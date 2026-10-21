Um paraíso no Nordeste: conheça destino com recifes e piscinas naturais de tirar o fôlego

Conheça o paraíso de Pernambuco que combina piscinas naturais formadas por recifes de coral com praias de águas cristalinas e areia branca. Um destino imperdível que é um dos mais amados do estado.

As praias de Porto de Galinhas, no Pernambuco, são de águas mornas e agradáveis o ano todo. Na foto, a praia central de Porto de Galinhas. Crédito: Divulgação.

O Brasil é rico em belezas naturais, e hoje vamos te contar mais um pouco sobre um pedacinho do paraíso na Terra, mais especificamente no estado do Pernambuco, no Nordeste do país.

É lá que está um destino turístico incrível, muito conhecido por suas piscinas naturais de águas cristalinas e mornas, cercadas por recifes de corais.

Estamos falando de Porto de Galinhas, um distrito localizado no município de Ipojuca, a cerca de 60 km da capital Recife.

Os atrativos de Porto de Galinhas

Suas praias são caracterizadas pelas águas verdes e pelas piscinas naturais de águas claras e mornas formadas entre corais, além de estuários, mangues, areia branca e coqueirais.

A vila atrai visitantes o ano todo, oferecendo uma infraestrutura completa, com destaque para a organização urbana da sua parte central. São vários restaurantes, lojas, hotéis e serviços turísticos que concentram-se em uma área acessível a pé, o que facilita a rotina do turista.

Passeio de buggy pelo Coqueiral de Maracaípe, uma área com fileiras de coqueiros à beira-mar, a perder de vista, é um dos atrativos de Porto de Galinhas. Crédito: Divulgação.

As principais piscinas naturais ficam na área central da vila, com acesso através de um passeio de jangada, um passeio imperdível.

Outro atrativo é o passeio de buggy pelo litoral, que conecta as principais praias do litoral de Ipojuca em um único roteiro terrestre, saindo geralmente de Porto de Galinhas em direção a Muro Alto, passando pela região da Praia do Cupe e encerrando no Pontal do Maracaípe.

Praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas, Pernambuco. Crédito: Cleferson Comarela.

A Praia de Muro Alto é uma das melhores e mais visitadas de Porto de Galinhas, tranquila, praticamente sem ondas e com um paredão de arrecifes que durante a maré baixa forma piscinas naturais com águas calmas, como uma lagoa, ideal para famílias com crianças. E ainda conta com estrutura para esportes náuticos leves, como stand up paddle e caiaque.

Mas a sua praia principal, de mesmo nome e também chamada de "Praia da Vila", também é muito boa, bem concorrida, sendo o ponto de partida das jangadas que vão até as piscinas naturais principais.

Outras praias da região incluem Cupe, Macaraípe e Pontal de Macaraípe, bastante procuradas pelos turistas.

Praia de Macaraípe, em Porto de Galinhas, Pernambuco. Crédito: FWehby/CC BY-SA 4.0.

A Praia do Cupe tem ondas mais fortes e não tem muita infraestrutura; a Praia de Maracaípe é extensa, com areia fofa e fina; também não há muita estrutura, mas ela é uma boa opção para quem busca sossego ou gosta de surfar.

O Pontal de Maracaípe, localizado no encontro do rio com o mar, no extremo sul da Praia de Maracaípe, tem acesso mais restrito, sendo um lugar tranquilo para relaxar. Se destaca pelo manguezal e pela rica biodiversidade, e há a opção de pegar uma jangada para observar cavalos-marinhos em seu habitat natural, como também curtir o pôr do sol mais famoso de Porto de Galinhas.

A vila de Porto de Galinhas conta com uma estrutura hoteleira robusta, restaurantes variados e um centro cheio de lojas e bares.

Além do mar, Porto de Galinhas oferece outros passeios variados, várias lojinhas para comprar artesanato e, claro, a culinária típica do estado.

Como chegar até Porto de Galinhas? Apesar de não ter aeroporto em Ipojuca, a cidade fica próxima ao Aeroporto Internacional do Recife, cerca de 60 km. A partir do aeroporto, o acesso à vila pode ser feito de carro alugado, táxi ou aplicativos de transporte, com tempo médio de 1 hora. Já no vilarejo, o transporte pode ser feito a pé na região central ou por meio de táxis, aplicativos e passeios de buggy.

E quando visitar? Porto de Galinhas tem sol e temperaturas elevadas o ano inteiro, então em qualquer período do ano você consegue aproveitar bem a região. Contudo, na alta temporada (verão), o destino costuma ficar lotado e bem concorrido. Entre o outono e o inverno, a região tem preços mais baixos e menor fluxo de turistas.