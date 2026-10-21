Temperaturas baixas e frio vão continuar atingindo vários estados nas próximas semanas
Uma nova massa de ar frio avança pelo Brasil neste domingo (25), provocando uma queda das temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A previsão indica que o frio intenso pode continuar até o início de Novembro.
Uma nova massa de ar frio vai avançar pelo Brasil neste domingo (25), provocando nova queda nas temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As previsões indicam que esse frio poderá persistir até o início de Novembro em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, mesmo com a tendência de calor acima da média em todo o restante do país.
Antes dessa mudança no tempo, a massa de ar frio que atuou sobre o Brasil durante o último fim de semana se afastará em direção ao Oceano Atlântico. Com isso, o frio perde força gradualmente ao longo desta semana, enquanto uma massa de ar quente favorece a elevação das temperaturas.
No entanto, esse cenário de aquecimento não deve durar muito. No domingo (25), uma nova massa de ar frio avançará pelo país e provocará novamente uma queda nas temperaturas, principalmente em áreas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
A chegada desse sistema vai mudar completamente o tempo no centro-sul do país, interrompendo o aquecimento e trazendo de volta o frio a esses estados. Entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, previsões indicam temperaturas mínimas próximas dos 0°C entre a segunda-feira (26) e a terça-feira (27).
Isso traz, novamente, risco de geadas para os estados da região Sul, especialmente na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense. Além disso, as temperaturas caem consideravelmente na região Sudeste, como é possível observar na imagem acima - mas sem o risco de formação de geadas.
Frio pode persistir até o início de Novembro
Modelos numéricos de previsão climática indicam que essas temperaturas abaixo da média causadas pela massa de ar frio no centro-sul brasileiro ainda podem ser duradouras, persistindo até o final de Outubro e potencialmente ao longo dos primeiros dias de Novembro.
Como é possível observar na imagem acima, as anomalias de temperatura no período entre 26 de outubro e 2 de novembro permanecerão abaixo da média climatológica sobre estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e boa parte de São Paulo.
Esse cenário sugere que a influência do ar frio será relativamente duradoura nessas áreas, mantendo as temperaturas médias abaixo dos valores normalmente registrados nessa épocas do ano. Enquanto isso, outras regiões do Brasil continuam apresentando temperaturas acima da média e calor pronunciado.
Previsão indica elevação das temperaturas em Novembro
O cenário vai começar a mudar ao longo de Novembro, com uma tendência de elevação das temperaturas, que voltam a ficar em patamares dentro ou acima da média em boa parte das regiões afetadas pela massa de ar frio. Na Região Sul, por exemplo, a tendência é de que as temperaturas retornem a valores que estão dentro ou ligeiramente acima da média climatológica.
Isso não significa, no entanto, que novas massas de ar frio deixarão de avançar pela região Sul a partir de novembro. Esses sistemas ainda poderão atingir pontualmente esses estados, provocando quedas temporárias nas temperaturas. No entanto, essas incursões se tornarão gradualmente menos intensas e menos frequentes, enquanto o aquecimento ganha intensidade conforme nos aproximamos do verão.
Isso entra em acordo com os efeitos esperados do El Niño forte que está se formando. Embora seus efeitos variem de acordo com a região e dependam também de outros fatores atmosféricos, espera-se que o fenômeno traga um Verão particularmente quente para o Brasil em 2027.
Assim, embora essa nova massa de ar frio provoque uma queda significativa nas temperaturas a partir deste domingo (25) e mantenha o frio sobre o centro-sul até o início de Novembro, a tendência climática mais ampla ainda aponta para um aquecimento ao longo de Novembro e Dezembro, e para um clima muito quente durante o próximo Verão.