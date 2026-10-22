Chuvas se espalham e deixam em alerta 7 estados do Centro-Sul nas próximas horas; veja a previsão

A formação de um ciclone e de uma frente fria deixa estados do Centro-Sul do Brasil em alerta. Pelo menos 7 estados serão afetados por chuvas fortes e possuem risco elevado de tempestades e transtornos.

A formação de um ciclone e de uma frente fria provoca chuvas intensas e extremas sobre estados do Centro-Sul do Brasil. Nas próximas horas, a tendência é de que as chuvas se espalhem ainda mais pela região, atingindo pelo menos 6 estados, confira:

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Mato Grosso do Sul

A Região Sul será uma das mais afetadas pelas chuvas intensas e tempestades, apresentando elevado potencial para a ocorrência de transtornos. Veja a previsão do tempo e os alertas válidos.

Tempestades deixam o Sul em alerta máximo

O tempo fechado e as chuvas predominam na madrugada de sexta-feira (23). A partir da manhã, as chuvas com maior potencial para transtornos, como alagamentos e enxurradas, concentram-se na porção central e no leste de Santa Catarina e no leste do Paraná, incluindo a capital Curitiba e sua Região Metropolitana.

Previsão do modelo ECMWF indica chuvas intensas sobre todo o Paraná, durante a madrugada de domingo (25). áreas de Santa Catarina também devem registrar chuvas intensas.

Até meados da tarde de sexta (23), as chuvas perdem intensidade, restando apenas o tempo fechado e precipitações pontuais. Mas, a partir da noite, um cavado (área alongada de baixa pressão) se intensifica e as chuvas retornam com força total. Há alertas ativos entre o noroeste do Rio Grande do Sul, meio-oeste de Santa Catarina e a porção oeste paranaense.

O modelo ECMWF mostra valores elevados de chuva acumulada para os próximos dias, o que aumenta os riscos de transtornos rurais e urbanos, seja por alagamentos, deslizamentos de terra ou formação de enxurradas.

No decorrer de sábado (24) e na madrugada de domingo (25), as tempestades se espalham por quase toda a região. A essa altura, o ciclone estará consolidado e o fluxo intenso de umidade deixará diversos municípios em alerta para tempestades severas. Não estão descartados novos eventos de queda de granizo, fortes rajadas de vento e microexplosões.

Precipitação acumulada no Sul do Brasil.

Os maiores acumulados ocorrem na faixa entre o norte gaúcho e o nordeste paranaense, com volumes de quase 200 mm em Quedas do Iguaçu (PR). Cidades importantes também estão na lista de grandes volumes previstos, como Erechim (100 mm), Chapecó (157 mm), Joinville (141 mm) e Curitiba (116 mm).

Chuvas superam 100 mm no Sudeste até domingo

Nas primeiras horas de sexta-feira (23), as chuvas se posicionam no sul de São Paulo. A intensidade varia, mas há previsão de precipitação intensa nos municípios próximos à divisa com o Paraná. Entre a manhã e o final da noite, as instabilidades se espalham, deixando todo o Sudeste em alerta de chuvas intensas e temporais.

O sábado (24) até começa com tempo firme e o sol aparece em algumas áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Contudo, até o final da manhã o tempo fecha e chuvas de forte intensidade avançam pelo leste paulista, alcançando o Sul de Minas.

Mapa mostra áreas do Sudesten com maior potencial de tempestades neste sábado (24).

A partir da tarde, a frente fria chega a região e provoca mais chuvas e aumenta os riscos de tempestades nos estados. À medida que as horas passam, a precipitação não perde força, elevando rapidamente os acumulados.

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Entre meados da manhã e a noite de domingo (25), um sistema de baixa pressão se forma na costa do Sudeste, canalizando ainda mais umidade para a região e dando suporte à formação de nuvens carregadas e tempestades com elevado potencial para gerar transtornos.

Mapa de precipitação acumulada no Sudeste do Brasil até o final da noite de domingo (25).

Até o final do domingo (25) os acumulados de precipitação chegam aos 100 mm no sul e em parte do litoral de São Paulo. No Rio de Janeiro, e na faixa entre o sul e o leste de Minas Gerais os acumulados vairam entre 30 e 90 mm. Nas capitais, a chuva também chega em grande quantidade: São Paulo com 80 mm, Rio de Janeiro com 96 mm e Belo Horizonte com 37 mm.

MS é o destaque das chuvas no Centro-Oeste

A partir da tarde de sexta-feira (23), as chuvas chegam com mais intensidade sobre o sul de Mato Grosso do Sul. Há alertas para chuvas fortes e tempestades acompanhadas de rajadas intensas de vento.

No sábado (24), o padrão se mantém, após um dia com presença de nuvens e tempo mais fechado, a chegada da noite traz pancadas de chuva no sul do Centro-Oeste, com destaque para Dourados e Porto Murtinho, onde há risco de tempestades e potencial para queda de granizo.

Mapa de probabilidade de chuva para o domingo (25).

As chuvas continuam ao longo do domingo (25) e se espalham pelo estado sul-mato-grossense. Nas demais áreas e estados, a presença de nuvens deixa o tempo mais fechado, com pancadas de chuva leve e isolada no sul de Goiás. Até o final de domingo (25), os acumulados de chuva podem chegar aos 50 mm no sul de Mato Grosso do Sul.