Dois ciclones vão se formar no Brasil e causar chuva forte e temporais em vários estados

Nos próximos dias, vários estados têm previsão de serem atingidos por chuvas fortes e temporais. A formação de dois ciclones aumenta as instabilidades na atmosfera e favorece a presença de nuvens carregadas com potencial para tempestades.

As instabilidades voltam a fazer parte do dia a dia dos moradores do Sul e Sudeste do Brasil a partir desta quarta-feira (21). A atuação de um cavado atmosférico (região alongada de baixa pressão) aumenta o transporte de umidade que, ao se chocar com o ar quente presente nas regiões, provoca a formação de nuvens carregadas, elevando as chances de chuva.

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Além disso, nos próximos dias está prevista a formação de dois ciclones que vão causar chuvas fortes e aumentar as chances de temporais nas Regiões Sul e Sudeste e em parte do Centro-Oeste, deixando municípios em alerta. A seguir, confira como fica o tempo nos estados afetados.

Primeiro ciclone se forma entre sexta-feira e sábado

No decorrer desta quinta-feira (22), a presença de um cavado atmosférico deixa o tempo instável nos estados da Região Sul e em parte do Sudeste. As duas regiões contam com o aumento de umidade transportada pelos jatos de baixos níveis provenientes do Norte do Brasil.

Transporte de umidade ganha intensidade com presença de cavado sobre o Sul do Brasil nesta quinta-feira (22).

A partir do período da manhã e se estendendo até o final da tarde desta quinta (22), pancadas de chuva estão previstas para ocorrer a qualquer momento na faixa entre o oeste do Paraná, São Paulo, diversos pontos de Minas Gerais e Goiás. Não estão descartadas as chances de temporais isolados.

Durante toda a sexta-feira (23), o tempo ficará encoberto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O cavado atmosférico é um processo fundamental para que a formação do ciclone se inicie e, ao ganhar intensidade, provoca chuvas fortes e temporais previstos para os três estados do Sul do Brasil, com alerta para grande possibilidade de ocorrência no período da manhã.

A previsão mostra áreas com chuvas fortes entre SC, PR e MS. No restante da Região Sul e parte do Sudeste, tempo fechado.

À tarde, a precipitação perde força no Sul, e outras áreas de instabilidade surgem sobre o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. A atenção deverá ser redobrada em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, pois há potencial para transtornos.

A partir da madrugada de sábado (24), o ciclone estará formado na costa da Região Sul. O sistema de baixa pressão provoca áreas de instabilidades que geram alertas para chuvas fortes e temporais sobre o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo até o final da manhã.

Mapa que mostra as chances de chuva para o final da manhã de sábado (24). Além de apresentar a localização prevista do ciclone.

O ciclone então começa a se afastar do continente e parte em direção ao oceano Atlântico, mas ainda influencia o tempo no Brasil por meio da organização de um corredor de umidade. Este canal de umidade dará suporte à formação de nuvens carregadas sobre os estados do Sudeste e parte do Sul do Brasil, gerando alertas e possibilidade de tempestades intensas.

Entre domingo e segunda-feira, segundo ciclone se forma

O primeiro ciclone da semana mal se afasta e um segundo sistema de baixa pressão já começará a se formar nas proximidades da costa do Sudeste do Brasil. Ao longo do domingo (25),alertas de chuvas fortes e temporais são válidos para o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná durante a madrugada.

Áreas com grande potencial para tempestades na madrugada de domingo (25), de acordo com o modelo ECMWF.

A partir de meados da manhã, as instabilidades ganham força e ampliam sua área de atuação, passando a provocar chuvas no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul.

Ao final do domingo (25), um ciclone terá se consolidado na altura do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isso provocará forte convergência de ar úmido para a região, aumentando a presença de nuvens carregadas e disparando alertas para transtornos.

A previsão é de que o sistema de baxia pressão se afaste em direção ao Atlântico, contudo, ainda irá influenciar no tempo em algumas áreas do Brasil.

Com a chegada de segunda-feira (26), o ciclone se afasta em direção ao Atlântico, mas regiões instáveis continuam presentes sobre o Sudeste, caso do Espírito Santo e o norte de Minas Gerais. Além disso, o sistema auxilia na formação de um fraco corredor de umidade que aumenta as possibilidades de chuva no Nordeste do país.