Novo ciclone vai se formar e causar chuva forte e temporais em SP; veja a previsão

A partir desta quinta-feira (22) áreas de instabilidade trazem pancadas de chuva frequentes e riscos de transtornos em São Paulo. No fim de semana, um novo ciclone se forma e aumenta as condições para chuva forte e temporais no estado.

A partir desta quinta-feira (22), o estado de São Paulo está em atenção para chuva pontualmente forte e temporais.

A partir desta quinta-feira (22) áreas de instabilidade voltam a se formar sobre o estado de São Paulo, provocando pancadas de chuva frequentes e trovoadas, com riscos potenciais para transtornos.

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E neste fim de semana, o processo de formação de um novo ciclone próximo à costa da Região Sul vai contribuir para o aumento das chuvas e dos temporais no estado paulista, deixando alertas para fortes rajadas de vento fortes e queda de granizo.



Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

SP em alerta para chuva forte e temporais nos próximos dias

Áreas de instabilidade retornam a São Paulo já na noite desta quarta-feira (21), atingindo o sul do estado com chuvas moderadas.

A partir da madrugada de quinta-feira (22) e ao longo de todo o dia, um cavado meteorológico (área alongada de baixa pressão atmosférica) traz alertas de pancadas de chuva moderadas a pontualmente intensas e temporais para todo o território paulista, mas especialmente para a metade centro-oeste do estado.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade (tons cinza/branco) para sexta-feira (23) às 11h à esquerda e para sábado (24) às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Não se descartam rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e eventual queda de granizo, especialmente nestas áreas mais a oeste do estado.

Na capital paulista, a quinta (22) pode ter pancadas de chuva rápidas entre a madrugada e a manhã.

Entre a quinta-feira (22) e o fim de semana, o estado de São Paulo está em atenção para pancadas de chuva que podem ser fortes e vir com temporais, descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo pontual.

A sexta-feira (23) ainda seguirá com alertas para todo o estado de São Paulo, com áreas de instabilidade se formando pela manhã na porção sul do estado, e ao longo do dia avançando para as demais áreas. À noite, as chuvas enfraquecem no estado.

Essas chuvas ao longo do dia ocorrem com intensidade moderada a forte e com riscos de temporais com muitos raios, principalmente em áreas do oeste e do norte do estado onde eles devem vir com mais força. Novamente não se descartam vendavais de até 60 km/h e chance de granizo pontual.

Previsão de densidade de raios para quinta-feira (22) às 14h à esquerda e para sábado (24) às 13h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na capital paulista, a sexta (23) tem previsão de céu nublado com chuvas fracas entre a manhã e a tarde.

Ao longo do sábado (24) teremos o processo de formação de um novo ciclone próximo à costa da Região Sul do Brasil. O sistema não vai passar sobre São Paulo, porém, vai conseguir aumentar as condições para chuvas intensas e volumosas e temporais no estado, inclusive, até no domingo (25).

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para o domingo (25) às 12h, segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (24) as chuvas fortes e trovoadas começam no sul de São Paulo em meados da manhã. A partir da tarde os temporais ganham força e se espalham por todas as áreas do estado. Há riscos de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e chance de queda de granizo.

Na capital paulista, há risco de pancadas e temporais a partir do fim da manhã e até a noite, com céu nublado. Os vendavais devem atingir em torno dos 45 km/h.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para o domingo (25) às 18h, segundo o modelo europeu ECMWF.

No domingo (25) os alertas para chuva moderada e intensa e temporais com muitos raios seguem já desde a madrugada no sul de São Paulo, e a partir da manhã nas demais áreas do estado.

Os vendavais ganham força neste dia, variando entre 50 e 70 km/h durante a tarde, mas podendo pontualmente superar este valor.

Na capital paulista, o domingo (25) será um dia nublado e chuvoso, com riscos de trovoadas mais no fim da tarde. As rajadas podem chegar na casa dos 55/60 km/h em meados da tarde.

Fica o aviso de atenção nos próximos dias, especialmente no fim de semana, para o risco potencial de transtornos, como alagamentos, enxurradas, cortes de energia elétrica, destelhamentos, queda de galhos de árvores, entre outros.