Aumento do nível do mar: a pressão sobre as costas de todo o mundo está aumentando

O nível do mar está subindo, as inundações costeiras aumentam e os ecossistemas desaparecem. Das grandes cidades às pequenas ilhas, como podemos proteger as populações, a biodiversidade e o patrimônio cultural?

Ondas poderosas açoitam as casas no litoral, lançando água por cima das defesas costeiras. Um lembrete contundente dos riscos de erosão e inundações que ameaçam as costas.

O nível médio global do mar subiu 20 centímetros entre 1901 e 2018. Desde 1993, subiu mais 10,6 centímetros. Atualmente, os oceanos estão subindo mais rapidamente do que em qualquer outro momento dos últimos três milênios, pelo menos, impulsionados principalmente pelas atividades humanas desde, pelo menos, 1970.

Um aumento acelerado

Dois mecanismos principais explicam esse aumento: as geleiras e as camadas de gelo derretem a um ritmo acelerado, enquanto a água do mar se expande ao aquecer. As variações nas reservas de água nos continentes também contribuem para esse fenômeno.

Essa evolução varia de acordo com a região. Movimentos do solo e correntes oceânicas alteram o nível relativo do mar em escala local. Em Jacarta, por exemplo, algumas áreas registraram um rebaixamento de até 15 centímetros por ano na última década, devido, principalmente, à extração excessiva de água subterrânea.

Em um cenário de emissões moderadas, o nível médio global do mar ainda poderia subir 56 centímetros até o ano de 2100, em comparação com o período de 1995 a 2014.

Cidades e populações sob pressão

Segundo um relatório das Nações Unidas, aproximadamente 770 milhões de pessoas vivem em áreas situadas a menos de cinco metros acima do nível da maré alta e são especialmente vulneráveis às consequências da elevação do nível do mar.

A elevação do nível do mar aumenta o risco de inundações, agrava a erosão de praias e falésias, e intensifica as ressacas ciclônicas. A frequência de fenômenos extremos associados — que, estatisticamente, ocorriam apenas uma vez por século — já se multiplicou por doze desde 1900. Em muitas regiões, esses eventos poderão ocorrer pelo menos uma vez por ano até o final do século, considerando um cenário de emissões moderadas.

O aumento do nível do mar ameaça locais declarados Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Segundo um estudo de 2014, 136 locais poderiam ser afetados por um aquecimento global de 3°C. Foto: (c) carbonbrief

As consequências vão muito além dos danos às moradias: as redes de água potável, os sistemas de saneamento e as terras agrícolas também ficam ameaçados pelas inundações e pela intrusão de água salgada.

As populações mais pobres costumam ser as menos preparadas para enfrentar essa situação. Entre 2000 e 2018, a população que vive a menos de cinco quilômetros da costa aumentou 28%, o que agrava a vulnerabilidade de muitas áreas.

A biodiversidade e o patrimônio na linha de frente

Desde 1970, quase 28 milhões de hectares de zonas úmidas costeiras — como manguezais, estuários, pântanos salgados e pradarias marinhas — desapareceram; uma área comparável à do Equador. Quando a construção impede que esses ecossistemas se desloquem em direção ao interior à medida que o nível do mar sobe, eles ficam presos entre o oceano e o desenvolvimento humano: esse é o fenômeno da "compressão costeira".

Os recifes de coral também estão sujeitos a diversas pressões. A elevação do nível do mar reduz a quantidade de luz disponível em algumas áreas rasas, enquanto a erosão pode depositar sedimentos que dificultam a alimentação e a reprodução dos corais. Desde 1980, quase 10% da cobertura de corais em todo o mundo desapareceu, principalmente devido ao aquecimento dos oceanos.

O patrimônio cultural também é afetado. Na África, 56 dos 284 sítios culturais e naturais já estão ameaçados por inundações ou erosão relacionadas à elevação do nível do mar. Esse número pode chegar a 191 até 2050, em um cenário de emissões moderadas.

Proteger as costas, adaptar-se

As soluções devem combinar a redução de emissões com a adaptação local. Em Veneza, barreiras móveis protegem a lagoa durante as marés altas. Em outros locais, a restauração de manguezais e pântanos salgados, a limitação da construção em áreas expostas ou a realocação de certas infraestruturas para locais mais seguros podem reduzir os riscos.

No entanto, os recursos continuam sendo muito desiguais. Os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, frequentemente formados por atóis de baixa altitude, são particularmente vulneráveis.

Segundo as Nações Unidas, poderiam ser necessários 6 bilhões de dólares anuais até 2035 para a adaptação às mudanças climáticas, enquanto, em 2022-2023, receberam apenas 1,2 bilhão de dólares em financiamento público para a adaptação.

Reduzir as emissões é fundamental para limitar o aumento futuro do nível do mar. Preservar as áreas naturais, adaptar o planejamento do uso do solo e fornecer financiamento às comunidades mais vulneráveis são medidas igualmente importantes.