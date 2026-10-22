Novo episódio de chuvas extremas traz mais de 200 mm de chuva para PR, SP e SC

Sob forte influência do El Niño excepcional que se encaminha para seu pico de aquecimento, um novo episódio de chuvas intensas deixa os estados do Centro-Sul do Brasil em alerta para transtornos relacionados a enchentes, enxurradas e inundações até domingo (25).

Em setembro, o Vale do Ribeira paulista foi inundado em um episódio de chuvas extremas, podendo se repetir nos próximos dias. Créditos: Reprodução/Defesa Civil.

Os estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina estão em alerta para um episódio de chuvas extremas com elevado potencial de transtornos e riscos à população. A chuva prevista entre quinta-feira (22) e domingo (25) deve ultrapassar 200 mm nos três estados, podendo se aproximar de 300 mm sobre o Paraná.

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As chuvas previstas estão relacionadas a formação de um novo ciclone extratropical e sua frente fria, e devem causar tempestades severas com risco de granizo e vendavais. Este cenário tem como pano de fundo o El Niño, que favorece a formação destes sistemas sobre o sul do Brasil carregados de muita umidade, favorecendo tempestades e chuvas intensas. Confira os alertas.

Alerta de chuvas extremas

O índice de previsão extrema (EFI) para precipitação do modelo ECMWF destaca regiões em alerta para volumes de chuva considerados extremos, com base em um limiar estatístico de cada região.

Este índice compara a previsão de chuva diária com a climatologia de previsões do modelo e ressalta áreas onde o valor previsto é muito diferente do normal para determinada região e época. O EFI varia entre 0,5 e 1, e quanto mais próximo de 1, maior a chance da chuva ser extrema. As áreas em alerta estão destacadas nos mapas abaixo.

EFI para precipitação do ECMWF para quinta (22) e sexta-feira (23). Créditos: Meteored/ECMWF.

Na quinta-feira (22) o alerta se concentra no oeste/noroeste do Paraná, onde as chuvas podem alcançar 80 mm em 24 horas. Na sexta-feira (23) o alerta abrange uma ampla área do Paraná, mas também Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e sul de São Paulo. No noroeste do Rio Grande do Sul e metade oeste de Santa Catarina e do Paraná, as chuvas diárias devem ultrapassar 80 mm, enquanto em São Paulo devem ser acima de 50 mm.

EFI para precipitação do ECMWF para sábado (24) e domingo (25). Créditos: Meteored/ECMWF.

No fim de semana o quadro se agrava, e o EFI apresenta valores ainda mais elevados, ao mesmo tempo que o valor de referência também aumenta. O índice nos diz que no centro do Paraná, as chuvas provavelmente irão ultrapassar 100 mm, e ultrapassar 80 mm na maior parte do estado paranaense e de Santa Catarina, afetando também o norte do Rio Grande do Sul e São Paulo, entre 50 mm e 80 mm em 24 h.

Enquanto o EFI nos mostra áreas onde provavelmente a chuva irá ultrapassar o limiar diário considerado extremo, o modelo ECMWF prevê um cenário dramático sobre o Paraná, com acumulados entre 150 e 200 mm em uma faixa central com orientação sudoeste-nordeste.

Os volumes previstos são extremamente elevados e têm um enorme potencial de riscos socioeconômicos, desde enxurradas, enchentes e inundações, além de deslizamentos de terra.

No domingo (25), os maiores alertas ficam sobre São Paulo e suas vizinhanças, incluindo Paraná e sul de Minas Gerais. Os volumes diários de chuva podem se aproximar ou ultrapassar 100 mm em uma ampla área do território paulista e se aproximar de 100 mm no sul do estado mineiro. No Paraná, as chuvas intensas continuam afetando a porção norte, com chuvas de cerca de 70 mm.

Previsão de chuva acumulada até o final de segunda-feira (26), segundo o ECMWF.

No total, o volume de chuva previsto entre quinta-feira (22) e domingo (25) deve ultrapassar 200 mm no Paraná, em São Paulo e, potencialmente, em Santa Catarina, em áreas de divisa com o Paraná. No noroeste do Rio Grande do Sul as chuvas devem acumular entre 150 e 180 mm neste mesmo período, enquanto no Paraná os maiores volumes previtos se aproximam de 300 mm.

É preciso deixar claro que eventos extremos de chuva são desafiadores para os modelos meteorológicos, havendo ainda incerteza sobre o volume total e a posição dos máximos de precipitação. No entanto, diversos modelos convergem para um cenário de precipitação extrema nos próximos dias, o que aumenta a confiança no desenvolvimento do evento.

Alerta de tempestades

As chuvas dos próximos dias serão acompanhadas de tempestades com potencial de severidade entre quinta-feira (22) e domingo (25). Ao longo desse período, há risco de granizo em diferentes áreas, incluindo os três estados do Sul, mas também São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

Também não se pode descartar a ocorrência de fenômenos de vento extremo, como microexplosões, downbursts e tornados isolados. Embora não seja possível determinar com precisão onde e quando esses fenômenos podem ocorrer, as condições atmosféricas previstas indicam potencial para sua formação.

Durante as tempestades, evite áreas abertas, não se abrigue sob árvores ou estruturas vulneráveis e mantenha distância de janelas e portas de vidro. Nunca atravesse áreas alagadas, a pé ou de carro. Em situações de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199.