Temperaturas baixas e frio vão continuar atingindo vários estados nas próximas semanas

Uma nova massa de ar frio avança pelo Brasil neste domingo (25), provocando uma queda das temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A previsão indica que o frio intenso pode continuar até o início de Novembro.

Uma nova massa de ar frio chega ao Brasil no domingo (25) e mantém as temperaturas abaixo da média no centro-sul do país até meados de Novembro. Há risco de novas geadas.

Uma nova massa de ar frio vai avançar pelo Brasil neste domingo (25), provocando nova queda nas temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As previsões indicam que esse frio poderá persistir até o início de Novembro em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, mesmo com a tendência de calor acima da média em todo o restante do país.

Antes dessa mudança no tempo, a massa de ar frio que atuou sobre o Brasil durante o último fim de semana se afastará em direção ao Oceano Atlântico. Com isso, o frio perde força gradualmente ao longo desta semana, enquanto uma massa de ar quente favorece a elevação das temperaturas.

Previsão de temperaturas máximas no Sábado de tarde mostra que, ao longo desta semana, as temperaturas vão subir em todo o país. No Norte, as máximas passam dos 40°C.

No entanto, esse cenário de aquecimento não deve durar muito. No domingo (25), uma nova massa de ar frio avançará pelo país e provocará novamente uma queda nas temperaturas, principalmente em áreas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Até o fim do domingo (25), essa massa de ar frio já estará fazendo as temperaturas caírem no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul.

A chegada desse sistema vai mudar completamente o tempo no centro-sul do país, interrompendo o aquecimento e trazendo de volta o frio a esses estados. Entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, previsões indicam temperaturas mínimas próximas dos 0°C entre a segunda-feira (26) e a terça-feira (27).

Previsão de temperaturas mínimas na terça-feira da semana que vem mostra que haverá condições para formação de geadas entre o RS e SC, especialmente na região serrana.

Isso traz, novamente, risco de geadas para os estados da região Sul, especialmente na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense. Além disso, as temperaturas caem consideravelmente na região Sudeste, como é possível observar na imagem acima - mas sem o risco de formação de geadas.

Frio pode persistir até o início de Novembro

Modelos numéricos de previsão climática indicam que essas temperaturas abaixo da média causadas pela massa de ar frio no centro-sul brasileiro ainda podem ser duradouras, persistindo até o final de Outubro e potencialmente ao longo dos primeiros dias de Novembro.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 26/10 e 2/11 mostra que uma massa de ar frio vai manter as temperaturas abaixo da média sobre o Sul e parte do Sudeste e Centro-Oeste.

Como é possível observar na imagem acima, as anomalias de temperatura no período entre 26 de outubro e 2 de novembro permanecerão abaixo da média climatológica sobre estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e boa parte de São Paulo.

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Esse cenário sugere que a influência do ar frio será relativamente duradoura nessas áreas, mantendo as temperaturas médias abaixo dos valores normalmente registrados nessa épocas do ano. Enquanto isso, outras regiões do Brasil continuam apresentando temperaturas acima da média e calor pronunciado.

Previsão indica elevação das temperaturas em Novembro

O cenário vai começar a mudar ao longo de Novembro, com uma tendência de elevação das temperaturas, que voltam a ficar em patamares dentro ou acima da média em boa parte das regiões afetadas pela massa de ar frio. Na Região Sul, por exemplo, a tendência é de que as temperaturas retornem a valores que estão dentro ou ligeiramente acima da média climatológica.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 2 e 9 de Novembro mostra que as temperaturas vão voltar para patamares dentro ou acima da média na maior parte do Brasil.

Isso não significa, no entanto, que novas massas de ar frio deixarão de avançar pela região Sul a partir de novembro. Esses sistemas ainda poderão atingir pontualmente esses estados, provocando quedas temporárias nas temperaturas. No entanto, essas incursões se tornarão gradualmente menos intensas e menos frequentes, enquanto o aquecimento ganha intensidade conforme nos aproximamos do verão.

No restante do país, as previsões continuam indicando valores acima da média, com períodos de calor muito intenso e temperaturas máximas acima dos 40°C.

Isso entra em acordo com os efeitos esperados do El Niño forte que está se formando. Embora seus efeitos variem de acordo com a região e dependam também de outros fatores atmosféricos, espera-se que o fenômeno traga um Verão particularmente quente para o Brasil em 2027.

Assim, embora essa nova massa de ar frio provoque uma queda significativa nas temperaturas a partir deste domingo (25) e mantenha o frio sobre o centro-sul até o início de Novembro, a tendência climática mais ampla ainda aponta para um aquecimento ao longo de Novembro e Dezembro, e para um clima muito quente durante o próximo Verão.