ribeirão Preto, neste domingo (25), dia de votação. Em Matão, escolas enfrentam falta de energia, mas as urnas seguem funcionando com baterias. Outra escola em Ribeirão teve queda de energia, já restabelecida. https://t.co/9svmx5c0jw — CBN Ribeirão (@cbnribeirao) October 25, 2026

Outros municípios do interior também enfrentaram problemas graves. Em Matão, ventos próximos de 80 km/h derrubaram postes e árvores, enquanto Rio Claro registrou 89,4 mm de precipitação e seis pontos de alagamento em importantes avenidas.

Danos estruturais e bloqueios no Paraná

No território paranaense, as precipitações ocorridas no sábado (24) afetaram 18 cidades e atingiram 7,4 mil moradores. Ao todo, 55 cidadãos ficaram desalojados e outros 22 precisaram ser levados para abrigos públicos, com Guaraqueçaba registrando o maior índice do estado, com 280 mm.

URGENTE Rio Jordão em Guarapuava com volume IMPRESSIONANTE de água. Resultado das chuvas que já superam até os 170 mm neste sábado pela cidade! https://t.co/M3mY81fNnw — Tempo_em_Guarapuava (@TempoGuarapuava) October 24, 2026

Em Curitiba, onde os índices pluviométricos variaram entre 96,8 mm e 106,6 mm no sábado, uma escola na Cidade Industrial acabou inundada. Essa situação obrigou a mudança do local de votação de 3,7 mil eleitores, enquanto vias estaduais como a PR-170, a PR-364, a PR-281 e a PR-466 sofreram interrupções por quedas de encostas.

Parque Barigui fica alagado após chuva recorde; área tem função importante na retenção da água da chuva em Curitiba https://t.co/eQkZq4seSR — Curitiba Mil Graus (@CtbaMilGraus) October 25, 2026

Além da capital, municípios do interior apresentaram volumes históricos em outubro. Francisco Beltrão contabilizou 162,4 mm com a cheia do Rio Marrecas, enquanto Cruzeiro do Iguaçu atingiu 523,2 mm e Foz do Iguaçu alcançou a marca de 491 mm.

Elevação de rios e comunidades isoladas no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, os temporais do sábado (24) atingiram quatro municípios do noroeste gaúcho e afetaram 163 moradores. Em Tucunduva, o acumulado atingiu 130 mm em 24 horas, forçando oito cidadãos a se abrigarem no salão comunitário de Ponte Pratos.

️ As fortes chuvas que começaram ainda na quarta-feira (21) seguem atingindo principalmente as regiões Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul. Na manhã deste sábado (24), imagens de enchentes e alagamentos começaram a circular nas redes sociais. Em Três de Maio, no Noroeste gaúcho, o Balneário Peiter, às margens do Rio Caneleira, registrou enchente. Já na RSC-472, entre Três Passos e Tenente Portela, imagens mostram grande quantidade de água sobre a pista. ️ O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo para o extremo Norte do Estado, com previsão de chuva intensa, ventos de até 100 km/h e possibilidade de granizo até a noite deste sábado. Reprodução / peiterbalneario / João Dias MB Notícias — O Bairrista (@O_Bairrista) October 24, 2026

Na cidade de Crissiumal, o volume superou 150 mm e causou a interdição de travessias rurais nas localidades de Lajeado Grande e Mato Queimado. Em Taquaruçu do Sul, 150 moradores enfrentaram bloqueios viários, ao mesmo tempo em que São Francisco de Assis registrou avarias em estruturas públicas.

Os córregos e rios cheios também causaram o corte de estradas rurais e queda de fiação elétrica escolar em Três Passos. Por consequência das enxurradas, a circulação rodoviária entre Miraguaí e Três Passos foi totalmente interrompida após o Rio Turvo cobrir por completo a estrutura da ponte.