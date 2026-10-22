Águas termais, natureza e fazendas de café: conheça 6 destinos incríveis no sul de MG

A região sul de Minas Gerais conta com destinos turísticos incríveis que se destacam pelas atividades de natureza, águas termais e culinária típica. Descubra aqui 6 cidades encantadoras da região que valem a pena uma visita.

Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Crédito: Divulgação.

O sul de Minas Gerais é uma das regiões turísticas mais encantadoras do estado, reunindo cidades históricas, montanhas, cachoeiras, águas termais e vilarejos charmosos. Esta região também se destaca pelo clima de serra, pela gastronomia típica mineira e pela tradição na produção de cafés especiais, queijos e doces artesanais.

Entre os principais atrativos estão as paisagens da Serra da Mantiqueira, os passeios em meio à natureza e as cidades que preservam a cultura e a hospitalidade mineiras.

Conheça abaixo nossa seleção com 6 destinos no sul de Minas que valem a pena uma visita!

6 destinos turísticos do sul de Minas Gerais

Os destinos do sul mineiro atraem aqueles que buscam aventuras, contato com a natureza ou até mesmo só um período de descanso e tranquilidade; isso sem falar da ótima gastronomia regional, não é mesmo? Conheça abaixo 6 destes destinos incríveis.

Poços de Caldas

A famosa cidade de Poços de Caldas é um dos destinos mais visitados do sul de Minas Gerais por causa de suas águas termais com propriedades terapêuticas e da boa infraestrutura turística. É cercada por paisagens montanhosas. Saindo da capital Belo Horizonte são cerca de 447 km.

Localizada dentro da caldeira de um antigo vulcão extinto, ela combina patrimônio histórico, natureza e atividades de lazer, atraindo visitantes de todo o Brasil.

A cidade recebe feiras de artesanato, festivais de música e eventos culturais ao longo do ano.

O que fazer por lá? Conhecer o Parque do Cristo, um complexo com lojas, bares, restaurantes, localizado no topo da serra e ao redor da imagem do Cristo Redentor, tendo uma vista incrível; andar de teleférico; visitar o Zoo das Aves, a Cascata das Antas e a Cachoeira Véu das Noivas; lojas de cristais; Museu Histórico; o Recanto Japonês; o Parque José Affonso Junqueira e o Relógio Floral; e claro, as águas termais em vários resorts e hotéis.

Monte Verde

Monte Verde é um distrito turístico do município de Camanducaia e fica em uma área de serra, sendo conhecido pelo clima frio, pela arquitetura de inspiração europeia e pelas paisagens montanhosas. Fica a cerca de 166 km de distância da capital São Paulo.

Avenida principal de Monte Verde, em Minas Gerais. Crédito: Divulgação.

Aliás, é um dos destinos mais procurados da região para viagens românticas, ecoturismo e descanso.

Entre as principais atividades de lazer estão trilhas ecológicas, atividades como tirolesa, cavalgadas e caminhadas, passeios de quadriciclo e visitas a lojas de artesanato. Mas a região também se destaca pelos chocolates artesanais, fondues e restaurantes que valorizam a culinária mineira e internacional. Inclusive, no inverno ocorre o famoso evento sazonal ‘Festival de Inverno’ por lá.

São Lourenço

São Lourenço é reconhecida nacionalmente por seu Parque das Águas, que reúne várias fontes de águas minerais com propriedades terapêuticas. É um destino ideal para quem busca relaxamento e bem-estar. Fica a cerca de 400 km de Belo Horizonte, no sopé da Serra da Mantiqueira.

Parque das Águas é o principal atrativo de São Lourenço, em Minas Gerais. Crédito: Blog Vida Sem Paredes.

Um destaque da região é o passeio do Trem das Águas, uma maria-fumaça que faz o trajeto de São Lourenço até a vizinha Soledade de Minas, proporcionando uma viagem nostálgica por belas paisagens rurais.

A gastronomia local é baseada em produtos típicos da região, atraindo visitantes interessados em sabores autênticos de Minas Gerais. Ah, e a cidade faz parte do roteiro da ‘Rota do Café’, oferecendo um passeio por uma fazenda que permite acompanhar o processo de produção da bebida, da colheita à xícara.

Gonçalves

Gonçalves, a cerca de 460 km de Belo Horizonte, é uma simpática cidadezinha cortada por montanhas e cachoeiras, voltada para o sossego.

Entre os principais pontos turísticos estão a Pedra do Forno e a Pedra Chanfrada, que oferecem vistas panorâmicas das montanhas, além das cachoeiras do Simão, das Andorinhas e das Sete Quedas, ideais para contemplação e banhos em piscinas naturais.

No centrinho de Gonçalves, há várias lojas de artesanato, de produtos orgânicos, queijos, doces e restaurantes que valorizam a culinária mineira.

Mas a cidade também oferece atividades como trekking, mountain bike, passeios a cavalo e aventuras em veículos 4x4.

Carrancas

Esta cidade fica a cerca de 280 km da capital mineira e é um dos destinos de ecoturismo mais encantadores de Minas Gerais, conhecida como a “Terra das Cachoeiras” por sua grande variedade de quedas-d’água, piscinas naturais, poços e grutas.

Dentre as atividades de ecoturismo que oferece, estão caminhadas, trilhas, passeio de 4x4, cachoeiras com banhos nas suas poças e outras paisagens relaxantes.

Cachoeira da Fumaça, em Carrancas, Minas Gerais. Crédito: Esse Mundo É Nosso.

Entre os locais mais visitados estão o Complexo da Zilda, com cachoeiras, escorregador natural e pinturas rupestres; o Complexo da Vargem Grande, famoso pelo Poço da Esmeralda, de águas cristalinas e tonalidade esverdeada; e o Complexo da Fumaça, que tem várias cachoeiras, como a Cachoeira da Fumaça.

Além das atrações naturais, vale a pena conhecer o centrinho da cidade, com sua igreja histórica, lojinhas de artesanato e restaurantes de comida típica mineira.

São Thomé das Letras

A 310 km de Belo Horizonte está São Thomé das Letras, uma cidade rústica cheia de mirantes, cachoeiras e trilhas e uma gruta com pinturas rupestres (Gruta de São Thomé). A localidade é conhecida por seu conjunto histórico, paisagens montanhosas e formações de quartzito.

Aliás, a cidade tem reputação ligada ao misticismo, sendo considerada um dos sete pontos energéticos da Terra. Ela foi construída sobre um grande maciço de quartzito, que é associado a propriedades energéticas e piezoelétricas, atraindo espiritualistas, meditadores e turistas com afinidade no assunto.

Casa da Pirâmide, uma construção de forma piramidal, com várias janelas que dão uma visão de 360º para todo vale, em São Thomé das Letras (MG). Muito visitada por quem quer meditar e assistir ao pôr do Sol. Crédito: Yumi A M/Tripadvisor.

A “Rota das Pedras” é um dos caminhos do roteiro místico da cidade. Mas um dos locais mais visitados é o Parque Antônio Rosa. Há ainda a Toca da Bruxa, a Toca do Leão e do Cruzeiro, e a famosa Casa da Pirâmide.