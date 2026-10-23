Temporais com granizo provocam alagamentos e danos em cidades de SP e MG; veja imagens

Com ventos fortes e precipitações repentinas, cidades paulistas e mineiras sofreram com destelhamentos, enxurradas e acúmulo de gelo em zonas rurais, exigindo atenção contínua dos moradores e monitoramento constante por parte da Defesa Civil.

Granizo registrado na zona rural de Abadia dos Dourados, no Alto Paranaíba. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Fortes tempestades atingiram diversos municípios do interior paulista e de Minas Gerais entre a quinta-feira (22) e a sexta-feira (23) de outubro. Os temporais provocaram inundações em vias públicas, quedas de árvores e destelhamento de estruturas urbanas.

Além do grande volume de água em intervalos curtos, precipitações de granizo cobriram o solo e danificaram lavouras. As equipes da Defesa Civil e órgãos municipais foram mobilizados para atender ocorrências e monitorar áreas de risco.

Granizo cobre paisagens e atinge lavouras mineiras e paulistas

Em Minas Gerais, as tempestades de granizo afetaram fortemente a zona rural de Varjão de Minas, Perdizes e Abadia dos Dourados, no Alto Paranaíba. O acúmulo de gelo sobre a vegetação causou estragos em lavouras, plantações e veículos. Em Varjão de Minas, o coordenador municipal da Defesa Civil, César Soares, registrou cerca de 50 mm de chuva entre 13h15 e 14h na área rural.

Granizo na zona rural de Abadia dos Dourados, no Alto Paranaíba. Foto: Reprodução/Redes sociais

O acúmulo expressivo de gelo é provocado por tempestades formadas a partir de nuvens do tipo Cumulonimbus. Nessas condições, fortes correntes de ar ascendentes transportam gotículas de água para altitudes muito frias, onde congelam rapidamente. A grande concentração dessas pedras em um curto período cria o manto esbranquiçado sobre o solo e a vegetação.

Chuva de granizo surpreende moradores de Patrocínio Paulista (SP) rafaelribeirojornalista | @MyHoodbr https://t.co/flJT2qKzoa — Metrópoles (@Metropoles) October 22, 2026

No interior paulista, cidades como Franca, Patrocínio Paulista e Serrana também registraram prejuízos provocados por pedras de gelo. Ruas e quintais foram tomados por camadas esbranquiçadas após as precipitações iniciarem pela manhã. As autoridades locais emitiram avisos para que a população evite transitar próximo a córregos e ribeirões com risco de transbordamento.

Enxurradas e rajadas de vento provocam destruição urbana

No Sul de Minas, São Sebastião do Paraíso enfrentou vendavais e enxurradas em uma tempestade que durou cerca de 50 minutos. O temporal derrubou um poste próximo ao Terminal Rodoviário, derrubou parte do muro do Parque de Exposições João Bernardes Pinto Sobrinho e atingiu coberturas comerciais. Veículos ficaram ilhados em avenidas como a Washington Martins e árvores caíram na Praça Dr. Joaquim Mário.

️ CHUVAS | Temporal alaga ruas, derruba muros e causa estragos em cidade de MG Chuva e ventania duraram cerca de 50 minutos em São Sebastião do Paraíso; vídeos que circulam nas redes sociais mostram os estragos https://t.co/a1b7eBxJQB — Metrópoles (@Metropoles) October 22, 2026

O prefeito Marcelo Morais vistoriou as áreas danificadas e declarou não se recordar de volume de água tão expressivo em pouco tempo durante a sua gestão. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantinha aviso para ventos de 40 a 60 km/h e precipitação diária de até 50 mm para a localidade.

Paralelamente, a cidade de Piracicaba, em São Paulo, enfrentou alagamentos em vias centrais e na região da Rua do Porto. Entre 7h e 9h20 de sexta-feira (22), a Estação Meteorológica da Esalq computou 16,76 mm de água na cidade. Do dia 1º ao dia 22 de outubro, Piracicaba acumulou 121,8 mm, ultrapassando a média histórica mensal de 110 mm.