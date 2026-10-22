Frente fria já tem data para chegar ao Nordeste e espalhar chuvas pelo Centro-Norte; confira
Um ciclone e sua frente fria vão provocar tempestades no Brasil neste fim de semana, com acumulados de até 100 mm, ventos de 100 km/h e risco de granizo. Na próxima semana, as chuvas avançam sobre áreas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com volumes que podem chegar a 200 mm e causar transtornos para a população.
Ao longo deste final de semana, um ciclone impulsionará uma frente fria pelo Brasil, ocasionando a formação de pancadas de chuva e tempestades severas em muitos municípios do país. Ao longo desta sexta-feira (23), sábado (24) e domingo (25), chuvas fortes já vão se formar na região Sul do país e sobre parte do Sudeste e do Centro-Oeste.
Até o final do domingo (25), o sistema terá causado chuvas significativas sobre grande parte do centro-sul do país, como é possível observar na imagem abaixo. Isso trará grandes transtornos para a população destes estados.
No entanto, a atuação deste sistema não ficará restrita ao centro-sul do Brasil. Previsões indicam que ele poderá avançar em direção ao Norte e ao Nordeste ao longo da semana que vem, ocasionando a formação de chuvas nestas regiões.
Chuvas se espalham no Norte e Nordeste semana que vem
Na segunda-feira (26), o sistema organizará a circulação de ventos e umidade sobre o Brasil, auxiliando na formação de pancadas de chuva sobre boa parte da região Centro-Oeste (Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal), como é possível observar na imagem abaixo.
Além disso, pancadas de chuva podem se formar sobre uma grande extensão da região Norte (incluindo Tocantins, Pará, Amazonas, Rondônia e Acre) e parte da região Nordeste, onde os sistema causará chuvas sobre o oeste da Bahia, o sul do Maranhão e sul do Piauí.
Na terça-feira (27), as chuvas se espalharão com intensidade e abrangência ainda maior sobre a região Nordeste. Haverá risco de tempestades significativas em toda a Bahia e sobre uma área muito maior do Piauí e do Maranhão, como é possível observar na imagem abaixo.
Embora as chuvas não cheguem a atingir com força a região litorânea da Bahia (inclusive Salvador, onde só há previsão de chuvas fracas), grande parte do Estado registrará acumulados potencialmente altos, entre 50 e 100 mm totais ao longo da semana que vem.
Acumulados similares de chuva serão registrados nos demais estados mencionados do Norte e do Centro-Oeste, sendo que entre o Amazonas e o Acre, os acumulados podem ser ainda maiores, chegando a valores entre 100 e 200 mm de chuva total.
Isso representa uma virada significativa no tempo, especialmente para a região Nordeste - já que as previsões indicam tempo predominantemente firme, seco e quente na Bahia, no Piauí e no Maranhão antes da chegada destas chuvas a partir da segunda-feira (26).
Nos municípios afetados pelas chuvas, existe risco de transtornos como cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos, além de danos ocasionados por descargas elétricas (raios).
Por isso, durante uma tempestade, recomenda-se que não se abrigue debaixo de árvores, quiosques ou pequenas construções, pois há risco de queda e também de descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.