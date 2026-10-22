Oceano Pacífico está ficando mais azul durante o El Niño, e a NASA explica o porquê

O Oceano Pacífico está mudando de cor, e a NASA consegue observar isso do espaço. À medida que o El Niño se fortalece, vastas extensões de água tornam-se mais azuis, revelando alterações na vida marinha que podem ter efeitos em toda a cadeia alimentar oceânica.

Satélites da NASA revelam que o Oceano Pacífico está ficando mais azul, à medida que um forte El Niño perturba a vida marinha e as cadeias alimentares oceânicas.

Satélites da NASA estão detectando uma mudança incomum no Oceano Pacífico: grandes extensões de água perto da linha do equador estão ficando visivelmente mais azuis.

Essa alteração está ligada ao intenso fenômeno El Niño que ocorre em 2026 e, segundo cientistas, revela algo importante sobre o que está acontecendo com a vida marinha abaixo da superfície.

A mudança não é causada por poluição nem pela presença de uma nova substância na água. Na verdade, ela reflete um declínio nos microrganismos que formam a base da cadeia alimentar marinha. E, embora a diferença na cor possa parecer sutil, suas implicações podem afetar as populações de peixes, a pesca comercial e a capacidade do oceano de absorver dióxido de carbono.

Por que o El Niño está deixando o Oceano Pacífico mais azul?

A explicação começa com o fitoplâncton, organismos microscópicos que vivem perto da superfície do oceano e utilizam a luz solar para produzir energia. Esses organismos contêm pigmentos que podem conferir às águas oceânicas tons esverdeados ou acastanhados. Quando o fitoplâncton se torna menos abundante, a água geralmente apresenta uma coloração mais azulada.

Então, o que o El Niño tem a ver com isso? Em condições normais, os ventos alísios ajudam a trazer águas frias e ricas em nutrientes, provenientes de camadas mais profundas do Pacífico, em direção à superfície — um processo conhecido como ressurgência. Esses nutrientes são essenciais para o crescimento do fitoplâncton.

Durante o El Niño, os ventos alísios enfraquecem e a água quente se espalha em direção ao leste, reduzindo a oferta de nutrientes que chegam à superfície. Com menos alimento disponível, as populações de fitoplâncton diminuem.

O satélite PACE, da NASA, lançado em 2024, está capturando essas mudanças com um nível de detalhe notável. Seu instrumento de cor do oceano (Ocean Color Instrument) mede centenas de comprimentos de onda da luz, permitindo que os cientistas detectem variações sutis na cor do oceano.

Esta visualização compara a temperatura da superfície do mar, a cor do oceano e as anomalias na altura da superfície do mar durante os mesmos meses em 2025 e 2026, destacando sinais importantes do El Niño em cada conjunto de dados. Crédito: NASA.

Ao comparar observações por satélite de 2025 e 2026, pesquisadores constataram que as águas esverdeadas ao longo da linha do equador têm diminuído, enquanto as águas mais azuladas se expandem.

NASA detecta mudanças drásticas nas temperaturas dos oceanos e nos níveis do mar

A mudança de cor é apenas um dos vários sinais de quão intenso o El Niño de 2026 se tornou. Segundo um relatório da NASA de 15 de outubro, a NOAA estimou em 83% a probabilidade de que o fenômeno atual se torne o El Niño mais forte desde 1950.

Satélites da NASA detectaram, pela primeira vez, sinais do fenômeno em formação em janeiro, quando um grande pulso de água quente — conhecido como onda de Kelvin — surgiu próximo à Micronésia, no Pacífico ocidental.

No início de abril, essa água quente já havia chegado ao Pacífico oriental, contribuindo para a elevação das temperaturas da superfície do mar e dos níveis oceânicos. A NASA relata que os níveis do mar subiram aproximadamente 30 a 40 centímetros em algumas áreas do Pacífico, enquanto, nas proximidades da Indonésia e do norte da Austrália, as águas recuaram cerca de 15 a 20 centímetros abaixo do nível normal.

Paralelamente, as temperaturas da superfície do mar no Pacífico oriental estão cerca de 1,7°C acima da média de longo prazo. Essas alterações estão sendo monitoradas pelos satélites Sentinel-6, da NASA, que medem a altura da superfície do mar em todo o oceano global a cada 10 dias. As observações oferecem aos cientistas uma compreensão mais clara de como o fenômeno El Niño redistribui quantidades imensas de calor e água pelo Pacífico.

O que isso significa para a vida marinha e o clima global?

Um oceano mais azul pode parecer bonito visto do espaço, mas pode ser um sinal de declínio na produtividade biológica. O fitoplâncton constitui a base da teia alimentar marinha. Pequenos animais marinhos alimentam-se dele; os peixes dependem desses animais, e predadores maiores, por sua vez, dependem dos peixes.

Quando o fitoplâncton se torna menos abundante, a disponibilidade de alimento pode sofrer alterações em todo o ecossistema, o que pode levar peixes e outras espécies marinhas a se deslocarem em direção a águas mais produtivas.

Os efeitos deste poderoso El Niño estendem-se, também, muito além dos ecossistemas marinhos. As águas do Pacífico tropical, excepcionalmente quentes, influenciam a circulação atmosférica e podem deslocar a corrente de jato, afetando os padrões de precipitação e temperatura ao redor do mundo.

Nos Estados Unidos, os invernos sob a influência do El Niño frequentemente favorecem condições mais úmidas na faixa sul do país — incluindo a Califórnia, a Costa do Golfo e o Sudeste —, enquanto as regiões ao norte tendem a registrar temperaturas mais amenas.

No entanto, essas são tendências sazonais, e não garantias para tempestades específicas. Para os cientistas da NASA, a mudança na coloração do Oceano Pacífico oferece mais uma forma de acompanhar a evolução desse fenômeno histórico.

À medida que o El Niño prossegue, observações via satélite ajudarão a revelar como os ecossistemas marinhos reagem e se as populações de fitoplâncton se recuperam quando as condições oceânicas retornam à normalidade.