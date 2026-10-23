2º turno da eleição será com frente fria e sob muita chuva em vários estados; veja a previsão

Neste domingo (25) há condições para chuva pontualmente intensa e temporais isolados em áreas das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Por outro lado, a porção centro-norte do país terá tempo mais firme e com calor.

Neste domingo, dia 25 de outubro, teremos o segundo turno das eleições aqui no Brasil. E como vai ficar o tempo no país ao longo do dia? Podemos adiantar que no período de votação, das 8h às 17h, o país terá contrastes acentuados no tempo.

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Enquanto áreas das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão riscos de pancadas de chuva forte e temporais isolados, além de friozinho no Sul, a porção centro-norte do país terá tempo mais firme e com calor.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para este dia.

Segundo turno com chuva forte e temporais no centro-sul do Brasil

No domingo (25) um rio atmosférico que canaliza a umidade da região amazônica para o centro-sul do Brasil e o avanço de uma frente fria vão favorecer o aumento das instabilidades em vários estados do país durante o período de votação, com riscos de temporais e chuva forte em várias áreas.

Pela manhã, a previsão é de já ocorram pancadas de chuva moderadas e temporais isolados nos estados do Mato Grosso do Sul, no Paraná, em todo o São Paulo, no sul do Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais.

Previsão de chuvas (mm) e nebulosidade (tons cinas/brancos) para o domingo, 25 de outubro, às 10h à esquerda e para às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da tarde, durante o horário da votação, essas chuvas e os temporais ganham força.

São esperadas chuvas moderadas a pontualmente intensas e temporais com muitos raios no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em grande parte de Minas Gerais (exceção do norte), no sul do Espírito Santo, no norte e leste do Paraná, no leste de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul (apesar da chance de temporais ser menor no estado gaúcho).

Previsão de densidade de raios para o domingo (25 de outubro) às 11h à esquerda e para às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Nestas áreas não se descartam rajadas de vento já desde a manhã e durante a tarde, variando entre 50 e 60 km/h, mas pontualmente podendo chegar aos 70 km/h no estado mineiro. Além disso, há risco de queda de granizo pontual.

Os demais estados na porção centro-norte do país terão céu variando de claro a parcialmente encoberto e com tempo firme.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para o domingo (25) às 12h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Entre as capitais, destacam-se: São Paulo, que deve ter céu nublado e chuvas ao longo de todo o dia; Rio de Janeiro com chuvas, principalmente da tarde para a noite; Belo Horizonte com pancadas de chuva e riscos de trovoadas durante todo o período de votação; Campo Grande com chuvas e temporais já desde a madrugada e até o fim da tarde; e Curitiba com céu nublado e chuvoso durante todo o dia.

Florianópolis deve ter tempo firme com sol entre algumas nuves; Porto Alegre pode registrar chuvas fracas durante a manha e a tarde, com céu parcialmente encoberto.

Frio no Sul e calor no centro-norte do país no domingo de eleição

Durante a manhã, o friozinho será sentido especialmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no sul e leste do Paraná e no extremo sul de Minas Gerais, onde as temperaturas variam entre 13°C e 18°C. Contudo, nas áreas mais elevadas das Serras catarinense e gaúcha, elas podem ficar em torno dos 11°C no início da manhã. Então, se você estiver em alguma dessas regiões e for votar de manhã, é bom levar um casaquinho.

Já na porção centro-norte do país, que inclui as Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste (até o norte do Mato Grosso do Sul) e o norte da Região Sudeste (centro-norte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo), as temperaturas já ficam em torno dos 30°C ou acima disso pela manhã.

Previsão da temperatura máxima do ar (°C) para o domingo, 25 de outubro, segundo o modelo europeu ECMWF.

Já no período da tarde, o frio continua em boa parte da Região Sul e ganha força no leste de São Paulo, onde as temperaturas variam entre 14°C e 22°C, mas podem pontualmente chegar aos 11°C em áreas mais elevadas da região Serrana de Santa Catarina.

Entre as capitais, Curitiba deve ter temperaturas em torno dos 17°C durante a tarde; Florianópolis e Porto Alegre em torno dos 19°C/20°C; e São Paulo entre 20°C e 22°C.

Na porção centro-norte do país, que citamos as áreas acima, fará bastante calor e com baixa umidade do ar, especialmente no interior do Nordeste e no norte mineiro. As temperaturas máximas passam facilmente dos 35°C e chegam aos 40°C em áreas do sul do Mato Grosso, do norte de Goiás e de Minas Gerais, do Piauí e do oeste da Bahia. Então, se você mora em alguma destas regiões, não esqueça de se hidratar e se proteger do sol, seja se for votar pela manhã ou à tarde.

Destaque para as capitais Cuiabá e Teresina, com 40°C; Palmas com 36°C; e cidades como Montes Claros (MG) com 37°C e Barreiras (BA) com 39°C.